Szülés utáni depresszió - Tünetek és kezelés

A kismamáknak szóló magazinok arról szólnak, hogy micsoda boldogság a szülés és az újszülöttel együtt töltött idő. A gyermekvállalást az élet legnagyobb adományának írják le, néha azonban az újdonsült anyuka nem az ígért, rózsaszín világba csöppen, hanem egy sokkal komolyabb, kiszolgáltatottabb érzéssel találja szemben magát, a szülés utáni (post partum) depresszióval.

Sokáig szégyen volt arról beszélni, hogy az anyák egy része hangulatzavarral küzd a szülés után. Szerencsére ma már egyre több hollywoodi színésznő vállalja fel, hogy a gyermekvállalás kezdeti szakasza rendkívül megterhelő volt számára.

A problémáról nyíltan beszélő hírességek között ott található: Gwyneth Paltrow, Courteney Cox-Arquette és Angelina Jolie is. Brook Shields pedig könyvet is írt személyes tapasztalatairól. Többek között nekik köszönhetjük, hogy ma már tudjuk, hogy minden tizedik nő szenved hasonló panaszoktól a szülést követő hetekben, hónapokban.

A szülés utáni depressziónak többféle oka is lehet

Különösen veszélyeztettek azok a nők, akik fiatalon vállaltak gyermeket, rossz házasságban élnek vagy egyedülállóak. Fokozottan oda kell figyelni azokra, akik premenstruációs szindrómától szenvednek, vagy a terhesség alatt tapasztaltak depressziós tüneteket. A rossz anyagi körülmények, a támogató család hiánya vagy a gyermekvállalással szemben érzett ambivalens érzelmek is fokozzák a szülés utáni depresszió kialakulási valószínűségét. Nagyon érdekes, hogy újabban nemcsak a nőknél, de a férfiaknál is leírtak hasonló tünet együttest.

A betegség hátterében hormonális, szociális és pszichológiai tényezőket feltételeznek. Kutatások bizonyítják, hogy a terhesség alatt a szervezet tízszer több női hormont termel, mint normális körülmények között. Ez a megemelkedett hormonszint a szülést követő 3 napban visszaesik a kiindulási értékre, mely változás nagyon komoly megterhelést jelent az anya számára.

Mindezek mellett teljes egészében megváltozik a szülők élete, innentől kezdve alkalmazkodniuk kell a kis jövevényhez, és átmenetileg háttérbe szorítani saját vágyaikat. Sok esetben a gyermekvállalás igen komoly anyagi megterhelést ró a családra, mely szintén nehezen feldolgozható szituáció. Mindezen változások összessége, illetve az ismeretlen helyzetből adódó bizonytalanság válthatja ki a panaszokat.

A szülés utáni depresszió tünetei

A szülés utáni depresszió jellemző tünetei az állandó szomorúság, sírdogálás, kedvetlenség, érdektelenség. Az anyuka nem tud örülni gyermekének, nehezen alakít ki vele kontaktust. Ingerlékeny, ideges, feszült, agresszív. Állandóan fáradt, de képtelen a pihenésre, éjszaka alvászavarokkal küzd. Étvágytalan, gyakran sokat fogy vagy épp ellenkezőleg az evés az egyetlen dolog, amiben örömét leli. A frissen szült nők gyakran beszámolnak arról, hogy alkalmatlannak érzik magukat az anyaságra, reménytelennek tartják a saját helyzetüket, rosszabb esetben bűnösnek érzik magukat, mert nem tudnak megfelelni a környezet elvárásainak. Gyakori panasz még a koncentrálási nehézség, elfelejtenek szavakat, nem jutnak eszükbe dolgok, képtelenek dönteni adott szituációkban. Igazán komoly esetben az anyában felmerülhet az öngyilkosság gondolata vagy a megőrüléstől való félelem.

Mindezek a tünetek előfordulhatnak bárkinél, aki gyermeket hoz a világra, de ha a szülést követő 3 hónapban jelentkeznek és két hétnél tovább fennállnak, akkor szülés utáni depresszióról beszélünk.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni szülés utáni depresszióval?

A fentebb felsorolt tünetek közül néhány minden újdonsült anyukánál kialakul, de többnyire néhány óra vagy nap alatt elmúlik. Ha a tünetek súlyosak, megakadályozzák az anyukát a gyermek körüli teendők ellátásában, vagy hetekre elhúzódnak, esetleg öngyilkossági gondolatok kísérik, akkor mindenképp érdemes orvoshoz fordulni. A pszichiáter ezekben az esetekben javasolhat gyógyszeres és pszichoterápiát is. A gyógyszerek közül elsősorban olyan hangulatjavítókat ír fel, melyek mellett lehet folytatni a szoptatást, így a kismamának attól sem kell tartania, hogy nem táplálhatja gyermekét természetes módon. A pszichoterápia lehet egyéni vagy családterápia, melynek során az apukát is bevonják a problémák rendezésébe.

A szülés utáni depresszió megelőzése

A legjobb természetesen az lenne, ha ki sem alakulna a betegség, így nagy szerepe van a megelőzésnek. Nagyon fontos, a szülésről és a szülői feladatokról alkotott reális kép és elvárások kialakítása. Sok információhoz lehet jutni az interneten, vagy más anyukákkal beszélgetve, ezek mind segítenek a gyermeknevelés szépségei mellett annak árnyoldalát is megismerni. Ezekre a várható nehézségekre már jó előre lehet készülni.

Jó, ha van a leendő anyukának olyan barátnője, akire számíthat a nehezebb időszakban is, és akivel tud őszintén, minden szégyenkezés nélkül beszélgetni, elmondani neki mindazokat az ambivalens érzéseket, amik ilyenkor megfogalmazódnak. Ha van olyan családtag, aki tud segíteni a háztartási munkában vagy a baba körüli teendők ellátásában, akkor azt nem szabad visszautasítani! Amíg más vigyáz a kis jövevényre, addig az anyuka tud pihenni, vagy magára időt fordítani. Ebben az időszakban a kisbaba körül forog a világ, de a szülőpárnak meg kell ragadni minden olyan alkalmat, amikor kicsit egymással is tudnak törődni, mert ez megerősítheti a kapcsolatukat és ketten könnyebben birkóznak meg a mindennapi nehézségekkel!



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Muszil Dóra, pszichiáter