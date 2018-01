Vashiány és vérszegénység - Milyen tünetek utalnak rá?

A közhiedelem azt tartja, hogy a vashiány és a vérszegénység között szoros összefüggés van, holott a vérszegénységként emlegetett állapot nem mindig származtatható vissza a vashiányra. Előfordulhat, hogy valaki fáradékony, szellemileg is, testileg is romlik a teljesítőképessége, ám a szervezet vasellátottságának elégtelen voltára a laborleletei nem utalnak.

A vas szerepe szervezetünkben és a szükséges élelmiszerek

Ilyenkor vérképzőszervi problémáról vagy egyéb betegségről lehet szó, amely a szövetek oxigénellátásának elégtelenségével hozható összefüggésbe. Ezzel szemben a vashiányos vérszegénység – amelynek tünetei hasonlítanak a más eredetű vérszegénységére – a vasraktárak kiürülésére, illetve arra utal, hogy a vasat a szervezet nem tudja megfelelően hasznosítani.

A vasháztartás egyensúlyzavarára nem a tünetek utalnak csak és kizárólag. Ezért is fontos, hogy a háziorvos célzott vérképvizsgálattal (a transzferrin és a ferritin vizsgálatával) bizonyosodjon meg ennek a mikrotápanyagnak a hiányról.

Vérre megy!

Különösen fontos az alapos vérvizsgálat időskorban, amikor az ún. vashiányos vérszegénység típusos tünetei az életkorral járó fizikai, szellemi hanyatlás, vagy akár valamilyen kór számlájára is írhatók. Megtévesztő lehet többek között a gyengeség, a fáradékonyság, a csökkent aktivitás, az apátia, a zavartság, a szédülés, de a neurotikus panaszok is, ugyanakkor mindezek a súlyos vashiányos vérszegénységhez társuló tünetek is lehetnek.

Vashiányhoz vezethetnek a tartósan fennálló emésztőszervi problémák, de a vérvesztéssel járó balesetek, műtétek (gyomor- és bélműtét), a művesekezelés, a sokízületi gyulladás, vagy a végbél vérzése, gyomorvérzés, nőgyógyászati betegségekkel járó vérzések is.

Fontos tudni! A vaspótlás csak orvosi rendelvényre és ellenőrzés mellett történhet, az orvos által meghatározott ideig (legfeljebb 4-6 hónapig). Önként, saját szakállunkra soha ne szedjünk vaskészítményt, és nagyon fontos az orvos által elrendelt dózis pontos adagolása.

Idős embereknél a szegényes táplálkozás (kevés állati eredetű étel fogyasztása), illetve a vas „felvételének” akadályozottsága, gyors kiürülése is előhívhatja a vashiányt. Ennek a mikrotápanyagnak a felszívódását gátol(hat)ja egyes ételek-italok (tej, fehér kenyér, tej, tea, kávé, alkoholos italok) gyakori fogyasztása, és bizonyos gyógyszerek (ilyenek a savkötő készítmények) is. Mivel előrehaladott életkorban a gyomor és a bél nyálkahártyája is sorvad, így ennek a fontos, a vér oxigénellátottságát befolyásoló mikrotápanyagnak a felszívódásához – több más mikroelem mellett – nélkülözhetetlen a folsav, illetve a C- és B 12 -vitamin „jelenléte” is. Ezek együtt segítik mind a feszívódási, mind a „megkötési”, mind a hasznosulási folyamatot.

A vashiány okozta vérszegénység gyógyításában az első lépés az okok (pl. vérvesztés, időseknél valamilyen krónikus betegség, kiegyensúlyozatlan, hiányos táplálkozás) feltárása. Ezt követheti a vasraktárak feltöltése gyógyszerekkel, valamint táplálékkiegészítőkkel, vasat és ásványi anyagokat is tartalmazó multivitaminokkal.

Jó tudni!

Egyes vaskészítményeknek lehetnek gyomor-bélrendszeri mellékhatásai (ilyen többek között a székrekedés).

A vaspótláskor megfelelő mennyiségű C-vitamin beviteléről is gondoskodni kell, illetve a tablettás kiszerelésű, vagy a multivitaminokban megtalálható folsav is fontos lehet a vashiányos vérszegénység kezeléséhez. Ezek a mikro- és makrotápanyagok ugyanis megkönnyítik a vas felszívódását és hasznosulását.

Mielőtt gyógyszerhez nyúlna, próbálja meg természetes úton, azaz étkezéssel vashoz juttatni a szervezetet. Ez azért is a legjobb megoldás, mert akárcsak a vashiány, a túladagolás is káros lehet a szervezetre nézve.

A növények vasvegyületeinek kémiai szerkezete eltér az állati eredetű vasétól, ugyanis a növényekben úgynevezett „nemhem” vas van jelen, míg a májban, vörös húsokban (marha, sertés, vad), halban, tojásban, szárnyasokban úgynevezett „hem” kötésben található meg. Utóbbinak körülbelül 15 százaléka szívódik fel, míg a növényekből csak mintegy 3-5 százalék. A nemhem vas felszívódása javítható, ha valamilyen hem vasat tartalmazó húsfélével, vagy C-vitamin-tartalmú élelmiszerrel együtt fogyasztja.

A népi gyógyászatban a cékla már régóta ismeretes a vérszegénység elleni csodaszerként. Extra vasmennyiséget ugyan nem tartalmaz, de elősegíti a vörösvértestek regenerálódását és képződését.

A cukrozott szénsavas üdítők, a kávé, a tea és a tej rontja a vas felszívódását, a túl sok szénhidrát (kenyér, tésztaféle) pedig jelentősen csökkenti a C-vitamin hatásosságát. Soha ne vedd be a vastablettát, illetve a vasat tartalmazó multivitamint, táplálékkiegészítőt ezekkel a folyadékokkal.

A spenótnak, sóskának viszonylag magas (4-4,6 mg/100 g) a vastartalma, viszont nagy oxálsavtartalmuk gátolja a vas hasznosulását.

