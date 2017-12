Hogyan ünnepelje a karácsonyt depresszióval és család nélkül

Az év azon időszakát éljük ismét, ami adventi naptárakról, cukorkákról, ünnepi rendezvényekről, forró csokoládé és mézeskalács illatról, valamint sajnos bizonyos esetekben a fájó üresség érzetéről szól, ha az ünnep eme pillanatait a család nélkül kell átélnie. Ennek ellenére higgye el, megtanulható, hogyan élvezhető a karácsony egyedül is!

A karácsonyra a legtöbben, mint családi ünnepre gondolunk. Ennek elsősorban kulturális okai vannak, hiszen a keresztény társadalom alapja a család.Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ha valaki sajnálatos módon egyedül ünnepli ezt az ünnepet, nem lehet örömteli ezen időszak. Íme, néhány tipp arra vonatkozóan, hogyan ünnepelheti a karácsonyt a család nélkül.

Kapcsolódjon le digitálisan, hogy rákapcsolódhasson érzelmileg!

Magányosan a Facebookot vagy az Instagramot böngészni, ahol azt látja, mások nem egyedül ünnepelnek, nem jó ötlet, és csak oda vezet, hogy még magányosabbnak fogja érezni magát, mint korábban! Ehelyett szánjon egy kis időt arra, hogy külső befolyás nélkül végiggondolja, hol is tart jelenleg az életében, milyen érzései vannak. Nagyon sokszor kiderül, hogy az érzésekről csak addig gondoljuk, hogy nagyon intenzívek, míg igazán körbe nem járjuk őket, és rá nem jövünk, hogy nem is olyan valószerűek, mint amennyire azt korábban gondoltuk vagy éreztük.

Miután sikerült az érzéseket kiértékelni, szakítson időt olyan stresszűző tevékenységekre, melyekre különben máskor nem jut ideje. Lehet ez például festés, sétálás vagy olvasás, a lényeg, hogy élvezze a saját magával eltöltött időt, legyen önmaga legjobb társasága!

Vendégelje meg magát vagy barátait karácsonyi különleges vacsorával!

Sokak számára a karácsonyi vacsora főzése kész stressz és teher, ám ha Ön élvezi a főzést, a saját ünnepi vacsora elkészítése jó móka lehet. Ha nem élvezi a főzést, még mindig választhatja az ételrendelés vagy étteremlátogatás lehetőségét. Nem nyúlhat mellé azzal sem, ha baráti összejövetelt tart. A családot nem csak a vérrokonok jelenthetik a számunkra!

Adni öröm!

Ma már számtalan olyan szervezet van, akik a civilek önzetlen és nagylelkűségének hála sok embernek tud segíteni. Az önkéntes munka is egy nagyszerű formája az adakozásnak, ám talán ennél is maradandóbb módon lehet örömet szerezni karácsony idején másoknak. Hívjon el egy magányos embert vacsorára, vagy vigyen ebéded egy hajléktalannak az utcán, üljön le mellé, és hallgassa meg a történetét!

Az adakozás önzetlen formája az is, ha elsepri a havat egy idős szomszéd bejáratánál, ha a helyi kézművesnél szerzi be a karácsonyi ajándékokat, ahelyett, hogy egy nagy áruházláncnál szerezné be azokat, vagy köszönetképpen süt egy kis apróságot azoknak, akik egész évben segítették (pl. házmesternek).

Keresse fel a lakóhelyén lévő templomot, gyülekezetet, menjen ünnepi Istentiszteletre. Ez kíváló lehetőség, hogy találkozzon esetlegesen hasonló sorsú emberekkel és máris nem érzi magát olyan magányosnak.

Kézműveskedjen!

Karácsonykor számtalan módon kipróbálhatja a kreativitását! Készíthet saját gyertyát, fürdősót, karácsonyfát és rá díszeket – a kreatív kézműveskedés végtelenül érdekessé és örömtelivé teszi az életet. Inspirációra van szüksége? Böngésszen a Pinteresten!

Fogadja el a bánatát!

A szomorúság teljesen normális érzelem, függetlenül attól, hogy ez az első vagy tizedik egyedül töltött karácsonya. Az üresség érzése, ami minden karácsony környékén jelentkezik, mert a család nélkül kell ünnepelnie, talán sosem múlik el teljesen. Annak ellenére, hogy a karácsonyi dalok és fények célja az, hogy jó kedvre derítsenek, nem kell mindenáron vidámnak lennie, ha nem érzi magát úgy! Ha sírni szeretne, sírjon! Ha segítségre van szüksége, kérjen segítséget! Ha nem akar emberek közé menni, töltse ezt az időt egyedül! Senkinek nem tartozik magyarázattal az érzelmei miatt, ám a felelősség, hogy tiszteletben tartsa ezeket az érzéseit, az Öné!

Szóval, akár egy jó könyvvel és néhány meggyújtott gyertyával otthon bekuckózva, akár a legközelebbi barátokkal egy ünnepi vacsora keretein belül ünnepli a karácsonyt, tudnia kell, hogy a beteljesedés és öröm érzése elérhető, megvalósítható! Hiszen a karácsonyi szezon erről szól: mindenki a maga módján ünnepel!

