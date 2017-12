Meghosszabbítja-e a kávé vagy a tea a cukorbetegek életét?

A diabétesszel diagnosztizált betegek számára sok étel és ital kerül tiltólistára, ám egy új kutatás szerint a kávét és teát nem kell kiiktatniuk, mivel mindkettő segíthet megelőzni a betegek idő előtti halálozását. Legalábbis akkor, ha a diabéteszben szenvedő beteg nőnemű.

A kutatók megállapították, hogy azoknál a diabéteszben szenvedő nőknél, akik naponta legalább egy csésze kávét (100 mg koffein) fogyasztottak, a 11 éves vizsgálat folyamán 51%-al alacsonyabb volt a halálozás kockázata, mint azoknál, akik ez idő alatt egyáltalán nem fogyasztottak koffeint.

„Mivel a világ népességének több mint 80%-a fogyaszt koffeint, fontos megértenünk annak cardiovascularis, daganatos és bármely okból bekövetkező halálozásra gyakorolt hatásait” - mondta a kutatást vezető Dr. Joao Sergio Neves, a portugáliai Sao Joao Kórház endokrinológus rezidense. „Vizsgálatunk a diabéteszben szenvedő nőknél szignifikáns inverz összefüggést mutatott ki a koffeinfogyasztás és a bármely okból bekövetkező halálozás között” – állítja Dr. Neves.

„Ezen eredmények alapján a diabéteszben szenvedő nőknek érdemes azt tanácsolni, hogy fogyasszanak több koffeint, mivel az csökkentheti a halálozás esélyét. Ez a diabéteszben szenvedő nők számára egyszerű, klinikailag előnyös és olcsó lehetőséget jelent” - hangsúlyozta Dr. Neves, aki ugyanakkor rámutatott, hogy a közvetlen ok-okozati kapcsolat nem bizonyított, csupán azt állapította meg, hogy a koffein fogyasztása és a halálozás kockázata kapcsolatban áll.

További vizsgálatok szükségesek

További tanulmányokra, randomizált klinikai vizsgálatokra van szükség a koffeinfogyasztás előnyeinek igazolásához. A tanulmány szerzői egy amerikai vizsgálat információt tekintették át, amelybe 3000, 1-es és 2-es típusú diabéteszben szenvedő beteg került bevonásra. Az egészségi állapotukra vonatkozó általános információk mellett a kutatók kikérdezték a résztvevőket arról, hogy mennyi kávét, teát illetve koffeintartalmú üdítőitalt fogyasztanak. A vizsgálat során valamivel több, mint 600 résztvevő hunyt el.

A kutatók megállapították, hogy a diabéteszben szenvedő nőknél a koffeinfogyasztás mértékével fordított arányban állt a halálozás kockázata, azaz minél több koffeint fogyasztottak, annál alacsonyabb volt a halálozás kockázata. Azoknál, akik kávé formájában napi 100-200 mg koffeint fogyasztottak, 57%-al alacsonyabb volt a halálozás kockázata, mint azoknál, akik nem fogyasztottak koffeint. Azoknál, akik kávé formájában napi 200 mg-nál is több koffeint fogyasztottak (napi 12 csésze), a kockázat 66%-al csökkent. A kutatók rassz, életkor, iskolázottság, jövedelem, dohányzási státusz, testsúly, alkoholfogyasztás, vérnyomás és diabéteszes vesebetegség szerint korrigálták az adatokat.

Koffein - Számít, hogy kávé vagy tea?

A tanulmány a teából származó koffein fogyasztása kapcsán más előnyt tapasztalt, nevezetesen azt, hogy azoknál a nőknél, akik tea formájában fogyasztották a legtöbb koffeint, 80%-al alacsonyabb volt a daganatos betegségből adódó halálozás kockázata, azokhoz képest, akik nem ittak teát. A szerzők ugyanakkor megjegyezték, hogy a tanulmányban nagyon kevés teaivó nő szerepelt.

Dr. Neves szerint a kutatók nem tudják biztosan, hogy a férfiaknál miért nem tapasztalták a koffeinfogyasztás előnyeit. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a két nem a hormonális és nem hormonális tényezők tekintetében biológiailag eltérő, főként a cardiovascularis rendszer szintjén. Mindazonáltal nem zárható ki, hogy a vizsgálati minta nem volt elegendő ahhoz, hogy a koffeinfogyasztás kapcsán a férfiak között is kimutassunk valamicske előnyt.

Miként csökkentheti egy italféleség a nők halálozási kockázatát?

A vizsgálatban tapasztalt túlélési előny közvetlenül a kávéban lévő koffeinhez vagy a kávé egyéb alkotóelemeihez kapcsolódhat.” – véli Dr. Neves. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy kávé vagy tea fogyasztását követően a diabéteszes betegek inzulin-szenzitivitása és vércukorkontrollja javul. Emellett a koffeintartalmú italokban lévő ásványi anyagok, fitokemikáliák és antioxidánsok is hozzájárulhatnak a nők mortalitásában tapasztalt előnyhöz.

„Más vizsgálatok már igazolták, hogy a koffein egészségügyi szempontból hasznos, és ez egy újabb bizonyíték ennek megerősítésére” - mondta Dr. Robert Courgi, a Southside Kórház endokrinológusa, aki nem vett részt a tanulmányban, de a szerzőkhöz hasonlóan azt vallja, hogy további prospektív tanulmányokat kell végezni a koffein feltételezett előnyének bizonyítására.

Forrás: DRportal.hu

Sept. 14, 2017, Congress of European Association for the Study of Diabetes, Lisbon, Portugal