A cukorbetegség rettegett szövődménye: a ketoacidózis

A cukorbetegség egyik súlyos akut szövődménye a ketoacidózis, mely akár ketoacidotikus kómához is vezethet. Szerencsére megfelelő terápiával és személyre szabott diétával az állapot általában elkerülhető, azonban 1-es típusú cukorbetegség első jele is lehet - 10-30 százalékában. Dr. Porochnavecz Mariettát, a Cukorbetegközpont diabetológusát kérdeztük a témában.

Mik azok a ketonok

A ketonok, vagyis a ketontestek a zsíranyagcsere melléktermékei, melyek a glukagon hatására képződnek, és szintjét az inzulin szabályozza. Mennyisége éhezés, illetve elegendő inzulin hiányában emelkedhet meg, mivel ezt használja a szervet egyfajta alternatív üzemanyagként, amikor nem áll rendelkezésre elegendő glükóz.

Cukorbetegség és megnövekedett ketonszint

Mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegség egyik súlyos szövődménye a diabetes-es ketoacidózis, mely létrejöhet 1-es típusban az inzulin teljes hiánya miatt, vagy 2-es típusban, az inzulin rezisztencia + a kimerült inzulin kapacitás esetén is. Ekkor ugyanis a glukóz nem képes a sejtekbe beépülni (ehhez inzulinra van szükség), így a glukóz a véráramban kering. Ennek eredményeként a sejtek éheznek, ám valahonnan pótolniuk kell az energiát, méghozzá a szabad zsírsavakból, viszont ez a ketontestek (pl. aceton) felszaporodásával jár, ami „elsavasítja” a szervezetet.

Az állapot igen veszélyes, hiszen következtében szívprobléma, veseelégtelenség, kóma, illetve halál léphet fel kezeletlen esetben.

A ketoacidózis tünetei:

acetonos lehelet

gyengeség

hányinger, hányás

fokozott szomjúság

gyakori vizelés

zavarodottság

nehézlégzés

Kik a veszélyeztetettek?

Elsősorban az 1-es típusú cukorbetegség esetén alakul ki, ám előfordulhat a 2-es típus esetén is. Közülük is a veszélyeztetettek az inzulinpumpát használók, a várandósok, valamint az olyan állapotok, mint pl. az inzulin kihagyása vagy a terápiás előírások nem betartása . Az inzulint használók egyes betegségei , fertőzése vagy hányása esetén is magasabb a rizikó. Ennek oka, hogy betegség esetén a szervezet gyorsabban használja el a cukrot, ráadásul az illető ilyenkor étvágytalan is, így elegendő glukóz hiányában a ketonokhoz nyúl a szervezet - magyarázza dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

Hogyan kezelhető?

Amennyiben kialakult már a ketoacidózis, úgy minden esetben kórházi segítségre van szükség, ahol, normalizálják a beteg állapotát, biztosítják a légzést, normál keringést. Ezeken kívül gondoskodnak a megfelelő folyadékpótlásról (intravénásan) is. Súlyos esetben a vér alacsony PH-értéke miatt az infúzióba egyéb anyagok is adhatók, amely segítik eltolni az értéket a túl savas tartományból a lúgosba. Az elektrolit egyensúly miatt kálium adásra is szükség van.

Viszont a legfontosabb az állapot megelőzése, melyet a cukorbetegek felvilágosításával, megfelelő kezelésével és a diéta szigorú betartásával lehet elérni. Ehhez rendszeres orvos/dietetikus/beteg konzultáció szükséges, ahol pontosan nyomon lehet követni a vércukorszint alakulását, valamint szükség esetén változásokat kell eszközölni. Fontos a beteg részletes tájékoztatása a betegségével, a lehetséges szövődményekkel és azok tüneteivel kapcsolatban, hogy ha kell, akkor mihamarabb orvosi segítséget tudjon kérni.

Dr. Porochnavecz Marietta, diabetológus