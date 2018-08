Milyen lesz a jövő kórháza?

Kihez kell majd időpontot kérni? Egy orvoshoz vagy egy digitális terapeutához? A rövid válasz erre a kérdésre, hogy jelen állás szerint, szerencsére, az orvoshoz, de a diagnózis folyamatát nagyon sok ponton fogja a digitális technika segíteni. A WEBBeteg.hu utánajárt a témának.

Dr. Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója az Európai Egészségügyi Management Szövetség (EHMA) konferenciáján úgy fogalmazott: nem kérdés, hogy a jövő ellátórendszere nagyon sok tekintetben digitális lesz – értve ez alatt a digitális adatelemzést, a digitális diagnosztikai eszközök használatát és a papír alapú dokumentáció háttérbe szorulását.

Dr. Szócska Miklós véleménye szerint ez nem jelenti és nem jelentheti az ellátás elembertelenedését, mert az ember teljesen sosem fog kikerülni a beteggel való kapcsolat megteremtéséből, a diagnózis felállításának, és a beteg nyomon követésének folyamatából. Egyrészt amiatt, mert ezeket a gépeket, szoftvereket is az ember tanítja, másrészt, mert a különleges vagy egyedülálló eseteket nem tudják jól felismerni és elemezni ezek a szoftverek. Rengeteg időrabló, rutinszerű, mechanikus elemzést és adminisztrációt viszont rá lehet majd bízni ezekre a programokra. Egyes tanulmányok szerint a gyógyszerfelírásra fordított idő, megfelelő programok segítségével 80%-kal csökkenthető.

Ne gondoljuk, hogy a high-tech egészségügy csak az unokáink mindennapjait változtatja meg

Ez a valóság már a küszöbön áll, még akkor is, ha a jelen Magyarország mindennapjaiban azt látjuk, hogy saját betegkartonunk papíralapú a háziorvosnál. Számtalan, működő európai példa bizonyítja, hogy ettől a valóságtól nem állunk messze. A digitális egészségügy élen járói Európán belül a skandináv és a balti államok. Norvégiából érkezett szakember mutatta be például azt az ellátási modellt, amit krónikus légzőszervi betegek gondozására, követésére, kezelésére fejlesztettek ki. A modell lényegében abból áll, hogy a betegnél lévő digitális eszközről érkező adatok és a beteggel való digitális kommunikáció alapján követi nyomon az orvos a beteg állapotát és küld értesítéseket a gyógyszerelést illetően akár úgy is, hogy nem találkozik személyesen a betegével, aki olyan távoli területen él, ahova szakorvos csak ritkán juthat el.

Hol tartunk mi, magyarok ebben a folyamatban?

A fent bemutatotthoz hasonló, már működő rendszer a pacemaker-terápiák esetében például már nálunk is működik. És ha a digitálisan rendelkezésre álló adatokat nézzük, akkor azt kell mondanunk, az élmezőnyben vagyunk. Tavaly elindult az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), amely az egészségügyi ellátók jelentős részét adataink több célú kezelésével már ma is bevonja az alkalmazásba, így a kórházak, szakrendelők, gyógyszertárak aktív alkalmazói, mégis várat még magára az a működő és elterjedt rendszer, amelyben a TAJ számunkat begépelve egy gombnyomásra, az adatokat rendszerbe foglalva jelenik meg bármely orvos előtt a kórtörténetünk.

Ha a cikket olvasva egy kicsit elborzadtak és úgy érzik, ez már nem az a világ, amelyet értenek, és amellyel lépést akarnak tartani, teljesen érthető. Ne gondolják, hogy egyedül vannak ezzel a furcsa érzéssel. Az AI (artificial intelligence), azaz a mesterséges intelligencia és a digitális megoldások használata, különösen az egészségügyben, rengeteg kérdést vet fel a jogi- és etikai vonatkozásokon keresztül a legfontosabbakig, ami megbízhatóságukat és ellenőrizhetőségüket illeti. Dr. Ursula Mühle (az EIT Health oktatási igazgatója) szerint, nagyon fontos az egészségügyi szakembereket és managereket mindazokkal a készségekkel felruházni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy kellően nyitottak legyenek az új, digitális egészségügyi megoldások iránt, és ezeket megismerve, felelős döntést tudjanak hozni a használatukkal kapcsolatban. Az EIT Health (az egyik legnagyobb egészségügyi innovációs platform) egészségügyi szakembereknek kidolgozott oktatási programjai ebben segítik a managereket és a munkatársaikat. Az EIT Health képzésein 2017-ben több mint 8000 egészségügyi szakdolgozó és PhD hallgató vett részt.

A konferencia 3 napja után, ami kicsit hasonlított egy jövőbeli utazáshoz, Dr. Usman Kahntól, az EHMA igazgatójától azt kérdeztem, mit gondol, mindebből mi csapódik majd le az európai kórházak mindennapi működésében. Dr. Kahn szerint a konferencia résztvevői létszámának a tavalyi évhez hasonlított megduplázódása azt mutatja, hogy az egészségügyi managerek mindennapjaiban és a köztudatában benne van ez a 21. századi digitális valóság. Hogy az itt elhangzottak közül mi hódítja majd meg az európai kórházakat, nehéz megmondani, valószínű nem egy bevett megoldás, hanem sokkal inkább, több, egymás mellett működő rendszer vezet majd eredményre.

(EITHealth - Kovács Zsuzsa)