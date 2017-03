Nehezen múló tavaszi fáradtság

A melegebb hónapok beköszöntével sokan küzdenek a tavaszi fáradtság tüneteivel. A huzamosabb időn át jelentkező kimerültségérzés hátterében számos probléma is állhat.

Ha a tavasz elején jellemző nehezebb ébredések, napközbeni lassultság továbbra sem múlik, érdemes utána járnunk, mi okozza a panaszokat!

A tél nem múlik el nyomtalanul

A téli időszakban kevesebb a napsütéses órák száma, ez pedig nem csak kedélyállapotunkra van rossz hatással, de ilyen módon csökken a szervezetbe jutó D-vitamin mennyisége is. Táplálkozásunk is egyoldalúvá válhat, kevesebb friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. Nő az alvásszükségletünk, a túl sok alvás sokszor azonban épp ellenkezőleg hat, napközben gyakran kábultságot, lelassultságot okoz. - magyarázza dr. Vida Zsuzsanna, neurológus, alvás specialista.

A rövid nappalok, a nem megfelelő táplálkozás és a túl sok alvás, a változékony időjárás mind hozzájárulhat a tavaszi időszak érkezésével megjelenő kimerültség érzéséhez, sokszor azonban mégsem ezek okozzák a panaszokat. Íme, a fáradtság leggyakoribb kiváltói:

Túl kevés alvás

A napközbeni fáradtságot sokszor egyszerűen a túl rövid éjszakai alvásidő okozza. Az alváshiány miatt nappal levertnek, kimerültnek érezhetjük magunkat.

Horkolás

A kellemetlen zaj nem csak a horkoló ember, de az alvótárs nyugodt pihenését is gátolhatja. A probléma azonban nem pusztán zavaró, de az egészséget is veszélyezteti. Horkolás közben, a felső légutak szűkülete, elzáródása miatt csökkenhet vagy kimaradhat a légvétel, az alvó személy egy pillanatnyi szünet után hirtelen levegő után kezd kapkodni.

Az ilyen légzészavarok ún. mikroébredéseket okoznak, ami miatt az éjszakai alvás nem pihentető, napközben fáradság, koncentráció zavar jelentkezhet. Súlyos esetben, ha alvás közben gyakran és hosszan kimarad a légvétel ún. alvási apnoe betegség jelentkezik, mely a következményes oxigén hiány miatt számtalan betegség, például koszorúérbetegség, agyi érbetegségek, stroke kialakulását is elősegíti.

Az alvás specialista véleménye: Alváskivizsgálás során felderíthetjük a horkolás hátterében álló okokat. Az eredménytől függően a probléma műtéti úton, alternatív eszközök segítségével, vagy ún. CPAP terápia segítségével orvosolható. Bizonyos esetben életmód változtatásra is szükség lehet, ugyanis a túlsúly és a dohányzás is okozhat horkolást.

Rossz táplálkozási szokások

Gyakran megesik, hogy a nappali rohanásban, csak bekapkodunk ezt-azt, majd a nap közben elmulasztott étkezéseket este pótoljuk. A kései vacsora után azonban, teli hassal az alvás sem lesz pihentető.

Az alvás specialista véleménye: A rendszeres táplálkozás segítségével valóban elkerülhetjük, hogy este farkaséhesen érjünk haza és egy nehéz vacsorával terheljük meg a szervezetünket. A kiegyensúlyozott étrend azért is fontos, mert a napi ötszöri, kis mennyiségű étel fogyasztásával egyensúlyban tarthatjuk a vércukorszintet is. Gyakori ugyanis, hogy a nappali fáradtság érzetet az éhség miatt jelentkező vércukorszint esés váltja ki.

Egyéb betegségek

Az éjszakai ébredéseket és a nappali fáradtságot egyaránt okozhatják lappangó, fel nem ismert betegségek. A kimerültség gyakran az első jel, mely alapján feltételezhetjük, hogy egyéb probléma áll a háttérben.

Az alvás specialista véleménye: Az alvászavarok valóban komplex kivizsgálást igényelnek. Tavasszal különösen gyakori, hogy a fáradtságot vérszegénység okozza, de a depresszió is produkálhat hasonló tüneteket.

A pajzsmirigy alulműködés szintén nagyfokú teljesítmény csökkenést eredményezhet, de gyakran a terhelhetőség csökkenése hívja fel a figyelmet a szívbetegségekre is. Az éjszakai gyakori ébredéseket pedig urológiai panaszok is okozhatják. Az esetek többségében, az alapprobléma kezelésével, a nappali fáradtság is megszüntethető.

Túl sok stressz és koffein

A fokozott stressz önmagában is alvásproblémákat okozhat. Hatására nehezebben alszunk el, s gyakori, hogy többszöri ébredéssel szakítjuk meg az amúgy is felületes éjszakai alvást. A probléma fokozódik, ha az alváshiány miatt jelentkező nappali fáradtságot növekvő koffein bevitellel igyekszünk kompenzálni.

Az alvás specialista véleménye: A túlzott koffeinfogyasztás hatására emelkedik a pulzusszám és a vérnyomás, a stresszes időszakban egyébként is jellemző idegesség, nyugtalanság fokozódhat. A stressz tüneteinek enyhítésére jó megoldást jelenthetnek a szakorvos által javasolt kiegészítő készítmények, gyógyszerek, de előfordulhat, hogy a probléma megoldása pszichológiai vagy pszichiátriai kezelést igényel.

A rendszeres mozgás is segíthet

Amennyiben a fáradtságot nem valamilyen szervi panasz okozza és egészségi állapotunk engedi, a rendszeres mozgás is segíthet az alvásproblémák kezelésében.

A testedzés hatására a keringés megélénkül, a szervezet felfrissül.

Kutatások igazolják, hogy már heti három alkalommal végzett 20 perces, közepesen megterhelő mozgás is segít a fáradtság leküzdésében. A fizikai aktivitás által nem csak nappal lehetünk éberebbek, de az éjszakai alvás is pihentetőbb lehet.

(Orvostkeresek.hu)