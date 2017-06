Négy emberből három élhetne

Ha nincs ideje az egészségére, lesz ideje a betegségére - talán az írott történelemmel egyidős közhely, hogy a hosszú élet titka a megelőzés. Nincs kultúra, ahol ne találnánk nyomát az efféle bölcsességek sokaságának.

Hová tűntek napjainkra eleink intelmei? Többek között erre a kérdésre keres választ és szembesít a megoldással a Médiaunió idei kampánya, ami a „4-ből 3” kijózanító címet viseli. Az elszomorító adat maga a valóság, hiszen a vezető halálokokból bekövetkezett halálesetek háromnegyede korai stádiumban felismerhető, így nagyrészt gyógyítható. Lenne!

Tudatosítani kell a prevenció fontosságát!

Ehhez azonban mi is kellünk; férfiak és nők, teltek és vékonyak, fél- és egészségesek, idősek és fiatalok egyaránt. Meglepő, hogy ez utóbbi, felnövekvő generációk leginkább. Minél hamarabb tudatosítjuk a prevenció fontosságát, annál korábban lesz mindennapjaink része a felelős tudatosság önmagunkkal szemben.

Genetikai sajátosságok, vírusfertőzések, de a táplálkozás, a mozgásszegény életmód, különböző függőségeink is hozzájárulnak szervezetünk leépüléséhez. Kevesen tudják, hogy a rendszeresen ajánlott szűrővizsgálatok általában ingyenesek, bizonyos típusaik az egészségügyi központok mellett patikákban is elérhetőek, ahol mindemellett a védőoltásokkal, gyógyszeres megelőzéssel kapcsolatos tanácsadással is rendelkezésre állnak.

„4 emberből 3 élhetne!”

A Médiaunió Alapítvány tagjai, a felkért civilek és más szervezetekből érkező szakértők, orvosok, egészségügyi dolgozók, kutatók, illetve nem utolsó sorban a Richter Gedeon Nyrt., mint szakmai partner összefogásával június 5-én országos méretű, többlépcsős médiakampány indult.

A 2017-es társadalmi célú reklámfilm koncepciója a Springer & Jacoby Budapest reklámügynökség kreatívötlete, amit Spáh Dávid – több, korábbi kampányfilm rendezője - álmodott filmre. – „Nagyon jó érzés, ha valaki azt mondja az embernek, hogy nyugodjon meg, még nem tette magát teljesen tönkre! A film arról szól, hogy milyen hirtelen tud egy egyébként szűrhető betegség véget vetni mindennek… Mikor egy egész család roppan bele a veszteségbe.”

Az ügynökség szövegírója Szántó Dénes szerint, a film komor hangulata ellentmondást nem tűrően szembesít a magunkkal és környezetünkkel szembeni felelősségünkkel.

A kezdeményezésben résztvevők mindegyikéhez hasonlóan a Kultúrpart Csoport is pro bono vállalta a közreműködést, mint PR- és kommunikációs ügynökség. Hamarosan debütál kampányszerverük, ahol a szűrés témakörében folyamatosan frissülő tartalmakat érhetnek el a sajtó képviselői és a felhasználók. Emellett elindult egy microsite, mely a szűrések fontosságról és a vizsgálatokról nyújt információt. A honlap nem és kor szerinti bontásban ad eligazítást a javasolt szűrővizsgálatokról.

Ma Magyarországon az Európai Unió átlagához képest kétszer annyian halnak meg 65 éves koruk előtt olyan egészségügyi okok miatt, amelyek szűréssel, védőoltással megelőzhetőek lennének. A tudomány exponenciális fejlődése okán egészségügyeink előtt is új távlatok nyílhatnak hamarosan, amikor nanotechnológiai berendezések vizsgálják majd szervezetünket, s hívják fel a figyelmet okos telefonjainkon keresztül: eddig, és ne tovább!

De addig? Csak egy keveset tegyünk meg magunkért és szeretteinkért, hogy testünk lehessen a lélek temploma, amíg megadatott.

(Médiaunió)