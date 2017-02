Ráktünetek, melyeket egy férfi sem hagyhat figyelmen kívül!

A rákot minél korábban veszik észre, annál nagyobb az esély, hogy sikeresen kezelhető. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy ismerje a saját testét és forduljon orvoshoz, ha bármilyen gyanús elváltozást tapasztal. Cikkünkből megtudhatja, hogy férfiként milyen tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagynia.

Foltok vannak a szájüregében?

Különösen a dohányosoknak és rendszeres alkoholfogyasztóknak kell nagyobb figyelmet fordítaniuk a szájüregükre: ha fehéres elváltozásokat tapasztal a száj nyálkahártyáján – különösen a nyelven vagy az arc belső felszínén –, az a rák előjele, leukoplakia lehet. Ugyancsak forduljon orvoshoz, ha a szájüregi fekélye nem gyógyul két héten belül – ez szájüregi rákra utalhat.

Gyakrabban/ritkábban kell WC-re mennie?

Megváltoztak a vizeletürítési szokásai? A vizelési szokások megváltozása (akadozva vagy nehezen ürül) daganatos megbetegedésre utalhat a korral járó prosztata megnagyobbodás mellett. A tünetek hátterében állhat hólyagrák vagy a férfiak körében leggyakoribb ráktípus, a prosztatarák. 45 éves kor fölött ajánlott rendszeresen kivizsgáltatni magát urológussal!

Csomókat érez?

A növekvő daganatos szövet gyakran kitapintható, csomószerű. A duzzadt nyirokcsomókat szintén érezheti fájdalmas, gyakran a környezettel összekapaszkodó csomónak. A duzzanat arra utal, hogy az immunrendszer valami ellen küzd – ez lehet csak egyszerű fertőzés, de akár tumor is. Mielőbb vizsgáltassa ki, hogy az Ön által érzett csomó rosszindulatú daganatra utal-e!

Másképp érzi a heréit?

Nagyon fontos, hogy odafigyeljen a heréire, azok változásaira. A herék általában kerekek, szőrösek, puha tapintatúak – kivéve az izgalmi állapotot. Ha kemény, esetleg fájdalmas vagy kisebesedett csomót, méret és tömegbeli változásokat tapasztal a heréiben, mielőbb forduljon orvoshoz, függetlenül attól, hogy Ön hány éves. A tünetek hererákra utalhatnak!

Végezzen rendszeresen önvizsgálatot! A herevizsgálatra a legalkalmasabb időpontot egy meleg fürdő, vagy zuhany utáni percek jelentik, amikor a herezacskó izomzata ernyedt állapotban van. Ne feledjük: időben végzett kezeléssel a gyógyulási arány közel 100 %-os. A herék önvizsgálatának lépései és a hererák tünetei

Nem megy le a láza?

A láz valójában a megfázás vagy influenza tipikus tünete. Ugyanakkor, ha semmiféle fertőzés tünetei nem jelentkeznek, és a tünetek néhány nap után sem múlnak, érdemes más okokat is figyelembe venni, beleértve a különböző rákos megbetegedéseket is, ahol elsősorban tartós, főleg estére jelentkező hőemelkedés fordul elő.

Változást tapasztal a melleiben?

Még a férfiaknak is ajánlott a mell önvizsgálatot időről időre elvégezni. Figyeljen arra, hogy megváltozott-e a mell tömege, a bőre piros-e vagy hámlik-e, a mellbimbó befelé fordul-e vagy szivárog-e belőle valamilyen folyadék, észlelhető-e seb, fekélyes elváltozás! Ha bármely tünetet tapasztalja, forduljon mielőbb orvoshoz! Noha a mellrák a férfiaknál ritkán fordul elő, minden 100. emlőrákos beteg férfi.

Depressziós vagy folyamatosan fáradt?

A hosszan tartó kedvetlenség és fáradtság azt jelzik, hogy valami nincs rendben. Kutatók például kapcsolatot találtak a prosztatarák és a depresszió között. Amennyiben a rossz hangulathoz hasi fájdalom is társul, érdemes kivizsgáltatnia, hogy nem prosztatarák áll-e a tünetek hátterében. A nyilvánvaló ok nélküli tartós fáradtsággal, gyengeséggel is ajánlott az orvost felkeresni.

Székrekedése vagy hasmenése van?

Az, hogy valakinek milyen gyakran van széklete, meglehetősen egyéni. Akár naponta háromszor, akár háromnaponta egyszer kell a WC-re mennie, teljesen normális, ha ez az Ön által megszokott menetrend. Azonban, ha ez hirtelen megváltozik, és tartós székrekedése vagy hasmenése van, vagy ha a kellemetlen panaszok felváltva jelentkeznek, az utalhat colorectális rákra, ezért forduljon mielőbb orvoshoz! Véres széklet jelentkezésekor, fogyás esetén mindig gondolni kell vastagbél daganatra. A férfiak 45 év felett szűrő jelleggel is jelentkezhetnek vastagbéltükrözésre.

Gyakrabban vérzik?

Az orrvérzést kiváltó okok általában ártalmatlanok, ám ha gyakran vérzik, például köhögéskor, vagy vért talál a székletében, akkor az ennek hátterében álló okot ki kell vizsgáltatni! A leukémiában szenvedők esetében például fokozott a vérzések valószínűsége. A légúti daganatok jele lehet a köhögés közben jelentkező vérzés, míg a végbélből történő vérzés vastagbélrákra utalhat.

Ingadozik a testsúlya?

Tíz százalékos testsúly csökkenés rövid időn belül – úgy hangzik, mint egy jó diéta szlogenje. Azonban, ha az ilyen mértékű fogyás minden látható ok nélkül, akaratlanul történik, az aggodalomra adhat okot és orvoshoz kell vele fordulni. Ugyanilyen káros a túlsúly is, különösen fiatal korban: többek között a prosztatarák kialakulásának kockázatát is növeli.

Túl régóta köhög?

Egy kis köhögés még nem ad okot aggodalomra, azonban ha hosszabb ideje nem szűnik, az komolyabb betegség, így például légúti tumor jele is lehet. Az alkohol- és nikotinfogyasztás növelik a betegség kockázatát.

Dohányfüst: egy mérgező keverék A dohányfüstben a nikotin és a kátrányszármazékok mellett még szén-monoxid és több mint 4000 további kémiai anyag található. Közülük sok rákot okoz. Ezeknek az anyagoknak 20-80%-a mélyen a tüdőbe jut, és egyéntől függően raktározódik vagy felszívódik. Egy dohányos személy tüdején az élete folyamán tipikus fekete foltok jelennek meg a kátrányszármazékoktól.

Elváltozásokat tapasztal a bőrén?

Nem csak a nagyon sötét foltok, újonnan megjelenő vagy növekvő anyajegyek, hanem a bőrfelületen jelentkező egyéb színelváltozások, vérzés, csomók vagy pikkelyesedés is utalhatnak bőrrákra. Az ilyen jellegű elváltozások okát mihamarabb tisztázni kell!

Ok nélküli fájdalmat tapasztal?

Minél idősebb az ember, annál több fájdalmat tapasztal, amit hajlamos nem komolyan venni. Ugyanakkor a fájdalom – különösen, ha bizonytalan eredetű – akár a rák előjele is lehet. Ez különösen igaz abban az esetben, ha nincs semmi különösebb magyarázat a fájdalmára, illetve ha az hosszabb ideje fennáll. Ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni, hogy a háttérben meghúzódó okot kivizsgálja!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; netdoktor.de

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus