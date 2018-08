Hogyan öregszik szervezetünk? - Az időskor

Az öregedés az élethez hozzátartozó biológiai folyamatok összessége, melyre a mai kor embere hajlamos betegségként gondolni, pedig ugyanolyan fiziológiai folyamat, mint az alvás vagy emésztés. Az öregedés elkerülhetetlenül bekövetkezik, annak legfeljebb ütemét és az esztétikai megjelenését lehet megváltoztatni.

Az időskor a szervezet „elhasználódása” miatt valóban gyakran betegségeket hoz magával, amelyek a környezet káros hatásainak következtében, vagy a szervezet különböző folyamatainak intenzitásában, módjában bekövetkező változások következtében alakulnak ki. Nézzük, melyek azok a változások, amelyekkel a modern kor időseinek általában számolnia kell!

A testsúly csökkenése vagy növekedése majdnem minden esetben bekövetkezik. Ezen belül változik a test bruttó víz- és zsírtartalma, ennek aránya, továbbá az egyes belső szervek tömege is változik.

Az egész szervezetre jellemző az atrófiás folyamatok jelenléte, amely során a szövetek állományt veszítenek (sorvadnak). A fibrózis kötőszövetesedést jelent, mely szintén a különböző zsigerek és a mozgásszervek működésének csökkenéséhez vezet.

Az anyagcsere zavarai

A zsigerek vérátáramlásának megváltozása a funkciók eltérését okozza, a vesék esetében például a csökkenő vérátáramlás a vizelet mennyiségének csökkenését, a vesecsatornácskák funkciójának romlása a vizelet összetételének szigorú kontrollját lazítja fel.

Időskorban a folyadékháztartás könnyen felborulhat. Az idősek hamar kiszáradnak, ami ebben az életszakaszban nagyon veszélyes - például a szívizominfarktus vagy az agyvérzés kialakulásának szempontjából is. Az ok lehet csökkent folyadékfelvétel, ami az idősek körében általánosan jellemző, vagy fokozott folyadékvesztés, ami banális okok miatt is bekövetkezhet (néhány napig tartó meleg idő).

A széklet- és vizeletürítés gyakran komoly problémák forrása. Számos idős ember életének kulcsproblémája a székletürítés, mely akár minden másnál fontosabbá válhat az érintett számára.

A vizelettartás nehézsége (inkontinencia) szintén sokakat érint, csakúgy, mint az idősödő férfiak többségére jellemző vizeletelakadás (ami a prosztata „élettani” megnagyobbodása miatt következik be).

A fertőzésekkel szembeni ellenállás már kisebb

A fertőzéses betegségek egy idős beteg számára sokkal nagyobb problémát jelentenek, mint a fiatalabbaknál. Banális nátha is okozhat végzetes kimenetelű tüdőgyulladást az immunrendszer védekező képességének csökkenése miatt. Ugyanígy bármely fertőzés hamar válhat komolyabb és kiterjedtebb betegség forrásává: fiatalabb korban egy-két nap alatt gyógyuló hólyaghurut vesemedence-gyulladásba torkollhat.

Gyakoribbá válnak a tüdőbetegségek, amelyek elsősorban a környezeti ártalmakhoz köthetők.

Az ízületek sem a régiek

Az öregkor egyik nagy veszélye az elesés, amely legtöbbször a mozgásszervek instabilitásának következménye, de nem kizárólagosan (gyakran például szédülés miatt következik be). Az esés komoly következményekkel járhat.

Az évtizedes megterhelés a mozgásszervek kopásához, az izmok nyújthatóságának és teherbírásának csökkenéséhez vezet, a csontritkulás pedig kisebb ütések esetén is töréssel jár. A mozgás nehezítettsége az időseket súlyosan gátolhatja mindennapi tevékenységük végzése közben.

Az érrendszer betegségei

Az érelmeszesedés az életkor előrehaladásával egyre generalizáltabbá válik, mértéke egyre nő. A vérnyomás az esetek többségében emelkedik. A szívvel kapcsolatos problémák is gyakoribbá válnak: mellkasi fájdalom, szívritmuszavar léphet fel, s az idősödéssel párhuzamosan egyre nő a szívizominfarktus kialakulásának valószínűsége.

Az időseknél gyakran lép fel szédülés, melynek oka az agy nem megfelelő vérellátása, legtöbbször az általános érelmeszesedés miatt. Sok esetben szívbetegség tünete lehet, de számos egyéb kórállapot is kiválthatja.

A rosszindulatú daganatos betegségek előfordulása is nő ez életkorral, leginkább azon esetekben, ahol a kór kialakulása környezeti faktorokra, káros hatások halmozódására vezethető vissza.

Szellemi frissesség, mentális problémák

Az agy működésében is változások állnak be, mely mentális zavarok képében jelentkezik. Legtöbbször romlik a memória, csökken a válaszadás sebessége, a tanulási folyamatok lassulnak, nehézkessé válik a hirtelen helyzetek feldolgozása, megoldása. Az idősek nagy része alvászavarokkal küzd, de emellett az életkor előrehaladásával az alvásszükséglet fiziológiásan is csökken.

Megelőzés mindenekelőtt!

Az életkorral kapcsolatos változások nagy vonalakban való felsorolása mellett nem lehet elégszer hangsúlyozni a megelőzés jelentőségét. Az említett kórállapotok nagy része megfelelő életmóddal megelőzhető, a funkciócsökkenés mértéke és üteme jelentősen lassítható.

Ehhez azonban nem elég idős napjainkra életmódot változtatni. Az egész életen keresztül tartó egészséges életmóddal sokat tehetünk hosszú, tevékeny és boldog öregségünk érdekében.

