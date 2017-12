A lábujjkörmök helyes ápolása

A fájdalom és gyulladás megelőzése érdekében nagyon fontos, hogy ismerjük a helyes körömnyírás szabályait, lépéseit. A szakszerűtlen bánásmód ugyanis könnyen problémákat okozhat. Ha rosszul vágják, különösen a nagylábujj körme hajlamos a benövésre, aminek kellemetlen következményeként körömágygyulladás alakulhat ki. Cikkünkből megtudhatja, hogy kell megfelelően nyírni a lábujjkörmöket, és mit tehet még annak érdekében, hogy körmei szépek és ápoltak maradjanak.

Az ujjainkon lévő körmökhöz hasonlóan a lábujjkörmök is keratinból állnak, ám utóbbiak sokkal vastagabbak és lassabban nőnek. A kezünk ujjain lévő körmök hetente kb. 1 millimétert nőnek, a lábujjkörmök viszont egy hónap alatt nőnek ennyit.

A lábujjkörmök feladata, hogy védjék az általuk lefedett érzékeny lábujjvégi területet a nyomástól, dörzsöléstől, sérülésektől. Annak érdekében, hogy szépek és ápoltak maradjanak, és ne akadályozzák a járást, futást, rendszeresen és helyesen kell nyírni a lábujjkörmöket.

Mi a megfelelő eszköz lábujjkörömnyíráshoz?

A legjobb választás a körömcsipesz használata, mivel ez az eszköz erősebb a hagyományos körömvágó ollónál, így a vastagabb lábujjkörmök könnyebben vághatók vele. Ma már kaphatók kifejezetten a lábujjkörmök nyírására alkalmas körömcsipeszek is. Arra ügyeljünk, hogy a körömvágó eszköz mindig tiszta legyen!

Pusztán körömreszelővel gondoskodni rendszeresen a lábujjkörmök megfelelő méreten tartásáról kevésbé jó megoldás. Bár a körömcsipesznél kíméletesebb, nagyon hosszadalmas eljárás volna a vastag lábujjkörmöket rövidebbre reszelni. Körömnyírás után azonban célszerű a körömreszelő használata, amivel finomíthatjuk a vágás mentén a körömlemez szabad szélét.

Nagyon vigyázzunk a körömsarkakra!

Szabad szélnek a körömlemez szabadon álló végét nevezzük, ebből nyírunk rendszeresen. A körömszél két oldalán vannak a körömsarkak. A körömsarok különösen érzékeny terület. Míg a kéz ujjain lévő körmök esetében különféle fazonok (íves, szögletes vagy hegyes) közül választhatunk, a lábujjkörmök esetében nem szabad kísérletezni, csak egyetlen helyes megoldás van: az egyenes! A lábujjkörmöket mindig egyenesre kell nyírni, hogy azok bőrbe növését megakadályozzuk. Ezzel megelőzhető a körömbenövés olykor nagyon fájdalmas kísérőinek, így a bőrirritációnak, illetve az oldalsókörömsánc- vagy körömágygyulladásnak a kialakulása is.

A sarkakat, esetlegesen kiálló részeket körömreszelő segítésével ajánlott óvatosan megcsiszolni, simává igazítani. Keménypapírból készült, finom körömreszelőt használjunk, és mindig egy irányba mozgatva használjuk a reszelőt. A körömsarkakat sohasem szabad kinyírni! Ha ívet vágnánk a köröm sarkánál, akkor azon a részen - akármilyen óvatosak is vagyunk - mindig maradnának apró, akár szabad szemmel nem is látható körömszálkák, amelyek szúrnák, felsértenék a bőrt, és ezáltal lehetővé tennék gyulladáskeltő kórokozók bőrbe való bejutását.

Milyen legyen a köröm hossza, mennyit nyírjunk le belőle?

A köröm hosszát illetően világos a szakértői ajánlás. Az az optimális, ha a lábujjkörmök nyírásakor arra figyel, hogy a szabad körömszélből 1-2 mm maradjon meg nyírás után, így a lábujjak bőre a szabad körömszél alatti kis részen a körömlemez által fedve marad. Ha túl rövidre vágná a körmét, ez a rész kidudorodna, és a növekvő köröm nyomná. Ez fájdalmas, hosszú távon pedig irritáció és sérülések keletkezhetnek miatta ezen a területen. Ha viszont a köröm túl hosszú maradna, akkor a cipő orra nyomná, ami szintén fájdalmat és irritációt okozhat.

A lábujjkörmök ápolásának további lépései

Ha szabályosan nyírja a lábujjkörmeit, azzal a lábai szépségének megőrzéséért is sokat tesz. Ahhoz, hogy körmei erősek és fényesek maradjanak, szükségük van olykor egy kis extra ápolásra is: masszírozza be őket hetente egyszer jó minőségű olíva- vagy mandulaolajjal, hogy megfelelően hidratáltak legyenek.

Összefoglalva az alapszabályok a lábujjkörmök ápolását illetően

Megfelelő eszközzel nyírja a körmeit!

A körmök sarkait soha ne vágja ki!

Ne vágja túl rövidre és ne hagyja túl hosszúra a körmeit!

Ha betartja ezeket a szabályokat, akkor a lábujjkörmeit helyesen nyírja és elkerülheti a sérüléseket és az irritációt. Az olíva- vagy mandulaolajos masszázzsal pedig teljessé teheti a körömápolást.

