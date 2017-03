Sebészi bravúr a hasüregi daganatok kezelésében Nyíregyházán

Egy nyíregyházi orvos nem fogadta el, hogy tehetetlen az orvostudomány, amikor a daganatos betegeknél áttétek jelennek meg a hashártyán, majd szétszóródnak a hasüregben. Dr. Tóth Lajos Barna, osztályvezető főorvos hazánkban elsőként, a nyíregyházi Jósa András Oktató Kórházban végezte el a speciális operációt hasüregi daganatos betegen.

Az első időkben még csupán tizenhárom volt, mára viszont százra nőtt a nyíregyházi sebész által kezelt és operált páciensek száma. Dr. Tóth Lajos Barna sebész főorvost, a beavatkozás egyetlen hazai úttörőjét és szakértőjét kérdeztük az előzményekről, a műtéti folyamatról, illetve az újszerű eljárás eredményességéről. A főorvos és csapata - a Milánóban elsajátított sebészeti beavatkozásnak és módszernek köszönhetően - képes új esélyt adni a máshol menthetetlennek tekintett, áttétes daganatos betegeknek.

Elismerésre méltó az az elszántság és kitartás, amivel dr. Tóth Lajos Barna, főorvos néhány éve útra kelt Milánóba, hogy az ottani professzor kollégájától megtanulhassa azt a sebészeti technikát, amivel főként az előrehaladott állapotú, hasüregi daganatos betegek túlélési esélyén javíthatnak. Az újszerű eljárás azoknál a pácienseknél hozhat igazi javulást, akiknél a hashártyán daganatos áttétek vannak. Ide tartoznak például az emésztőszervek súlyos megbetegedései: a gyomor-, a hasnyálmirigy-, a vastagbél- és vékonybél-, a végbél-, illetve a féregnyúlványból kiinduló daganat. A nőgyógyászati tumorok közül elsősorban a petefészek és a petevezeték tumorban szenvedőknek jelenthet reményt az újszerű eljárás.

Dr. Tóth Lajos Barna sebész főorvost kérdeztük a gyógyító tevékenységéről:

Miként jutott el főorvos úr a milánói kollégájához, ahol ezt a speciális módszert saját elhatározásából megtanulta?

Dr. Tóth Lajos Barna: Egy nemzetközi onkológiai sebészeti kongresszuson vettem részt 2011 novemberében Olaszországban, Bergamoban. A kongresszuson a speciális hashártyaáttétek kezelése volt a fő téma. Ezen jelen volt a módszer milánói szaktekintélye, dr. Marcello Deraco professzor is, aki Európában a legtöbb ilyen jellegű beavatkozást végezte eddig. Bemutatkoztam neki, elmondtam, hogy Magyarországon nem ismert ez a módszer, és szeretném megtanulni, amennyiben lehetőséget ad rá. Örömmel fogadta az érdeklődésemet, ami számomra is rendkívüli lehetőség volt, s a mai napig is az.

Ezt követően többször is visszatért a specialista professzorhoz Olaszországba, hogy még több ismeretet szerezzen?

Dr. T. L. B.: Igen. 2012-ben nyolc alkalommal jártam Milánóban, és asszisztáltam a professzor úr műtéteihez, aki minden operációs eljárást megmutatott, és mindenre megtanított. Azóta is kapcsolatban vagyok vele, és 2012 óta két nemzetközi továbbképzésen (Hamburg, Ismir), illetve hashártyaáttétes betegségekkel foglalkozó három világkongresszuson is részt vettem. Hatalmas lehetőség volt minden megszerzett újabb ismeret, tudás, gyógyító módszer figyelemmel kísérése a kongresszusokon. Nagyszerű érzés, hogy az itthoni betegek gyógyítását szolgálhatom.

Nyugat- Európában, és az USA-ban már a kilencvenes évek végén alkalmazták a mindenki számára régen várt, humánus sebészeti beavatkozást, miután egy amerikai orvos csoport kifejlesztette a módszert.

Dr. T. L. B.: Sokéves kutatómunka után fejlesztették ki az amerikai kollégák ezt a nagyszerű sebészeti eljárást. A 90-es évek elején Sugarbaker és munkatársai Washingtonban bevezették a citoreduktív sebészetet, és a hyperthermiás intraperitonealis kemoterápiát, mint új innovatív terápiás lehetőséget a megfelelően kiválasztott (peritonealis carcinosisban szenvedő) betegek számára. Magyarországon korábban három-tizennyolc hónap között határozták meg az áttétes daganatos betegek túlélési esélyeit. A közelmúltban bevezetett rendkívüli operációval viszont öt évvel, vagy még tovább is meghosszabbítható a páciensek élete, és javítható az életminőségük.

Miként foglalná össze főorvos úr ennek a pácienseket segítő, életet is meghosszabbítható eljárásnak a lényeges lépéseit?

Dr. T. L. B.: A citoreduktív sebészet számos különböző típusú sebészi beavatkozásból áll, attól függően, hogy milyen kiterjedésű a hashártya érintettsége. Célja a hasüregben lévő daganatmennyiség teljes eltávolítása. Azoknál a pácienseknél, akiknél a teljes tumort el tudjuk távolítani - a hasüregben látható daganat nem marad -, azoknál még ott, a műtőasztalon, az altatásban lévő betegen egy kemoterápiás kezelést végzünk 30-120 percen keresztül. Ennek a szakszerű neve: hyperthermiás hasüregi kemoterápia, ahol egy erre a célra fejlesztett pumpa biztosítja a kemoterápiás szer állandó hőmérsékletét és folyamatos keringetését a hasüregben. Ennek az az egyik legkomolyabb előnye, hogy a kemoterápiás oldat igen nagy, helyi koncentrációban alkalmazható. Ez jelentősen megnövekedett sejtpusztítás, illetve a hasüregből való csökkent felszívódás miatt minimalizálja a kemoterápiás kezelés jól ismert mellékhatásait.



Kimutatták azt is, hogy a magas hőmérséklet (42-43 °C) fokozza a citosztatikum szöveti bejutásának mélységét, továbbá növeli a sejtpusztító hatást, de önmagának a magas hőmérsékletnek is van direkt daganatsejtölő hatása. Ez az eljárás olyan betegeknek adott reményt, lehetőséget az életre, akiket korábban gyógyíthatatlannak nyilvánítottak. Nagyon sokan a későbbiekben tünetmentesek lesznek.

A speciális operációs beavatkozással azokon a betegeken tudnak tehát segíteni, akiknek a hasüreget bélelő hashártyán daganatos áttétek vannak?

Dr. T. L. B.: Egyebek mellett igen, de számos tényezőt figyelembe kell vennünk mielőtt vállaljuk a beteg operációját. Sajnos egyáltalán nem megoldott a hasonló típusú betegségek kezelése Magyarországon. A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban, a Milánóban megtanult technikának köszönhetően, mi már jó eredményekkel gyógyítjuk a betegeket. A nem életfontosságú szerveket csonkoljuk, eltávolítjuk, ha kell, növelve a beteg gyógyulási esélyét. Ezzel együtt nem csodaszerről, és csodatevő orvosi beavatkozásról beszélünk, hiszen pontosan meghatározott, hogy kik azok, akiken el lehet végezni ezt a beavatkozást.

Ki dönt erről, s milyen a módszer eredményessége hazánkban?

Dr. T. L. B.: Egy nemzetközi szaktekintélyekből álló orvos csoport határozza meg az alapvető feltételeket. Az bizonyos, hogy van létjogosultsága ennek a sebészeti módszernek. Magyarországon 2012 óta végzem ezeket a beavatkozásokat, s volt olyan nőbetegem, akit annak az évnek a végén meg is operáltam, majd 2014 őszén, a kontroll vizsgálaton már negatív volt a tumor marker, pedig máshol végleg lemondtak az életéről.

Hazánkban a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház betegei igen szerencsés helyzetben vannak főorvos úr rendkívüli, sebészi eljárásának köszönhetően.

Dr. T. L. B.: A Jósa András Oktató Kórházban ez igazi csapatmunka a műtőben a segítőimmel, a jól felkészült, intenzív terápiás orvosokkal, altató orvosokkal, s mindenkivel, aki a 4-12 órás operáción részt vesz. Komoly fizikai állóképességre és koncentrációs helyállásra van szükség. Tévedni, elfáradni nem lehet. Egyszer sem mentem még ki a műtőből, mert elfáradtam, vagy bármi más okból, amióta kórházunkban alkalmazzuk ezt a sebészeti eljárást. Megállás esetleg akkor lehetséges egy rövid időre, ezt is pontosan megtervezve, amikor a műtét után általában egy órán át, speciális módon keringtetjük a magas hőmérsékletű kemoterápiás oldatot a még altatott beteg hasüregében. A műtétet követően nem csak az orvosra hárul további felelősség, hanem a gyógytornászokra, a dietetikusokra és az elkötelezett kollégákra.

Vannak-e követői? Vannak-e olyan orvosok, akik megkeresték azzal, hogy szívesen megtanulnák a speciális operációs technikát?

Dr. T. L. B.: A nőgyógyász kollégák részéről tapasztalok érdeklődést, de szívesen segítek bárkinek, aki szeretné elsajátítani ezt az operációs technikát, hiszen egyetlen ilyen jellegű centrumként az országban a kórházunk nem bírja ellátni a várakozók gyógyítását. Ráadásul számomra a kontroll azt is jelenti - a szükséges vizsgálatok mellett -, hogy a saját szememmel győződök meg arról, mi lett az operáció eredménye.

A világ más pontjain bizonyosan vannak erre a gyógyításra specializálódott egészségügyi centrumok. Mi a helyzet Magyarországon?

Dr. T. L. B.: Az elmúlt két évtizedben peritonealis carcinomatosis gyógyító centrumok alakultak számtalan helyen: Amerikában, Európában, Ázsiában és Japánban. A beavatkozás alkalmasságát, hatékonyságát, biztonságosságát számtalan klinikai vizsgálat igazolta. Európában és szerte a világon „gold standardként” tartják nyilván ezt a módszert. Nagy szükség lenne még egy gyógyító centrumra Magyarországon is. Ahogy említettem, szívesen átadom a tudásomat, tapasztalatomat az érdeklődő kollégáknak, ha kérik. Ezzel a sebészeti beavatkozással nagyon sok áttétes daganatos beteg életét menthetnénk meg, és javíthatnánk az életminőségüket. Egyedül sajnos nem tudok minden várakozó beteget ellátni. Úgy, hogy mellette más jellegű sebészeti operációkat végzek, s vezetem az osztályon dolgozók gyógyító munkáját.

Hazánkban milyen gyógyulási, életet meghosszabbító eredményességről tudunk beszámolni a speciális sebészeti módszernek köszönhetően?

Dr. T. L. B.: Az elmúlt közel öt évben több mint száz betegnél végeztük el ezt a speciális eljárást. Szeretném itt is leszögezni, hogy ez nem egy csodatévő módszer. Sajnos nem tudok minden betegen segíteni. Szigorú kritériumok alapján vizsgálom a hozzánk irányított hashártyaáttétes betegeket. Fontos az életkor, a betegség felfedezése óta eltelt idő, a betegek általános állapota, a korábbi műtétek száma és minősége, valamint a kapott kemoterápiák mennyisége. Ezek figyelembevételével döntöm el, hogy melyik beteg alkalmas erre a kombinált műtéti beavatkozásra. Tekintettel arra, hogy egyedül Nyíregyházán történik ez a beavatkozás, 6-12 hetes a várólista.

Milyen konkrét feltételek szükségesek a nem mindennapi beavatkozások elvégzéséhez, s milyen hosszú az operáció folyamata?

Dr. T. L. B.: A műtétek hossza 4-12 óra között változik. A tanuló időszakon túljutva ma már rövidebb idő alatt operálunk, mint az első időben. Betegeink átlagosan 11,2 napot töltenek kórházban, 3,1 napot az intenzív osztályon, és átlagosan 0,9 E transzfúzióban részesülnek a perioperatív időszakban. Figyelembe véve, hogy átlagosan öt szervet csonkolunk egy műtét alatt, sem a transzfúzió mennyisége, sem a szövődmények száma nem tér el az egyéb nagy műtéteknél kapott eredményektől.

Vélhetően költséges a beavatkozás folyamata, illetve az utókezelés. Kapnak-e központi anyagi támogatást a forradalmi gyógyításhoz?

Dr. T. L. B.: Egyedi méltányossági alapon finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ezt az eljárást, ami több millió forintba kerül minden esetben. Az, hogy más régiókban elérhető legyen ez a beavatkozás, az már a szakmapolitika döntése, mint ahogyan az is, hogy melyik kolléga szeretné megtanulni ezt a módszert. A hazai nagy centrumokban megismerték a munkánkat: Egyetemi Klinikáktól kezdve, Országos Intézeteken át, a Megyei Kórházak irányítanak betegeket hozzánk.

Dr. Tóth Lajos Barna sebész főorvos speciális szakmai útjai, kongresszusai az új sebészeti eljárás tanulmányozása során 2011. Milánó

2012. Berlin

2013. január - Három hétig Washingtonban, dr. Paul H. Sugarbaker professzor mellett dolgozhatott, akinek a nevéhez fűződik a módszer kidolgozása.

2014. Amszterdam

2015. szeptember - SURGICAL ONCOLOGY szakvizsgát szerzett, mely az ESSO (European Society of Surgical Oncology) integrált szakképesítése. A szakvizsga és a megszerzett tudás lehetőséget nyújt sebészeti, nőgyógyászati, urológiai daganatos betegek kezelésére.

2016. Washington

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Balogh Mária, újságíró

Orvosszakértő: Dr. Tóth Lajos Barna, sebész főorvos

Kép forrása: Nemzeti Internet Figyelő (Simon Márk felvétele)