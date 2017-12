Depressziós beteg a családban - Hogy segíthetnek a családtagok?

A depresszió számos és sokszor komoly változásokkal jár mind a páciens, mind a hozzátartozók életében. Előfordulhat, hogy a korábban aktív, életvidám ember hirtelen levert lesz, bűntudatot érez és reményvesztetté válik.

Ha ezt észleli egy családtagján vagy barátján, ismerősén, ne hagyja magát elbizonytalanítani! Ilyenkor sokan segítő szándékból azt mondják a betegnek, hogy nincs oka elkeseredni vagy "jó tanácsokkal" látják el, hogy kiragadják depressziójából. Pedig ez nem jó megoldás!

Sok hozzátartozó bűntudatot érez, mások pedig haragszanak a depresszióban szenvedő családtagra, mert tehetetlennek érzik magukat. Ha a depresszió sokáig fennáll, a hozzátartozók túlterheltnek, kimerültnek érezhetik magukat, mivel sok feladatot átvesznek a betegtől.

A következő tippek a súlyos depresszióban szenvedő páciensek hozzátartozóinak szólnak:

Fogadja el, hogy a depresszió betegség!

A depresszió többnyire egy súlyos betegség, ami a hangulatra, az alvásra, az öröm és lelkesedés képességére és az élet számos más területére is kihatással van. A depressziós emberek semmi estre sem gyengék, épp ellenkezőleg, sokszor erős jellemek, ami olykor megnehezíti, egyben meg is könnyíti a gyógyulást. Ám függetlenül attól, hogy milyen a beteg jelleme, a depresszió egy betegség és gyógyítható!

Kérjen orvosi segítséget!

Ahogy más súlyos betegségek esetében is, a depresszióból való kigyógyulás esélyeit jelentősen növeli, ha mihamarabb orvosi segítséget kér, amennyiben egy hozzátartozóján úgy látja, hogy depressziós. Ön mint hozzátartozó kérjen időpontot pszichiátertől! A depressziós páciens nincs abban a helyzetben, hogy ezt maga elintézhesse. Ráadásul gyakran ők maguk nem tekintik betegségnek az állapotukat, hibásnak, sőt előfordulhat, hogy bűnösnek érzik magukat miatta. Ezért igenis jogos a beteggel szemben is, ha a hozzátartozó kér segítséget.

Legyen türelmes!

Sok depressziós beteg elkeseredett és kétségbeesett, visszahúzódó és elutasító. Nem képes örömet érezni, legalábbis nem olyan formában, ahogy korábban, éppen ezért a partner szexuális közeledését sem úgy fogadja, ahogy azelőtt. Ilyen helyzetekben legyen nagyon türelmes! Értesse meg a beteggel, hogy a depresszió egy betegség, amit nagyon eredményesen lehet kezelni. NE próbálja meg arról győzködni a beteget, hogy a bűntudata túlzás vagy nincs oka, azt érezni, amit érez.

Legfőképp ne veszekedjen és semmiképp se erőltessen rá semmit, mert azzal visszafordíthatatlan károkat okozhat! Próbáljon meg nem törődni azzal, hogy partnere elutasítása jogos-e vagy sem, mert csak így segíthet. Ne becsülje alá partnere esetleges félelmeit a testi betegségektől vagy a kellemetlen érzésektől. Attól, hogy valaki depressziós, nem túloz. Viszont akkor se fordítson hátat partnerének a szó semelyik értelmében sem, ha ő elutasító, fontos, hogy érezze, nem hibáztatja. Legyen vele megértő, de semmit se erőltessen! Ha nehéz is, türelmesnek kell lennie partneréért és Önmagáért is!

Ne követeljen túl sokat magától!

Ha egy családtag vagy barát hónapokon keresztül depresszióval küzd, az érthető módon megviseli a hozzátartozókat, barátokat is. Figyeljen oda saját határaira, korlátaira is, és legyen elnéző Önmagával szemben! Továbbra is ápolja baráti kapcsolatait és ismerőseivel is tartsa a kapcsolatot! Vegye körül magát olyan emberekkel, akikben megbízik, akiknek megértésére, támogatására bátran számíthat. Az alaptalan bűntudat csak még több bajt szül! Ne essen ebbe a hibába! Ne áldozza fel magát alaptalan bűntudata miatt! Azzal senkinek sem tesz jót. Tegye meg, ami Öntől telik, de ne követeljen túl sokat magától, mert azzal csak ront a saját és a családtagja helyzetén is.

Legyen óvatos a jól ismert vigasztaló sablonokkal!

NE ajánljon olyat egy depressziós betegnek, hogy kapcsolódjon ki, utazzon el, menjen szórakozni, az majd feldobja! Ebből csak azt érezné, hogy egyáltalán nem érti meg őt, és csak még fájdalmasabb lenne számára az állapota!

Soha NE mondja azt egy depresszióban szenvedő embernek, hogy szedje össze magát vagy hasonlókat. Ezt a beteg - Ön bármilyen jó szándékkal is mondja - olyan követelésnek érzi, aminek nem tud eleget tenni, és fokozza a bűntudatát.

Ha viszont a betegnek bármihez kedve van, támogassa!

Segítsen jó döntést hozni!

Vegye figyelembe, hogy a depresszióban szenvedő betegek sok dolgot eltorzítva látnak, és más döntéseket hoznának, ha teljesen egészségesek lennének. Kövesse figyelemmel a beteg minden olyan döntéshozását, ami a magánéletével vagy munkájával kapcsolatosan befolyásolhatja jövőjét. A depressziós beteg sokszor önértékelési zavarral is küzd a bűntudat mellett. Ne a saját elképzeléseit erőltesse a betegre, hanem maradjon objektív és gondolja meg, hogy döntene, mit szeretne hozzátartozója, ha nem lenne beteg!

Mi utalhat arra, hogy ismerőse depresszióban szenved? Járkálás, zaklatott viselkedés, gyakori hangulatváltozások, és alvásképtelenség több éjszakán keresztül.

A halálról, illetve öngyilkosságról való beszéd, illetve fenyegetőzés, pl. ilyen kijelentések: Engem ez már többet nem érdekel.

Visszavonulás. Elfordulás a tevékenységektől és a kapcsolatoktól.

Szokatlanul kockázatvállaló viselkedés, pl. fegyver vásárlása, viselése, vagy gondatlan, gyors vezetés.

A különböző folyamatban levő ügyek elrendezése, a barátoktól való búcsúzás, értékes tulajdonok elajándékozása, illetve végrendelet megírása.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos