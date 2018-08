A B-vitaminok hiánya és tünetei

A B-vitaminok vízben oldódó vitaminok, amely azt is jelenti, hogy a felesleg vizelettel távozik a szervezetből. Kiegyensúlyozott, változatos táplálkozással könnyen bevihetők, így súlyos hiányállapot ritkán alakul ki. Ugyanakkor fontos szerepet töltenek be a szervezet működésében, ezért az enyhébb hiány is kellemetlen tüneteket okozhat.