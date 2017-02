Amikor a viszketés egy figyelmeztető jel

Szinte mindenki tapasztalta már legalább egyszer az orvosok által pruritus néven emlegetett idegesítő, elhúzódó viszketést. Noha legtöbbször ártalmatlan és viszonylag rövid időn belül magától elmúlik (pl. szúnyogcsípés), akár egy háttérben meghúzódó, súlyos betegség jele is lehet. Nem mindig bőrbetegség áll a viszketés hátterében! Cikkünkből megtudhatja, milyen más betegségekre utalhat még a viszketés.

Bőrbetegség

Ha a bőrviszketés mellett gyulladás is jelentkezik, általában valamilyen bőrbetegség húzódik meg a háttérben. A krónikus viszketések 42%-ában erről van szó. Különösen az ekcéma (neurodermitisz) és a pikkelysömör okoz sok embernél ilyen jellegű problémákat. Emellett azonban a gomba vagy bizonyos paraziták (pl. atka) is okozhatnak súlyos viszketést. Gyakran a bőrön látható jelei vannak annak, hogy valami nincs rendben: erősen pikkelyesedik, pirosodik, kiütések vagy pustulák (gennyes hólyagok) jelentkeznek rajta.

Allergiás reakció

A viszketést allergiás reakció is okozhatja. A legtöbb esetben a viszketés az allergiát kiváltó anyaggal való közvetlen érintkezés után jelentkezik. Ez lehet például pollen, fém, latex vagy háziállat is. Ilyenkor az immunrendszer túlzott reakciójának hatására nagy mennyiségű hisztamin szabadul fel, mely nemcsak a szervezet védekező mechanizmusát mozgósítja, de viszketést is okoz.

Belső szervek

Előfordul, hogy a viszketés okát nem a bőrön, hanem a belső szervekben kell keresni. Leggyakrabban az epe, vese vagy a máj elváltozásai okozzák a kellemetlen tünetet. Az epevezeték vagy a máj károsodása (cirrózis) növelhetik a szervezetben az epefesték, a bilirubin mennyiségét. Ennek hatására a bőr sárgás színezetűvé válik és viszket is. Krónikus veseelégtelenség és különösen dialízis során szintén viszket a beteg.

Anyagcsere-és hormonzavar



Anyagcsere-és hormonzavar

A terhességgel, változókorral és menstruációval járó hormonális változások az egész test viszketését kiválthatják. Ugyancsak ez a helyzet a hormonrendszer kóros változásaival járó megbetegedéseknél (pl. pajzsmirigy-túlműködés).

Emellett viszketést okozhatnak még olyan anyagcsere-betegségek is, mint a gluténérzékenység, alultápláltság, vashiány vagy cukorbetegség. Amikor a diabétesszel járó idegkárosodás okozza a tartós viszketést, arra gyakran gombás fertőzés is ráerősít.

Daganatos betegség

Az egész test vagy csak a nyirokcsomók területének viszketése a nyirokrendszer rosszindulatú daganatának (pl. Hodgkin-kór) lehet a tünete. Ebben az esetben már évekkel korábban is előfordul részleges viszketés. Ezen kívül - noha ritkán - más rákos megbetegedések (pl. mellrák vagy tüdőrák) esetén is jelentkezhet viszketés. A viszketés emellett gyakori mellékhatása a rákkezelés során alkalmazott sugár-és kemoterápiának.

Neurológiai megbetegedések

A központi idegrendszer károsodása is okozhat viszketést, többek között ez a helyzet a sclerosis multiplex esetén is. Ennél a gyulladásos megbetegedésnél az idegrendszeri struktúrák elpusztulnak, a bőr érzékelés zavara (paraesthesia) az első tünetek közé tartozik. Több perifériás ideg megbetegedésénél, polyneuropathia esetén szintén gyakori tünet a viszketés.

Gyógyszer mellékhatás

Még a gyógyszerek is válthatnak ki viszketést. Gyakori mellékhatás az antibiotikumoknál, pszichotróp gyógyszereknél, magas vérnyomás elleni szereknél vagy véralvadásgátlóknál. Az AIDS betegeknél szintén gyakori probléma a viszketés, az antivirális kezelés mellékhatásaként.

Gyógyszer mellékhatás



Száraz bőr

A viszketésnek leggyakrabban olyan ártalmatlan oka van, mint a bőr szárazsága. A külső környezeti hatások, mint a napfény, a hideg téli levegő vagy a nem megfelelő ápolás kiszáríthatják a bőrt. Ezen túlmenően az egészséges étrend és a megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlenek a bőrszárazság elkerülése érdekében. Az idősebbeknél nagyobb a valószínűsége a bőr kiszáradásának, mivel annak nedvesség- és zsírmegtartó képessége az életkor előrehaladtával csökken, így még fontosabb a megfelelő bőrápolásra odafigyelni!



