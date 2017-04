Az életmód gyógyszer a depresszióban

A mozgás szinte második gyógyszerként hat a depresszióban szenvedő betegekre, akik egy megfelelően kialakított életmóddal jelentősen enyhíthetik a tüneteiket. Az összefüggésekről dr. Babai László életmód orvos beszélt.

Javulás kettős alapon

Az UT Southwestern Medical Center kutatói publikálták azt a tanulmányt, amely szerint mind a közepes, mint az intenzívebb napi mozgás szinte antidepresszánsként hat azokra a páciensekre, akiknél a gyógyszerek nem hoztak teljes javulást. Már a The National Institute of Mental Health korábbi kutatásai is megállapították, hogy a rendszeres fizikai aktivitás a megfelelő kezeléssel kombinálva a súlyos depresszió tüneteit is enyhítették.

Maga a kutatás olyan 18 és 70 év közti felnőttek közt zajlott, akik átlagosan 7 éve szenvedtek már depressziótól, és akiknek nem volt elég a szerotonin-visszatartást gátló antidepresszáns-kezelés. Mindannyian egy 12 hetes, különböző intenzitású mozgást előíró tréningen vettek részt.

A résztvevők vagy taposógépen, vagy szobabiciklin edzettek, vagy mindkettőn, miközben monitorozták a szívfrekvenciájukat és online naplót vezettek az edzéseik hosszáról és intenzitásáról. Természetesen ezidő alatt is rendszeresen találkoztak a pszichiáterükkel.

A három hónap leteltével a betegek közel 30 százaléka számolt be a tünetek csökkenéséről, és további 20 százaléknál már a bevett pszichiátriai tesztek is javulást mutattak.

Depressziós vagyok, sportolhatok?

A sport agyi antidepresszánsokat termel

A mozgás során szerzett pozitív élmények természetes módon javítják az önértékelést, de a változások biológiailag is megmagyarázhatók. Bármennyire is furcsa, az fizikai aktivitás valójában stresszt jelent a szervezetnek. Viszont ha sikerül beállítani a megfelelő intenzitást és gyakoriságot, az agy alkalmazkodik ehhez a visszatérő stresszhez és több olyan anyagot kezd termelni, amelyek részt vesznek a stresszválaszban – például noradrenalint és szerotonint. Ezek a hormonok pedig antidepresszáns hatásúak, vagyis a kitartóan végzett sport egyfajta természetes gyógyszernek tekinthető a hangulatzavarban.

Ugyancsak csökkentik a fájdalom- és fáradtságérzetet az opiátok, amelyek hiányát akkor is érezhetjük, ha rendszeres mozgás után kihagyjuk az edzéseket.

Személyre szabott életmód a gyógyulásért

Sok beteg jobban érzi magát az antidepresszáns kezelésektől, de beszámolójuk szerint annyira nem érzik jól magukat, mint a betegség előtt – vélik a szakemberek.

A vizsgálatok szerint a megkérdezettek nagy többsége jobban is örült az életmód-reformoknak, mint esetleg egy másik, kiegészítő gyógyszernek, és rövid időn belül tapasztalták a mozgás pozitív hatásait testi-lelki szinten.

A kutatásban azt is megfigyelték, hogy a közepes intenzitású edzés hatásosabb volt azoknál a nőknél, akiknek a családjában már volt mentális betegség, míg az ilyen előzményekkel nem rendelkező nőknek az intenzívebb mozgást hozott javulást. A férfiaknál minden esetben az izzasztóbb, keményebb testmozgás vezetett eredményre.

Ezek az eredmények is azt mutatják, mennyire fontos a személyre szabott életmód, mozgástípus megtalálása, nemtől, kortól, egészségi állapottól függően – ismerteti dr. Babai László, az Oxygen Medical életmód orvosa. Ezeket figyelembe véve, egy teljes körű állapotfelmérésre alapozva meg lehet találni az optimális életmód-programot, amely egyrészt képes megelőzni a betegségeket, másrészt a már meglévőek állapotán is javít.

Mik a tünetei és hogyan kezelhető?

