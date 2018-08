Hőség és egészségünk

Hagyományos gyerekjátékok előnyei

A mai világban a legtöbb szülő fontosnak tartja, hogy a gyereke már piciként megismerkedjen a digitális világgal. A táblagépek viszont nem helyettesítik a hagyományos játékokat. Azoknál a gyerekeknél, akiknél kimarad vagy minimálisra csökken a formai játékok használata, iskoláskorban nemcsak matematikai, de kommunikációs nehézségek is jelentkezhetnek. Fontos, hogy az évszázadok óta bizonyítottan fejlesztő valós formai játékokkal is fejlesztve legyen a gyerek. A gyerekek számára a játék egyben taneszköz is, és az első években szinte mindent tapasztalás és mozgás útján tanulnak meg.