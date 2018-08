Önellenőrző tesztek: otthoni segítség gyanú esetére

Rohanó világunkban hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy életünk egyik legértékesebb kincse a saját egészségünk. Sokszor tapasztalunk magunkon bizonyos tüneteket, amelyekkel nem foglalkozunk időben, vagy elhanyagoljuk már meglévő betegségünk rendszeres orvosi ellenőrzését.

Halogatunk, arra hivatkozva, hogy nincs rá időnk. Ezt a problémát próbálják kiküszöbölni a különböző típusú önellenőrző tesztek, melyek bár pontos diagnózissal nem szolgálhatnak, de felhívják figyelmünket arra, ha baj van, illetve segítenek a már kialakult betegségek folyamatos ellenőrzésében is.

Szervezetünk működése többféle teszttel is könnyen, gyorsan ellenőrizhető. Szinte már minden fontosabb szervünk állapotát tesztelhetjük, legyen szó a veséről, pajzsmirigyről vagy hasnyálmirigyről, illetve több olyan paraméter is mérhető házilag, amelynek változása valamely komoly vagy krónikus betegség velejárója lehet. Ilyen például a szervezet vércukor-, koleszterin-, triglicerid vagy húgysav-szintje, vagy a szervezetben jelenlévő vas mennyisége. Szintén vizsgálható otthon a vizelet, amely több szervünk működéséről (pl. vese, máj) is árulkodhat, vagy a széklet, amely a belek állapotára figyelmeztet. Mindezek mellett ide tartozik egy egyszerű vérnyomásmérés is, ami azért is fontos, mert a nem megfelelő vérnyomás számos baj okozója lehet.

Ön tudta? A helytelen vérnyomásmérési mód megtévesztő adatokat szolgáltathat

Önellenőrzés mérőkészülékkel

A legtöbb ilyen teszt egy készülék, amely az ujjbegyből vett kapilláris vérből állapítja meg az adott paraméter számszerű értékét, és egy mellékelt táblázat alapján kiderülhet, hogy a kapott érték mennyire tér el a normálértéktől, és ezért szükség lehet-e orvosi vizsgálatra is. Maga a teszt elvégzése egyszerű: ujjbegyünket megszúrjuk a készülékhez tartozó ujjbegyszúróval, az első cseppet letöröljük, a másodikat felfogjuk egy speciális reagens anyaggal átitatott tesztcsíkkal, amelyet ezután a mérőkészülékbe helyezünk, végül pedig a készülék kijelzőjén megjelenik a kapott érték.

Hirdetések

Ilyen módon végezhető el otthon:

a húgysavszint ellenőrzése, mely köszvényes betegek állapotának követését teheti könnyebbé,

a vér koleszterin- és trigliceridszintjének meghatározása is,

a vércukorszint, mely cukorbetegek állapotának mindennapi ellenőrzését teszi lehetővé,

a megfelelő készülék segítségével a véralvadási időt jellemző INR érték is meghatározható, amely a véralvadásgátló kezelésben részesülő betegek rendszeres ellenőrzését teheti gyorsabbá.

A mérőkészülékes ellenőrzés előnye, hogy a készülék tartósan használható, és csak a szükséges tesztcsíkok azok, amelyekről rendszeresen gondoskodnunk kell. Emellett gyors, a mért értékek számszerűek, így a mérés is pontosabb.

Kazettás gyorstesztek

Vannak olyan állapotok, melyek otthoni megállapítására vagy ellenőrzésére egyelőre csak egyszer használatos gyorstesztek léteznek.

Ilyen például:

a szervezet vashiányát megállapító teszt, mely a szervezetben található ferritin molekulák mennyisége alapján mér (ezek kötik meg a vérben található vasat),

a pajzsmirigy alulműködését ellenőrző teszt, amely a pajzsmirigy alulműködéséért felelős TSH hormon mennyiségi változását tudja kimutatni,

a gyomor savtermelését befolyásoló Helicobacter pylori nevű baktérium jelenlétét kimutató gyorsteszt is, amely a baktérium ellen termelt ellenanyag vérben levő mennyiségét jelzi,

a legismertebb a kazettás változatok közül a terhességi teszt.

Ezeknek a gyorsteszteknek az elvégzése nem bonyolult. A tesztet egy úgynevezett kazettán végezzük el, amely egy speciális reagenssel van átitatva. A kazettán kis ablakok láthatók. Az egyikbe kell cseppentenünk az ujjbegyünkből nyert vércseppet, bizonyos esetekben a vizeletet. Ehhez a csomagban található lándzsával megszúrjuk ujjunkat, majd a szintén benne található kis pipettával felfogjuk, ezzel lehet a kazettára cseppenteni azt. A másik ablakban a teszt leírásában feltüntetett idő elteltével leolvasható az eredmény. A leolvasás szintén nem nehéz: az ablakban csíkokat találunk: az egyik csík az alapértéket jelzi, a másik a vizsgált molekula vérben található felső határát, amelyet ha elér a mintánk, akkor pozitív eredményt kapunk. Amennyiben a megadott idő elteltével semmi sem jelenik a teszten, úgy a mérés sikertelen.

A kazettás gyorstesztek valóban gyorsak, de a kapott eredmény mindössze tájékoztató jellegű. Arra alkalmasak, hogy lássuk, tényleg van-e probléma, egyértelmű diagnózisra azonban nem használhatóak. Amennyiben akármelyik teszt eredménye pozitív, fel kell keresnünk háziorvosunkat a pontos kivizsgálás és a további teendők végett.

Székletminta vizsgálata otthon?

Önellenőrző gyorstesztet nem csak vérmintából lehet végezni, hanem székletmintából is. Habár első hallásra bizarrnak tűnhet, aggodalomra semmi ok, hiszen a jelenleg forgalomban levő, székletmintát igénylő tesztek nagyobb része csak a minta házilag történő vételére alkalmas, maga a kiértékelés laboratóriumban történik. Ilyen módon működik az úgynevezett pancreas-funkció teszt is, amellyel a hasnyálmirigy megfelelő működését lehet ellenőrizni az alapján, hogy a székletminta mennyi „elasztáz 1” nevű enzimet tartalmaz (amit a hasnyálmirigy termel). Ez a paraméter azonban csak laboratóriumi körülmények között határozható meg pontosan és biztonságosan, így a mintát a készletben található címre kell továbbítani. Ugyanez a teendő a béldaganatok kiszűrésére alkalmas gyorsteszttel is: a minta levehető otthoni körülmények között, a vizsgálatot azonban egy laboratórium végzi el.

Ezt olvasta már? Milyen betegségekre utalhat a széklet megváltozása?

Az egyetlen, teljes mértékben otthon elvégezhető teszt a széklet vértartalmát vizsgáló, kazettás típusú teszt. A székletben található vér számos bélbetegség jele lehet, így ha ilyesmire gyanakodunk, mindenképpen érdemes elvégezni egyet, és ha szükségesnek mutatkozik, orvoshoz fordulni.

Mit lehet megtudni a vizeletből?

A vérhez hasonlóan a vizeletből is sok mindent megtudhatunk, hiszen nagyon sok anyag a vesén keresztül a vizelettel távozik a szervezetből, így a vizelet alapján kaphatunk egy képet saját általános állapotunkról is. Vizeletvizsgálati gyorsteszttel észrevehető például, ha fennáll valamilyen húgyúti fertőzés, vagy ha a vese, esetleg a máj működése nem megfelelő. Segítséget nyújthat az esetleges cukorbetegség felderítésében is, hiszen ilyen állapotban jellemző a vizelet emelkedett cukortartalma.

A vizeletvizsgálati gyorsteszt a szervezet általános állapotáról adhat egy relatív képet, viszont vannak specifikus gyorstesztek is, melyekhez vizeletminta szükséges.

Ilyen például:

a vese megfelelő kiválasztását ellenőrző teszt, amely a vizelet mikroalbumin szintjét méri,

a vizelet pH-ellenőrző teszt,

a vizelet vértartalmát vizsgáló teszt, amely különösen fontos, hiszen ha a vizelet vért tartalmaz, minden esetben orvoshoz kell fordulni.

Az önellenőrzés – ide sorolhatóak a manuálisan elvégezhető önvizsgálatok – fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, hiszen minél hamarabb derítünk fényt szervezetünk valamilyen rendellenes állapotára, annál hamarabb orvosolhatóak a problémák, illetve megelőzhetőek a későbbi szövődmények. Viszont azt is minden esetben szem előtt kell tartani, hogy ezek a tesztek csak egy viszonyítási alapot adnak, egy esetben sem helyettesítik az orvosi ellátást, így ha szükségesnek mutatkozik, minden esetben keressünk fel egy szakembert, aki segít meghatározni a további lépéseket.



Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész