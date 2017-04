Vizsgálatok a vastagbélrák kezelése érdekében

Amennyiben a szövettan igazolja a vastagbélrákot, további vizsgálatokra lehet szükség. A kivizsgálás azt szolgálja, hogy a kezelőorvosnak minél több információja legyen a beteg állapotáról, a daganat pontos elhelyezkedéséről, kiterjedéséről.

A betegség megállapításán és a daganat szövettani típusának a meghatározásán túl számos további információra van szüksége a kezelőorvosnak a terápia kiválasztásához. Ezen információkért további vizsgálatokra lehet szükség.

Irrigoszkópia. Az irrigoszkópia kontrasztanyagos röntgen vizsgálatot jelent, amely során előbb kontrasztanyagot adnak be a betegnek, a vizsgálat során a kontrasztanyag és a bejuttatott levegő hatására kifeszülnek a bélfalak, amely így jól láthatóvá válik a felvételen. A vizsgálattal áttekinthető a vastagbél helyzete, átjárhatósága. Előtte béltisztítás szükséges.

Hirdetések

A CT vizsgálat a röntgennél lényegesen több információt nyújt a vastagbélrák helyzetéről, bár annál magasabb sugárterhelést jelent a beteg számára, de ez összességében még mindig elhanyagolható. Végezhető kontrasztanyaggal vagy anélkül is, továbbá ezt a módszert alkalmazzák a betegség szűréseként is (CT-colonoscopia). Elsősorban az operálhatóság és a műtét tervezése előtt szokták elvégezni, továbbá információt nyújt a belek állapota mellett a további szervek (máj, tüdő, hashártya, nyirokcsomók) esetleges érintettségéről is. A CT vizsgálat menete

MR vizsgálatot hasonló célból végeznek. Előnye a CT-hez képest, hogy nem okoz sugárterhelést, ugyanakkor pl. pacemakert vagy más fémes implantátumot használó betegeknél nem alkalmazható. Az MR vizsgálat menete

Molekuláris diagnosztika A szövettani leleten elvégzett genetikai teszt alapvető információt nyújt az eredményes kezelés kiválasztásához, az ún. KRAS és NRAS génmutáció esetén ugyanis hatástalanok egyes készítmények.

Bővebben A molekuláris diagnosztika a vastagbélrák kezelésében

A PET-CT vizsgálattal nemcsak a daganat elhelyezkedéséről, hanem annak aktivitásáról, anyagcseréjéről és működéséről is képet alkothatunk. A vizsgálat előtt kontrasztanyagot (izotóppal megjelölt, sugárzó cukrot) kell fogyasztani: mivel a daganatos sejtek intenzívebben veszik fel a cukrot, a képen jól láthatóvá válnak a sugárzó anyagot hasznosító területek. Segítségével már nagyon korán lehetővé válik a daganatos szóródás korai és pontos kimutatása, amely alapvetően befolyásolja a megfelelő kezelés megválasztását. A PET vizsgálatról

Csontizotóp vizsgálat (szcintigráfia) csak akkor indokolt, ha a fájdalom felveti a csontáttét lehetőségét. Mivel a vastagbélrák esetében ritkán van csontáttét, nem számít jellemző vizsgálati módszernek. A hasi ultrahang bár nem igazán alkalmas az üreges szervek, köztük a belek vizsgálatához, mivel azonnali eredményt nyújt, egyáltalán nem jár sugárterheléssel, ismételten is bármikor elvégezhető, esetenként szintén a vizsgálatok része lehet.

Olvasson tovább A vastagbélrák kezelése részletesen - A terápiaválasztás szempontjai

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus

Felhasznált irodalom: 200 válasz a vastagbélrákról és végbélrákról (szerk.: B. Papp László)