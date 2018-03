Egyetlen fecni akár életet is menthet

Tapasztalatai alapján a kezelt betegek hány százaléka tartja be az orvosi utasításokat, amikor a gyógyszerek adagolásáról van szó? Mennyire jellemző, hogy a beteg önhatalmúlag dönt, és felülbírálja az orvosi utasítást?



- Nem vezettem statisztikát, de tapasztalatom szerint a betegek gyakran nem követik pontosan az orvosi tanácsokat. A páciensek a gyógyszerek túlzottnak vagy elégtelennek vélt hatása esetén sokszor csökkentik vagy emelik a dózist, néha el is hagyják a nem szimpatikus tablettákat. Előfordul az is, hogy az egyik rendelésen kapott gyógyszert a másik rendelésen felírt gyógyszerrel nem meri együtt szedni a beteg, kiváltás után elolvassa a tájékoztatókat, és saját maga eldönti, hogy számára melyik a fontosabb.



Milyen veszélyeknek teszik ki ezek az emberek magukat?



- A terápia önkényes módosítása komoly bajt okozhat. Egy példa: vérrögösödés gátló gyógyszerek esetén az adag önkényes módosítása vagy elhagyása életveszélyes állapot kialakulásához vezethet.



Megtörtént eset: Egy korábban koszorúér-tágítást, és sztent (érbe helyezett gyűrű) beültetést kiállott beteg kisebb véraláfutástól megijedve elhagyta a vérlemezkék összecsapódását gátló gyógyszert, így a koszorúér bezáródott, amely akár halálos szívinfarktust is okozhatott volna. Szerencsére a mellkasi fájdalom miatt hívott mentő időben érkezett, a szívcentrumban ismételt koszorúértágítással meg lehetett előzni a nagyobb baj kialakulását.



Gyógyszerszedéssel kapcsolatos probléma esetén először mindig a háziorvossal kell konzultálni - aki a páciens minden baját ismeri -, illetve szükség esetén a szakorvossal is fel kell venni a kapcsolatot.