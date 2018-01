A cirkadián ritmus felborulásának tünetei

Egyfolytában fáradt, napközben majd leragadnak a szemei, pedig kialudta magát? Folyton elnyűtt és szorong? Valószínűleg felborult a biológiai órája!

A cirkadián ritmus jelentése A szervezet cirkadián ritmusának (élettani napszaki ritmusának) nevezzük azokat a biológiai folyamatokat, melyek szabályos napszaki ritmus szerint ismétlődnek. Ezek a folyamatok általában egy nap köré rendeződnek, és minden egyes nap újra kezdődnek. A legújabb kutatási adatok azt mutatják, hogy a cirkadián ritmus felborulása, eltolódása komoly következményekkel jár (depresszió és más, ma egyre gyakoribb betegségek).

A szervezet cirkadián ritmusa, vagyis biológiai órája nem csak az ébrenlétért és alvásért felelős, hanem egyes hormonok termelődéséért, a sejtek megújulásáért és a testhőmérséklet normál ingadozásáért is. Ezek a folyamatok biztosítják a szervezet működéséhez szükséges energiát és teszik lehetővé a pihenés alatti feltöltődést. Külső tényezők hiányában a ciklusok mindig szabályosan, ugyanúgy ismétlődnek. A cirkadián ritmus vezérlőegysége az agyban helyezkedik el, ami – a nappali/éjszakai fényviszonyoktól függően – igazítja egymáshoz a különböző biológiai folyamatokat, a melatonin hormon segítségével.

Ha a cirkadián ritmus bármi okból felborul, szervezetünk kiesik a napi rutinból, s ez súlyos következményekkel járhat. Bizonyított tény ugyanis, hogy a ritmus felborulása depresszióhoz vezethet, sőt, ez fordítva is igaz: a ritmus akár látható, akár észrevétlen felborulása minden depresszió hátterében ott van, mint oki tényező.

A mindennapok krónikus stressze, a kampányszerű munka vagy tanulás, a rendszertelen táplálkozás, a tévé mellett történő elalvás, munkahely elvesztése, gyász, válás, költözés, gyerekszületés mind-mind okozhatják a ritmus felborulását, amely hosszú távon akár betegségekhez is vezethet. A depresszió, a krónikus alvászavar, az elhízás, a magasvérnyomás, de még a 2-es típusú cukorbetegség hátterében is állhat a felborult cirkadián ritmus. A depresszióból való kilábalás pedig csak akkor lehet teljes, ha a ritmus is helyreállt.

Ezekre a tünetekre figyeljen!

– A legfontosabb figyelmeztető tünet a napközbeni álmosság lehet, de egyetlen tünet alapján még nem mondhatjuk, hogy a ritmus felborult. Inkább tünet együttest kell keresni – magyarázta Dr. Bódizs Róbert.

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutatási igazgatóhelyettese elmondta, a ritmus felborulásakor általában a beteg a nap nem megfelelő szakában éber, vagy álmos. – Folyamatosan elnyűttnek érzi magát, ami párosulhat szorongással, apátiával, amiből pedig hosszú távon kedélybetegség, vagy depresszió is kialakulhat. Ehhez azonban már a cirkadián ritmus tartós (hetekig-hónapokig tartó) felborulása szükséges. 1-2 nap alatt még nem alakul ki ilyen súlyos állapot. Ha a depresszió nem is alakul ki, a ritmuszavar hangulatváltozásokat is előidézhet – folytatta a szakértő.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Kósa-Boda Veronika, újságíró