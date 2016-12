Kilenc tipp ahhoz, hogy miképpen égethet több zsírt futás közben!

Rendszeresen jár futni, ennek ellenére nem sikerült még lefogynia? A futással való fogyás titka nem a hosszabb táv vagy a gyorsabb tempó, hiszen a ritkább és kevésbé erőteljes futás jelentősebb fogyást eredményezhet! A kulcs az okosabb hozzáállás! Cikkünkben Eric Orton ultramaratonsita zsírégető tippjeit olvashatják.

1. Fontos a pihenés

Ha nem sikerül olyan ütemben fogynia, ahogy szeretne, annak az lehet az oka, hogy túl keményen próbálkozik, minden edzés során túlságosan megerőlteti magát. Pedig a fogyás nagyobb része a pihenési és regenerálódási fázis során következik be! Szakértők szerint, a túl kemény edzések között érdemes pihenni és egy úgynevezett regenerálódási edzésprogramot beiktatni, ahol az eddigi szokásos távnak csak 50%-át futja.

Táplálkozási tipp: futás előtt igyon meg egy csésze zöldteát! Egy nemrégiben készült tanulmány szerint azok, akik napi 4-5 csésze zöldteát fogyasztottak 25 perccel az edzés előtt, átlagosan 1 kilóval többet fogytak, mint azok, akik nem ittak teát. (Ennek valószínűsíthető oka a zöld tea anyagcsere fokozó hatásában rejlik.)

2. Fogyjon gyorsan, majd lassítson

Mikor eljön az ideje, hogy a futó edzései szigorúbb szabályokat kövessenek, próbáljon meg nagyon rövid, de nagyon gyors sprinteket sétával vagy könnyű kocogással kombinálni, ahelyett, hogy stabilan ugyanabban a tempóban futna hosszú ideig! Amikor pedig a futás intenzitását növelné, állítsa hegymenetbe a futópadot (amennyiben ezt edző teremben végzi), és azon végezzen az előzőhöz hasonló intervall (szakaszosan váltakozó intenzitású) edzést! Az emelkedő több izmot mozgat, mint a sík terepen való futás, így magasabb intenzitást követel. Emellett érdemes váltogatni a lassú, de hosszú távú futónapokat a rövidtávú de gyors futással! Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy hetente egy-két futás alkalmával, nagyobb intenzitással fusson!

Táplálkozási tipp: nem csak a futásának kell lassúnak lennie! Fogyasszon lassú felszívódású és lassú lebontású szénhidrátokat, melyek emésztése lassabb és folyamatos, így hosszabb idejű telítettségérzetet és energiát jelentenek. Cserélje le a burgonyát édesburgonyára, mely lassúbb lebontású szénhidrát, tele rostokkal és karotinoidokkal, antioxidánsokkal, melyek stabilizálják a vércukorszintet, csökkentik az inzulinrezisztenciát. Magas vitamintartalma (A, C, B6) elegendő energiával látja el a futáshoz.

3. Fókuszáljon a következetességre, ne csak az intenzitásra!

Ne kövesse el azt a hibát, hogy úgy véli, minden futóedzésnek hosszúnak, keménynek és tökéletesnek kell lennie! A cél, hogy a heti futások többségét könnyen tudja teljesíteni, hogy a mozgás örömforrás legyen! A következetesség és a gyakoriság a fogyás egyik kulcsa. Inkább fusson kevesebbet, de gyakrabban! Ha például eddig heti háromszor 45 percet futott, törekedjen 4-5 alkalommal 20-30 perces edzésre, és onnan fejlődjön tovább!

Táplálkozási tipp: ne féljen szénhidrátot fogyasztani a futást megelőző éjszaka! Egy tanulmány szerint, mely a European Journal of Nutrition című lapban jelent meg, azoknál, akik vacsorára ettek szénhidrátot, szignifikánsan magasabb, étrendhez köthető termogenezist (hőtermelés) figyeltek meg (azaz több kalóriát égettek el az előző nap táplálékának emésztése során), mint a szénhidrátot egész nap folyamán fogyasztóknál.

4. Keverje a mozgást!

Gondoljon a futásra úgy, mint egy változatos mozgásformára! A testet folyamatosan kihívás elé kell állítani, ezért kerülje az azonos típusú futásokat! Ha általában futópadon fut, vagy mindig ugyanazon a futópályán, fontolja meg a terepfutást! Ez nem csak kiváló módja a természet és új környezet megfigyelésének, felfedezésének, de edzésmunka helyett a futást is egy különleges alkalommá teszi! Mindig legyen Önnél futócipő, ha például egy új várost látogat meg, hiszen a futás az egyik legjobb módja a városnézésnek! Ráadásul így a hangsúly magára a cselekvésre irányul, nem a fogyásra, amivel, sokkal fenntarthatóbbá válik a mozgás fizikailag és érzelmileg is!

Táplálkozási tipp: fogyasszon egy kis magas kakaótartalmú étcsokoládét közvetlenül futás után! Egy kutatási eredmény szerint azok, akik rendszeresen fogyasztanak csokoládét vékonyabbak, mint akik csak ritkán élnek vele, függetlenül attól, hogy sportolnak-e és függ a bevitt kalória mennyiségétől is. Azonban figyeljen arra, hogy legalább 70%-os kakaótartalmú csokoládéról legyen szó!

5. Eddzen a futásmentes napokon is!

Annak érdekében, hogy biztosítsa szervezetének az optimális állapotot, illetve folyamatos legyen a fogyás, érdemes saját testsúlyos edzéseket beiktatni a futásmentes napokra. Ez nem csak a testet erősíti, de segíti a szervezetet abban, hogy könnyebben tudjon mozogni, illetve az izmokat is erősíti és aktívan tartja! Ne felejtse, az izom több kalóriát éget, mint a zsírszövet! Az úszás szintén kitűnő mozgásforma, mely ráadásul egyfajta rehabilitáló masszázsként is működik!

Táplálkozási tipp: a legjobb étel a futásmentes napokra a quinoa (dél-amerikai gabonaféle)! Teljes értékű fehérje, azaz az izomépítéshez és zsírégetéshez szükséges aminosavak teljes láncát tartalmazza. Emellett magas a lizin tartalma, mely segíti a zsírégetést, illetve segít megőrizni a csontok és a bőr egészségét. Emellett a quinoa nagyon magas arányban tartalmaz betaint (természetes eredetű étvágyfokozó), mely nem csak felpörgeti az anyagcserét, de gátolja a hasi zsírraktározásért felelős gének működését is!

6. Tűzzön ki célokat maga elé!

Futás során az elsődleges célja a fogyás, de próbálja meg ezt nem tudatosítani az agyával! Sokkal szórakoztatóbb lesz a futás, ha van hozzá kapcsolódóan a fogyáson kívül némely kézzelfogható cél. Így a hangsúly a futáson, az abban elért sikereken lesz, mely által szívesebben fogja végezni ezt a mozgásformát! Akár élete első 5 km-es futása a cél, akár egy tejes kör megtétele a focipálya körül, ha van célja, onnan sokkal könnyebb nyomon követni a futáshoz kapcsolódó sikereket!

Táplálkozási tipp: ne essen abba a csapdába, hogy futás után jóllakik a kedvenc gyorsétkezdéjében, vagy a kedvenc, egészségesnek nem mondható ételével! Válasszon ezek helyett inkább babot, melynek egyik hatóanyaga zsírégetésre ösztönzi a szervezetet, és gazdag oldható rostokban! Egy kutatásban résztvevők minden 10 gramm oldható rost elfogyasztásával éves szinten 3.7% hasi zsírtól szabadultak meg!

7. Hagyja el a zenét!

Tudjuk, most azt gondolja, ez őrültség, ám szakemberek szerint a futás kiváló alkalom arra, hogy megismerje a teste visszajelzéseit, önmagát, sokak szerint futás közben jönnek a legjobb gondolatok, melyek a karrierjét is előrébb viheti! Ez az önmagunkba forduló tudatállapot egy úgynevezett „flow” élményt hoz létre az agyban. Ha mégsem tud lemondani kedvenc zenelistájáról futás közben, legalább az edzés utolsó 10 percét töltse zene nélkül, csendben. Ez azért is jó időpont erre, mert az izgalom, hogy tudatosul, nemsokára vége az edzésnek, zene nélkül is hajtja előre!

Táplálkozási tipp: még egy dolog, amiről mondjon le: a reggeli. A Northumbria University tanulmányában résztvevők közül azok, akik éhgyomorra futottak, 20%-kal több zsírt égettek! (Persze futás után egy könnyű reggeli elfogyasztása jótékony hatású.)

8. Ne foglalkozzon a divatos sportcipőkkel!

Ahelyett, hogy befektetne egy pár drága futócipőbe, inkább koncentráljon a lábai, talpai erősítésére! Lábaink, talpaink izmainak erőssége közvetlenül befolyásolja, hogy mennyire jól mozgunk, futunk, és egyéb fontos futóizmokat is aktivál. Végezzen néhány mezítlábas egyensúlygyakorlatot, előbb tele talppal, majd lábujjhegyen! Ha nagyobb kihívásra vágyik, keressen az edzőteremben egy egyensúlyozó padot! A láb és talp erősítése egyszerű, de annál fontosabb feladat a sérülésmentes futáshoz! Az Ön számára legkényelmesebb futócipőt ráér ezután megtalálni! Minél fejlettebbek a talpa izmai, annál vékonyabb talpú cipőt kereshet!

Táplálkozási tipp: ne csak a talpa, az étele is legyen erős! A cayenne borsban található kapszaicin bizonyítottan csökkenti az étvágyat és fokozza a zsírégetést! Már napi fél teáskanálnyi pirospaprika fogyasztása is érezhetően csökkenti az étvágyat és fokozza a kalóriaégetést étkezés után!

9. Hallgasson a szívére!

Érdemes befektetni egy pulzusmérő órába, mely segít abban, hogy a saját szintjén és intenzitásával tudjon futni, lehetőleg a zsírégető tartományban tartva pulzusát! (általában a 220 mínusz az életkor az optimális) Ez fontos kulcs ahhoz, hogy fejlődjön, és mihamarabb lefogyjon! A futóruházat mindig legyen az időjárásnak megfelelő! Ez nagymértékben elősegíti, hogy közérzete futás közben a lehető legjobb legyen, illetve a megfelelő öltözködési szabályok betartásával a sérülésveszély is elkerülhető

