Mikor a rák kiújul

A rák kiújulásával egyidejűleg újra jelentkeznek mindazok az érzések, amelyek az első diagnózis sokkoló híre hallatán törtek fel Önből. Harag, félelem és bizonytalanság a terápiás lehetőségeket és a jövőt illetően. A szomorúság, amit érez, teljesen normális, sőt, a második rákdiagnózis sokkal lehangolóbb lehet, mint az első volt.

A rák kiújulásáról akkor beszélünk, ha az átmeneti javulás után újból jelentkezik. Akkor következik be, mikor a gyógyulás érdekében tett erőfeszítések ellenére néhány sejt túléli a terápiás kezeléseket. Ezek lehetnek szervezetének ugyanazon a területén, mint az első esetben, de akár máshol is. Ezek a sejtek egy ideig szunnyadó állapotban voltak, ám most újra osztódni kezdtek, ezzel előidézve a rákos megbetegedés kiújulását.

A rák kiújulása esetén tudnunk kell, hogy ugyanaz a betegség újul ki, ami eddig volt. Csak nagyon ritkán fordul elő, hogy új típusú rák megjelenéséről legyen szó, mely nem köthető az első megbetegedéshez.

Hol jelentkezik a kiújult rák?

Általában ugyanott jelentkezik, ahol legelőször diagnosztizálták, ám egyes esetekben a test egyéb területein is felütheti fejét. A kiújulás három kategóriára osztható:

Helyi kiújulás – Ez azt jelenti, hogy ugyanott ( vagy nagyon közel ahhoz a helyhez) újul ki, ahol először volt megtalálható. Nem terjedt tovább a nyirokcsomókba és azáltal a szervezet egyéb területeire.

Regionális kiújulás – Ebben az esetben az újbóli megjelenés helye az előző rákos megbetegedés helyének környékén található nyirokcsomók és szövetek.

Távoli kiújulás – Erről akkor beszélhetünk, mikor az első lokalizálástól távoli területeken jelentkezik a megbetegedés.

Az, hogy a kiújult megbetegedés hol jelentkezik, annak függvénye, hogy az előző rák milyen típusú és előrehaladottságú volt.

Hogyan diagnosztizálják a rák kiújulását?

A kiújult rákot ugyanúgy diagnosztizálják, mint bármely más daganatos megbetegedést. Észreveheti az orvos bizonyos teszteredmények alapján, illetve Ön is gyanakodhat rá bizonyos jelek és tünetek alapján.

Az előző megbetegedés utolsó kezelése után az orvosnak fel kell hívnia a figyelmet az ellenőrző vizsgálatok fontosságára, illetve a kiújulás esetleges tüneteire. A legtöbb daganat esetén korai felismeréssel gyógyítható a megbetegedés, ezért is fontos a kiújulás esetleges tüneteire odafigyelni. Azonban ha a rák az eredeti betegség helyétől távol újul ki, a gyógyulási esélyek sajnos kisebbek.

Mivel minden rák különböző, fontos, hogy beszéljen az orvosával arról, hogy Önnek milyen jellegű megbetegedése van, és mik a kiújulás esélyei.

Gyógyítható?

A rákgyógyítás az elmúlt években sokat haladt előre. A legtöbb esetben a lokális és regionális kiújulás is gyógyítható. Még a gyógyíthatatlan esetekre is vannak olyan terápiás módszerek, melyekkel a betegségért felelős sejtnövekedés jelentősen lelassítható, így a tünetek és fájdalom csökkenthető, az élettartalom növelhető.

A betegség kezelésénél az orvos figyelembe veszi, hogy előzőleg milyen terápiában részesült, azokra a szervezete hogyan reagált, illetve Ön is dönthet arról, hogy milyen kezeléseket és mellékhatásokat bír elviselni. Amennyiben lehetséges, megfontolhatja egy esetleges klinikai kísérletben való részvétel lehetőségét, mely során a legújabb kezeléseket és gyógyszereket próbálhatja ki. Kérdezze orvosát erről a lehetőségről.

Hogyan dolgozza fel a betegség kiújulását?

A rák kiújulása rengeteg olyan érzést hozhat fel Önben, melyet az első diagnózisánál érzett. Az, hogy már egyszer korábban sikerült megbirkóznia ezekkel az érzésekkel, nem jelenti azt, hogy most már könnyebb elfogadni azokat. A leggyakoribb érzések a következők:

Lehangoltság – Az eredeti daganatos megbetegedés kezelései után szép lassan visszatért az életbe, arra gondolva, hogy a betegség eltűnt. Az azóta eltelt hetekkel, hónapokkal, esetleg évekkel a rák már egyre kevesebb szerepet kapott az életében. A felfedezés, hogy a betegség kiújult nem csak sokkoló, de egyben lehangoló is, gyakran még jobban, mint az első esetben volt.

Bizonytalanság - Bizonyára kétségei támadnak az előző kezelés és az azt követő életmód-változtatás hatékonyságát illetően. Ne gondoljon a múltra, hanem gondoljon arra, most mire van szüksége ahhoz, hogy tovább tudjon lépni.

Harag – Nagyon gyakori és teljesen érthető, ha haragot érez a betegség újbóli megjelenése miatt. Dühös lehet az orvosára is, akinek nem sikerült az első alkalommal megállítani azt. Esetleg felmerül a kérdés, hogy miért pont Ön az, akinél kiújult a betegség. Azonban orvosával együtt a már meglévő információk alapján választhatnak új terápiát.

Kimerültség – Teljesen normális, ha úgy érzi, kimerült és nincs elég ereje a rákkal való újbóli megküzdéshez, akár arról legyen szó, hogy elviselje a terápiával járó mellékhatásokat, vagy arról a lelki teherről, hogyan mondja el családjának, barátainak, hogy újból rákos. Merítsen erőt abból a tudatból, hogy mindezekre képes volt már egyszer.

Csak pozitívan!

Mindezek az érzések teljesen természetesek, ám nem jelentik azt, hogy nem tehet ellenük semmit. Csak gondoljon vissza az első esetre! Az akkor használt technikák bizonyára most is működnek. Akár a legjobb barát, egy családtag vagy valamilyen támogató csoport, egylet volt, aki akkor segített, bizonyára most is erőt meríthet belőlük. Ezen kívül, bár furcsán hangzik, van néhány előnye a helyzetnek:

Többet tud – Mivel most többet tud a betegségről és a rendelkezésére álló terápiás lehetőségekről, ez csökkentheti az aggodalom mértékét.

Már vannak kapcsolatai – Szoros együttműködésben dolgozott az orvosával, kiismeri magát a klinikán vagy a kórházban. Mindez segíthet, hogy ebben a helyzetben és abban a környezetben otthonosabban érezze magát.

Már egyszer túl volt rajta – Az előző betegség tapasztalatai alapján pontosan tudja, hogy mi az, ami ebben a nehéz időszakban a legjobb, vagy legtöbbet segíthet az Ön számára. Akár magányra, akár valaki társaságára van szüksége, támaszkodjon az eddigi tapasztalataira.

Az eddigi tapasztalatait használja ki! Sokat segíthetnek érzelmei kontrollálásában vagy a terápia megválasztásában. És ne feledje megosztani érzéseit, gondolatait az orvosával. Mindez segíthet a helyzet pontosabb megértésében, illetve a megfelelő terápia kiválasztásában.

