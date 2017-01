Égető jellegű lábfájdalom gyötri? - Hová fordulhat?

Ha állandó alsóvégtagi fájdalma van, annak jellegéből, valamint kisugárzásából adódóan lehet következtetni az okokra.

Orvosi szempontból fontos megkülönböztetni a szomatikus (szervi eredetű) és neuropátiás (idegkárosodás talaján kialakult) fájdalmat. Ennek elkülönítésére az orvosok kérdőíveket (DN4, painDETECT) dolgoztak ki. Az elkülönítés azért fontos, mert a két fájdalomtípus kezelése eltérő. A szomatikus fájdalom mögött heveny szöveti károsodás áll, ez a fájdalom a szervezet számára védő funkciót lát el, mert felhívja a figyelmet a betegségre vagy egy külső károsító tényezőre.

A neuropátiás fájdalomnak nincs a szervezet szempontjából hasznos, védő szerepe, biológiai szempontból ez értelmetlen fájdalom.

Milyen tünetekkel jár a diabéteszes neuropátia?

Ha Ön cukorbeteg, és égető fájdalmat érez a lábaiban, akkor lehetséges, hogy diabetikus neuropátiában szenved. Erre a betegségre jellemző, hogy a fájdalmat igen kellemetlen bizsergés, zsibbadás kíséri, miközben a fájdalmas területen kiesnek a normális érzések (kevésbé érzi a szúrást, vágást, hideget, érintést), és az sem érzi, hogy milyen talajon jár. Gyakran fokozza a fájdalmat az érintés, a ruhával vagy a takaróval történő érintkezés.

Ebben az esetben forduljon neurológus szakorvoshoz vagy endokrinológus szakorvoshoz! Ezen szakemberek diagnosztizálják az égető jellegű alsóvégtagi fájdalom okát, esetleges további eszközös vizsgálatokat kezdeményeznek, és előírják a kezelést.

Kezelési lehetőségek

A neuropátiás fájdalom gyakran nem csillapítható a hagyományos fájdalomcsillapítók által, hanem speciális erre (is) törzskönyvezett gyógyszerek alkalmazását igényli. Ezek egy része epilepsziaellenes gyógyszer, ami hatékony a neuropátiás fájdalomnál is. De van közöttük depresszióellenes készítmény is, így ha neurológus szakorvos írja fel, akkor ki tudja használni a gyógyszer hangulatjavító hatását is, hiszen a krónikus fájdalomban szenvedő betegek gyakran depressziósak, és a cukorbetegség talaján kialakuló idegrendszeri sejtkárosodás is előidézi az szervi (organikus eredetű) hangulatzavart.

Mivel a neuropátia a környéki ideg érellátási zavara következtében alakul ki, helye van a kezelésben speciális, mikrokeringésre ható készítményeknek is, valamint a B1-vitaminoknak, mivel ezek elősegítik a sérült ideg regenerálódását.

Neurológus és endokrinológus szakorvos javaslatára az egészségügyi pénztár támogatja ezen gyógyszerek árának 90%-át.

Ismertek egyéb fájdalomcsillapító, vérbőséget okozó gyógykenőcsök is, melyek mentolt, kámfort, kapszaicint tartalmaznak, ezek vény nélkül is beszerezhetők.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kerekes Éva, neurológus, gyermekneurológus