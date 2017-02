Béldaganatok - Milyenek a kilátások?

Világszerte az egyik leggyakoribb daganattípus a béldaganat. A vastagbél alsó 20cm-es szakasza a végbél, a legalsóbb 4cm pedig a végbélnyílás. Ez onkológiailag tehát 3 különböző betegséget jelent. A vékonybéldaganatok előfordulása meglehetősen ritka.

Béldaganatok típusai

A vékonybél daganatok kezelése elsősorban sebészeti. Műtétet követően szövettani altípus szerint jöhet szóba kemoterápia. A betegség kimenetele a szövettantól függ.

Új módszer béldaganat-szűrésére A vastag- és végbélrák előfordulása köztudottan egyre nő. S bár mind a megelőzésről, mind a korai felismerésről egyre szélesebb körű ismeretekkel rendelkezünk, a tudomány folyamatosan dolgozik azon, hogyan lehetne még biztonságosabb módszereket kidolgozni a betegség időben való felismerésére.



Új módszer béldaganat-szűrésére

A tényleges vastagbéldaganat kialakulhat örökletes vagy spontán módon is. Sokszor táplálkozási tényezőktől is függ kialakulása. Lassan növekvő daganatról van szó, így a tünetek csak lappangva jeleznek betegséget. Ilyen tünet a vérszegénység, mely fáradékonysággal, szívpanaszokkal is társulhat. Gyakori a fogyás, de nem ritka a székelési rendellenesség kialakulása, mely sokszor a stresszes életmóddal van megmagyarázva. Egyszerű szűrési teszt a széklet minta vizsgálata.

A végbéldaganatok sokszor vérzéssel is jelentkeznek. A végbélnyílás daganatai helyi fájdalommal, vérzéssel mutatkoznak.

Hogyan diagnosztizálható?

Elengedhetetlen tehát indokolt esetben a vastagbél egész szakaszának a tükrözése, mely gyakran szövettani mintavétellel is jár. A betegség stádiumának meghatározása céljából, vérkép, laborok, onkológiai mutatók vagy markerok meghatározása, CT vizsgálatok is szükségesek.

Hirdetések

Béldaganatok kezelése

Ha ismerjük a betegség mibenlétét és kiterjedését, az onkológiai bizottságok elsődleges javallata általában áttét nélküli vastagbéldaganat esetében a daganat sebészeti eltávolítása. A szövettani lelet ismeretében sokszor jön szóba műtétet követő kemoterápia 6-12 hónapig.

Táplálkozás és béldaganatok Milyen hatással lehetnek a zsír és vörös húsok, a könnyen felszívódó szénhidrátok, a zöldségek és gyümölcsök a bélrendszeri daganatok kialakulására? Hogyan befolyásolják táplálkozási szokásaink a bél daganatainak rizikóját?



Táplálkozás és béldaganatok - Milyen ételeket együnk?

Áttétes vastagbéldaganat esetében kemoterápia a választandó kezelési lehetőség, mely hosszantartó gyakran 36 hónapig kiterjedő, vagy a beteg általános állapota függvényében progresszióig adható. A kezelési sémák különbözőek, több vonalban történnek, és kiegészíthetőek biológiai terápiával is. Előrehaladott állapotban akár bélelzáródás miatt sürgősségi műtétre is sor kerülhet. Szoliter májáttétek reszekciója is a kezelési javallatok része.

Mitől függ a kezelés módja?

A végbéldaganatok elhelyezkedésük és nyirokcsomó áttéteik alapján vagy műthetők és műtét után sugárkezelendők, vagy (és ez a gyakoribb), műtét előtti sugárkezelésben részesítendők, majd kb. 6 hét múlva javasolt a műtét, ismételt szövettani elemzés, és szükség szerint posztoperatív kemoterápia vagy követés.

Ritka a csak műtéttel megoldható végbéldaganat. Előfordulhat rövid sugárterápiás előkészítés is a műtétre. A hosszú 25-28 napos műtét előtti sugárkezeléshez kemoterápia is társulhat. A radiokemoterápia általában infúziós formában a sugárkezelés első és utolsó hetében adandó, de ismert radiokemoterápia, melynél a kemoterápia tablettás kezelésként adott.

A végbélnyílás daganata külön entitás, ahol nem a műtét az elsődleges. A betegek 80-90 százaléka még lokálisan előrehaladott állapotban is a radiokemoterápia hatásaira MR-rel igazolva is gyógyultnak tekintendő, és nincs szükség hasfali végbél kihelyezésre, ún. sztóma felrakására. A béldaganatos betegek gyakran sztómával élnek, különös odafigyelést igényelnek, sokszor gyakori kemoterápiás kezeléseken esnek túl, de az onkológiai centrumokban felkészült team munka eredményeképpen kilátásaik egyre javulnak.

Daganatos betegség gyanúja: a gyors diagnózis életet menthet! Az aspirációs citológia szakrendelés olyan betegeknek képes gyors diagnosztikus segítséget adni, akiknél tapintással vagy megelőző képalkotó diagnosztikai vizsgálattal (pl. ultrahang) olyan csomót vagy göböt találtak, amely rosszindulatú elváltozásra is utalhat. Ilyenek lehetnek a pajzsmirigyben, az emlőben, a nyálmirigyben, a nyirokcsomókban, a bőr alatti szövetekben található elváltozások.



(Vanderlich Egészségcentrum, Veszprém)



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Katalin, onkoradiológus