A rettegés foka - Avagy mit tegyünk a mellékhatásokkal?

Nem merem bevenni a gyógyszeremet, miután elolvastam a betegtájékoztatót. Hogy engedélyezhetik azt a gyógyszert, ami ilyen súlyos mellékhatást okoz? Mire végigolvasom a mellékhatások listáját, meggyógyulok.

lyen és ezekhez hasonló mondatokat lehet hallani vagy olvasni sok betegtől. Első pillantásra a kérdés jogosnak is tűnhet, de ne hamarkodjuk el a választ.

Miért jelentkezhet mellékhatás?

Egy régi mondás úgy tartja, hogy aminek nincs mellékhatása, annak hatása sincs. Ez valóban így is van, hiszen a gyógyszer egy olyan anyag, amely a szervezetre hatva (farmakológiai-gyógyszertani, immunológiai vagy metabolikus hatás révén) alkalmas az ember valamely élettani működésének helyreállítására vagy javítására. Ugyanakkor, ha a gyógyszer hatása nem annyira célzott, hogy csak a rosszul működő részt befolyásolja, akkor a más, nem beteg szervekben kiváltott hatást mellékhatásnak éljük meg.

Nézzük a következő példát a mellékhatásra! A szívben és a hörgőben is úgynevezett béta receptor van. A túl szapora szívverés lassítható a béta receptor gátlásával – ez egy előnyös hatás, csökken a szívdobogás. Ugyanakkor a hörgőben lévő béta receptor gátlása hörgőszűkületet, légzési nehézséget okoz. Ezt a hatást már nem kívánjuk, mellékhatásként kezeljük.

Az allergia kissé más. Gyakorlatilag a világon mindenre ismerünk allergiát, így a gyógyszerekre is. Már azt is tudjuk, hogy egyes gének jelenléte gyakrabban vezet bizonyos mellékhatásokhoz.

Nagyon vegyes a kép, egyes mellékhatások elkerülhetetlenek, mások csak bizonyos embereknél jelentkeznek, megint másokat megelőzhetünk vagy lényegesen csökkenthetünk.

Mit jelent az előny-kockázat arány?

A gyógyszeres kezeléssel kapcsolatban hajlamosak vagyunk kissé egyoldalúnak lenni. Néha kizárólag az előnyöket vesszük figyelembe például. milyen jó a legkisebb fájdalom azonnali csökkentése, az orrspray használata azonnal mérsékli a kellemetlen orrdugulást, és nem gondolunk a mellékhatásokra.

Az előző példáknál maradva nem jut eszünkbe, hogy az egy életen át szedett fájdalomcsillapító okozza az idős korban jelentkező veseelégtelenség tetemes részét. A tartós orrspray használat az orrnyálkahártya károsodáshoz és függőséghez vezet. De nem lehet csak a mellékhatásokat figyelembe véve elvetni a kezelést.

Ha a hasnyálmirigy már nem termel inzulint, életmentő az adása. Régen, az inzulin felfedezése előtti időkben, 1-2 hónap alatt meghalt a cukorbeteg. Alkalmazni kell, azzal együtt, hogy hirtelen vércukorszint leesést (hipoglikémia), látászavart, súlyos allergiát is okozhat. Tehát bármely kezelés megkezdése előtt mérlegelni kell, mekkora terápiás előny várható, illetve milyen súlyos, veszélyes lehetséges mellékhatások jelentkezhetnek.

Daganatos betegek kezelésénél súlyosabb mellékhatások is elfogadhatóak (bár megfelelő odafigyeléssel ezek egy része kivédhető vagy csökkenthető), míg enyhébb betegségek vagy állapotok, például megfázás, kezelésére használt gyógyszernél sokkal kisebb veszély sem tolerálható.

Hogyan tudjuk a mellékhatások előfordulásából eredő kockázatot csökkenteni?

Unalomig ismételt, hogy „olvassa el a betegtájékoztatót”. De tényleg el kell olvasni. Összefoglalja, hogy milyen típusú mellékhatások várhatók és milyen gyakorisággal. Érdemes tudni, hiszen ha bármilyen tünet fellép a gyógyszer szedése mellett, akkor nem árt tudni, hogy a betegség újabb tünetével van dolgunk vagy a gyógyszerrel összefüggő jelenséggel. A betegtájékoztató külön felhívja a figyelmet azokra a tünetekre, amelyek megjelenése esetén sürgősen vissza kell menni a kezelőorvoshoz.

Gyakran megelőzhető a súlyosabb mellékhatás kialakulása, ha a gyógyszerszedést időben módosítjuk. Fontos azonban, hogy ezt mindig a kezelőorvossal megbeszélve tegyük, mivel a gyógyszerszedés hirtelen abbahagyása is bajt okozhat. Sok esetben azzal is megelőzhető a mellékhatás kialakulása, ha pontosan betartja a beteg az előírt utasításokat, például étkezés közben veszi be a gyógyszert vagy este lefekvéskor.

Néhány újabb gyógyszernél a betegtájékoztatón kívül külön figyelmeztető kártyát is kap a beteg, ami egy-egy kockázatra külön is felhívja a figyelmét.

Miért kell a mellékhatást jelenteni?

A mellékhatás jelentése nagyon fontos, mivel az új mellékhatás felfedezésének legértékesebb forrását jelenti. Elsősorban tehát nem az egyén, hanem az egész közösség javát szolgálja. Az egyén, az adott beteg esetében az a fontos, hogy a mellékhatás észlelésekor azonnal beszélje meg a kezelőorvossal, és találják meg a legjobb megoldást a kockázat csökkentésére.

Minden mellékhatás, akár orvostól, gyógyszerésztől vagy betegtől, hozzátartozótól érkezik, bekerül az európai mellékhatás-adatbázisba, mely jelenleg 10 millió esetet tartalmaz. Speciális matematikai módszerekkel azt a mellékhatás-halmazt kell rendszeresen havonta vizsgálnunk, hogy az új mellékhatásokat felfedezzük. Az új mellékhatás azután bekerül a gyógyszer betegtájékoztatójába, közkinccsé válik.

A mellékhatások jelentésére tehát azért van szükség, hogy minél többet megtudjunk egy adott gyógyszer jellemzőiről, mivel a kockázatok ismerete lehetővé teszi azok megelőzését vagy csökkentését. Hiszen az ismeretlen ellen sokkal nehezebb védekeznünk.

Hogyan lehet mellékhatást jelenteni Magyarországon?

Magyarországon a mellékhatás-jelentéseket az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) gyűjti és értékeli.

A mellékhatások elküldhetők on-line: Mellékhatás-jelentés

vagy letölthető bejelentőlap e-mailen, postai úton vagy faxon történő beküldésével: Bejelentőlap mellékhatásról

Amennyiben nincs internetes hozzáférés, úgy bármilyen levélben le lehet írni a feltételezett mellékhatást és a gyanúsított gyógyszert. (1372 Postafiók 450. vagy [email protected] e-mail címen)

Hol kaphat még további tájékoztatást?

2017. március 23-án az OGYÉI konferenciát szervez betegszervezetek illetve a mellékhatás-jelentések iránt érdeklődő betegek részére. Korlátozott számban még jelentkezhetnek az Intézet honlapján. (www.ogyei.gov.hu )

SCOPE - betegszervezetek találkozó 2017. 03. 23.

Napirend

10.00 - 10.10 Megnyitó Szolyák Tamás 10.10 - 11.00 Európai együttműködés a gyógyszerbiztonság területén – a SCOPE projekt Mick Foy 11.00 - 12.00 Amit tudni kell a mellékhatás jelentésekről

Mi a farmakovigilancia?

Miért kell gyűjteni a mellékhatásokat?

Hogyan kell bejelenteni a mellékhatásokat? Pálfi Melinda 12.00 - 12.20 Miért fontos, hogy a betegek is jelentsenek? – a SCOPE projekt figyelemfelkeltő kampánya Pallós Júlia 12.20 - 13.00 Ebéd 13.00 - 13.30 A gyógyszeres kezeléshez kapcsolódó kockázatok kommunikációja - mit tanultunk a SCOPE felmérésből? Fodor Györgyi 13.30 - 13.50 Kell-e félni a fokozott felügyelet alatt álló gyógyszertől? Pallós Júlia 13. 50 - 14.10 Oktatóanyag – betegeknek? Fodor Györgyi 14.10 - 14.30 Fontos információforrás: az OGYÉI honlapja Malmos Gábor 14.30 - 15.00 A jövő: a betegszervetek és a gyógyszer engedélyező hatóság együttműködése Pálfi Melinda 15.00 - 15.10 Zárszó Pallós Júli

A részletes programajánló megtekinthető és le is tölthető: SCOPE találkozó

Az Európai Unió tagállamainak részvételével a közelmúltban fejeződött be az a 3 éves projekt, amelynek fő célkitűzése volt a tagállamok együttműködésének javítása és a jó gyakorlatok elterjesztése a gyógyszerbiztonság területén. Jelen meghívóval egy olyan rendezvényre invitáljuk a betegszervezetek képviselőit és minden érdeklődőt, melyen a projekt azon eredményeit mutatjuk be, melyek a közösség valamennyi tagja számára jelentőséggel bír.

Előadásaink elsősorban a mellékhatás jelentésekkel valamint a gyógyszerbiztonsági kockázatok kommunikációjával foglalkoznak. Vendégünk lesz az angol hatóság képviseletében, Mick Foy úr, aki egyben a projekt vezetője is. Előadásának követését szinkron tolmácsolás segíti.

