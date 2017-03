Hallott már a zöld kávéról? Mutatjuk, hogy milyen a hatása

A zöld kávé, illetve a belőle készült kivonat, mint étrend-kiegészítő összetétele a szemes kávéhoz nagyon hasonló. Főleg magasabb klorogénsav-tartalmában különbözik a megszokott babkávétól, feltételezett előnyös hatása elsősorban a klorogénsavnak, valamint a belőle keletkező ferulasavnak tulajdonítható. Cikkünkben áttekintjük a zöldkávé kivonat egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos tudományos vizsgálatokat és bizonyítékokat.

A klorogénsav és közeli rokonai nevükkel ellentétben nem tartalmaznak klórt. A név a görög „világoszöld” szóból származik, és az oxidálódott klorogénsav színére utal. A klorogénsav biokémiailag a kávésav és a kínasav (mindkettő számos növényben megtalálható) észtere. A zöld kávészemek különösen nagy mennyiségben tartalmazzák. Az elfogyasztott klorogénsav könnyen felszívódik, azonban igen hamar át is alakul a szervezetben kávésavvá és ferulasavvá. Ennek alapján feltehető, hogy a klorogénsav tartalmú zöld kávénak tulajdonítható hatásokat nem kis részben a ferulasav váltja ki. Az eddigi kutatások alapján úgy tűnik, hogy a kísérletekben a zöldkávé kivonat, illetve a klorogénsav adása egyenértékű a biológiai hatások szempontjából.

A szív- és érrendszerre gyakorolt hatása

A zöld kávé kivonatával végzett vizsgálatok többsége a szív- és érrendszeri hatásokat kutatta. Egy állatkísérletben a 28% klorogénsavat tartalmazó kivonat dózistól függő mértékben tizenkét órán át csökkentette a magas vérnyomást és a magasabb dózisok hatása 24 órán át is kitartott. Ugyanebben a kísérletben a szívfrekvencia csökkenését is megfigyelték. A hatásokat a kivonatban lévő klorogénsavnak, illetve bomlástermékének, a ferulasavnak tulajdonították. Emellett azt tapasztalták, hogy a ferulasav erősítette néhány vérnyomáscsökkentő gyógyszer hatását is.

Egy magas vérnyomásban szenvedő betegekkel végzett vizsgálatban a 31% klorogénsavat tartalmazó zöldkávé kivonat tizenkét héten át adva 8%-kal csökkentette a szívfrekvenciát, 7%-kal a diasztolés és 8%-kal a szisztolés vérnyomást. Ezek a hatások a negyedik héten jelentek meg, a vizsgálat végéig fennálltak és a kezelés befejezését követően még két hétig fennmaradtak. Egy másik vizsgálatban azt találták, hogy a zöldkávé kivonat növeli az erek válaszkészségét, azaz alkalmazkodóképességét. Meg kell azonban jegyezni, hogy független elemzések szerint a zöldkávé kivonat szív- és érrendszeri előnyeit mutató klinikai tanulmányok tudományos szempontból nem elég megbízhatóak: az alacsony betegszám, a különböző torzító tényezők, a véletlenszerű betegbesorolás vagy a megerősítő vizsgálatok hiánya jelentősen levon ezek értékéből.

Hatása a vércukorszintre Egy másik fontos előny, amelyet gyakran tulajdonítanak a zöldkávé kivonatnak, a cukor- és zsíranyagcsere javítása. Egy állatkísérletben a zöldkávé készítmény csökkentette a cukorterhelés hatására jelentkező vércukorszint-emelkedést. Ezzel szemben egy hipertóniát megelőző állapotban lévő, emelkedett, de még normális vércukorszintű személyekkel végzett kutatásban viszont nem sikerült ezt a hatást igazolni. Az eddigi vizsgálatok szerint a zöld kávé a HDL-koleszterin, az LDL-koleszterin, a trigliceridek, illetve a szérumkoleszterin szintjét nem befolyásolja.

Segíthet a fogyásban?

A zöldkávé kivonatokat gyakran állítják be úgy, hogy képesek csökkenteni a testsúlyt. Ezt állatkísérletekben valóban kimutatták, azonban egy humán vizsgálatokat összegző elemzés az emberen végzett, ilyen tárgyú vizsgálatokkal szemben komoly kritikákat fogalmazott meg. A témával kapcsolatban fellelhető öt vizsgálatból háromban értékelték megfelelő módon a testsúly változását, ezekben 1-3 hónapig adott zöldkávé kivonat mellett mintegy 2,5 kg testsúlycsökkenést tapasztaltak. E három tanulmányból kettő azonban nem mértékadó tudományos folyóiratban, hanem a gyártó honlapján jelent csak meg, és egyikben sem zárták ki kielégítő módon az eredményeket torzító tényezőket. Az elemzés megjelenése óta egyetlen további vizsgálat eredményeit tették közzé, amelyben azonban nem sikerült igazolni a testsúlycsökkentő hatást.

A zöld kávé a klorogénsavon kívül kaveolt és kafesztolt is tartalmaz, amelyek növelik a májban a glutation aktivitását, amely a szervezet egyik jelentős antioxidánsa.

Negatív hatása is lehet!

A pozitív hatások mellett meg kell említeni a veszélyeket is. Régóta ismert, hogy a zöld kávé okozta allergia nagyon gyakori foglalkozási ártalom a vele dolgozók körében. Egy olasz kávéüzemben végzett foglalkozás-egészségügyi vizsgálatban a zöld kávéval dolgozók 25%-ában lehetett kimutatni az allergiás túlérzékenység jeleit, és közülük minden ötödiknél ez légzőszervi panaszokat is okozott.

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy bár a zöldkávé kivonat valószínűleg pozitív hatású az egészségre, de ez nem biztos, hogy olyan mértékű, mint amekkorának általában beállítják azok, akik érdekeltek a forgalmazásában.



