Nem véd meg a ráktól sem a C-, sem az E-vitamin

Sokan úgy vélik, a daganatos megbetegedések idején szedett nagy mennyiségű C- vagy E-vitaminnal a daganat növekedését meg lehet állítani. Sokan szedik ezt a két népszerű vitamint táplálék-kiegészítőként, azt remélve, hogy ezáltal védve lesznek a daganatok kialakulásával szemben.

Egy amerikai orvosi folyóirat (Journal of the American Medical Association) egy korábbi kutatásában több mint 14 ezer középkorú, 50 éves vagy idősebb férfi vett részt. A vizsgálat elrendezése is meggyőző, hiszen kettős vak és placebó-kontrollált volt, azaz sem a vizsgáló orvos nem tudta, hogy valódi hatóanyag vagy placebó-e, amit a beteg kap, a kiértékelésnél pedig a valós hatóanyagot kapott betegek adatait a placebót kapó betegek adataihoz hasonlították. A prosztata karcinóma és több felismerhető rosszindulatú daganat kialakulásának vonatkozásában értékelték az eredményeket.

A vizsgálat időszak tíz évet ölelt fel, összesen 1008 esetben alakult prosztata rosszindulatú daganata és 1943 volt az összes rosszindulatú daganatos eset száma. Az E- vagy C-vitamint és a placebót szedő csoportban közel akkora volt a prosztata vagy egyéb rákos betegség előfordulásának aránya. Sem a vastag- és végbéldaganatok, tüdődaganatok esetében nem sikerült igazolni a C- vagy E-vitamin védő hatását.

Nem védenek meg a vitaminok

Az eredmény megerősít abban, hogy daganatos betegek esetében a két legnépszerűbb vitamin, a szintetikus E- és C-vitamin szedésétől nem várhatunk eredményt, sőt használatukkal a daganatos betegség kialakulásának esélyét sem tudjuk csökkenteni.

Meg kell jegyezni, hogy a szintetikus aszkorbinsav és E-vitamin nem tartalmazza a természetes vitaminforrásokban meglévő kofaktorokat, például flavonoidokat, enzimeket, koenzimeket stb. Akkor lenne teljes a kép a vitaminok szerepéről, ha a természetes vitaminok fogyasztásának függvényében is vizsgálnák a daganatos betegségek előfordulási gyakoriságát. Nehezíti ezt, hogy a természetes vitaminok mennyisége nem mérhető olyan egyszerűen, mint az előállított vitaminoké.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos