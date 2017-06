Mennyi a napi kalciumszükséglete? Mutatjuk!

A kalcium számos fontos élettani folyamat nélkülözhetetlen szereplője, biztosítja az izom- és idegsejtek ingerelhetőségét, és szerepet játszik a véralvadásban, a szívműködésben és a vérnyomás szabályozásában is. A szervezetben lévő kalcium 99 százaléka a csontokban és fogakban található.

A felnőttek napi átlagos kalciumszükséglete 1000 mg. Nagyobb mennyiségre (kb. 1300-1500 mg/nap) van azonban szükség fiatalabb korban, ugyanis a test teljes csonttömege 30 éves korig alakul ki, továbbá terhesség, szoptatás, 50 évnél idősebb (menopauza után lévő) nők és 65 évnél idősebb férfiak esetében.

Dohányzás, alkoholfogyasztás és stresszes életmód esetén szintén nagyobb a szervezet kalciumigénye.

Az életkor szerint ajánlott napi kalciumbevitel egy amerikai ajánlás szerint Életkor Ajánlott napi kalciumbevitel 0-6 hónapos korban 200 mg 7-12 hónapos korban 260 mg 1-3 éves korban 700 mg 4-8 éves korban 1000 mg 9-18 éves korban 1300 mg 19-50 éves korban 1000 mg 50-70 éves korú nők 1200 mg 50-70 éves korú férfiak 1000 mg 70 év felett 1200 mg

(Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: National Academy Press, 2010.)

Az életkor szerint ajánlott napi kalciumbevitel egy magyar ajánlás szerint Életkor Ajánlott napi kalciumbevitel Gyermekkor (különösen serdülőkor) 1500 mg Menopauza előtt álló nők 1000 mg Várandós nők 1500 mg Menopauza után lévő nők 1500 mg 50 év feletti férfiak 1200 mg

(A Magyar Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a korral járó csontritkulás gyógyszeres kezelésére)

Mi történik a szervezetben, ha nem jut elég kalciumhoz?

Ha a vér kalciumszintje alacsony (pl. a nem megfelelő étrend miatt), akkor a szervezet fiziológiás működése megpróbálja rendezni azt, pl. a csontokból is kalciumot von el, ami évekkel később csontritkuláshoz vezethet.

Ha a szervezet a vér normális kalciumszintjét nem tudja helyreállítani (pl. mellékpajzsmirigy-betegség következtében), akkor a tüneteket az határozza meg, hogy a vér alacsony kalciumszintje gyorsan (akutan) vagy lassan (krónikusan) alakult-e ki.

Akut esetben drámai gyorsasággal tetániás roham alakul ki, melynek rossz közérzet, szédülés, száj körüli és felső végtagi zsibbadás lehetnek a bevezető tünetei, majd ezt fájdalmas izomgörcs követi, melyre a legjellegzetesebb a kezek őzfejtartása, de jelentkezhet lábfej-, arcizom- vagy gégeizomgörcs formájában is. Az utóbbi esetben a belégzés nehezítetté válik, belégzés alatt sípolás hallatszik és fulladást okozhat. Ritkán a teljes testre kiterjedő görcsök is kialakulhatnak. Ezen kívül gyorsult szívműködés, szívritmuszavarok, fejfájás és pszichés zavarok is jelentkezhetnek.

Ha az alacsony kalciumszint lassan alakul ki, az teljesen más jellegű tüneteket okoz. A bőr szárazzá, a haj és körmök fénytelenné, töredezetté válhatnak, hajhullás, hasmenés, depresszió és akár szürkehályog is kialakulhat.

A tartós kalciumhiány csontritkuláshoz vezet. Csontritkulás során a csont kalciumtartalmának csökkenése következtében a szilárdsága csökken, a csonttörések kisebb erőbehatásra is kialakulnak, ezért gyakoribbá válnak, és nehezebben, hosszabb ideig gyógyulnak.

Milyen természetes forrásai vannak a kalciumnak?

A legnagyobb kalciumtartalmú élelmiszerek a tej és tejtermékek, elsősorban a sajtok (leginkább a parmezán, brie, ementáli sajt). Ezen kívül magas kalciumtartalmúak még az olajos magvak (elsősorban szezámmag, mandula), mák, tojássárgája, halak (legtöbb a halkonzervekben van, azon belül is a szardíniában), zöldség- és gyümölcsfélék (leginkább a petrezselyem, gomba, káposzta, brokkoli, banán). Ha az 1000 mg-os kalciumszükségletet vesszük alapul, akkor kb. 8 dl tej vagy 2,5 dl tej, 2,5 dl natúr joghurt (3 dl gyümölcs joghurt) és 5 dkg sajt (pl. trappista, óvári, Anikó) (egyenként kb. 300-300 mg kalciumtartalommal) fedez egy napi szükségletet.

A kalcium bélből való felszívódását a D-vitamin fokozza (ami jelen van a tejtermékekben is), ezzel szemben az oxálsav (sóska, spenót), alkohol, koffein, foszforsav tartalmú üdítők csökkentik. Az életkor előrehaladtával a felszívódás mértéke csökken.

A nem megfelelő kalciumbevitel veszélye elsősorban a fokozott szükségletű csoportoknál (gyerek, várandós, idős), laktózérzékenyeknél és tejterméket nem fogyasztó vegetáriánusoknál merül fel.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Takács Emőke