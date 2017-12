2-es típusú cukorbeteg? Figyel a vércukrára? Vigyázzon a szívére is!

A cukorbetegség egy olyan krónikus betegség, mely a föld lakosságának jelentős részét érinti. A Nemzetközi Cukorbetegség Szövetség (IDF) szerint a világon több mint 415 millió ember szenved cukorbetegségben, melyből 193 millió beteg nincs is diagnosztizálva. Becsléseik szerint 2040-re a cukorbetegek száma 642 millióra nő majd világszerte1.

Akár Ön, akár egy barátja vagy családtagja cukorbeteg, cikkünk segítségével betekintést nyerhet a cukorbetegség néhány kevésbé ismert következményébe, melyek jelentős mértékben befolyásolhatják az egészségét.

Vissza az alapokhoz

A cukorbetegség következtében a szervezet nem termel elegendő inzulint, vagy nem használja fel az inzulint a megfelelő módon. Az inzulin nevű hormon segíti az ételből kinyert glükóz feldolgozását. Ennek hatására a cukorbetegek vércukorszintje kórosan megemelkedik. A betegség leggyakoribb formája a 2-es típusú cukorbetegség – a fejlett országokban a cukorbetegek több, mint 91%-a a 2-es típusban szenved.

Nem csak a diagnózis felállítása jelent kihívást – a cukorbetegség számos más egészségügyi kockázatot is eredményezhet. Közismert, hogy a cukorbetegség kezelése elsősorban a vércukorszint méréséből és kontrollálásából áll, azonban a cukorbetegséghez társuló egyéb betegségek és állapotok már kevésbé ismertek, melyek közül a legfontosabb a szív- és érrendszeri megbetegedések magasabb kockázata.

Tudta, hogy a 2-es típusú cukorbetegeknél nagyobb valószínűséggel alakul ki szívbetegség?

A 2-es típusú diabétesszel élő betegek esetében 2-4-szer nagyobb a szív-, és érrendszeri megbetegedés kialakulásának az esélye az egészségesekhez képest2,3. Napjainkban a szív-érrendszeri megbetegedések jelentik a vezető halálokot a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegek esetében5.

Még ennél is aggasztóbb, hogy mind a 2-es típusú cukorbetegek, mind a szív- és érrendszeri megbetegedéssel küzdők várható életkora évekkel kevesebb az egészségesekhez képest. A következő táblázaton jól látható, hogy a nem cukorbeteg emberek akár átlagosan 6 évvel is tovább élhetnek cukorbeteg társaiknál. Ez a hátrány ráadásul a szív-érrendszeri szövődmények kialakulása esetén megduplázódik6.

A 2-es típusú diabéteszben és kardiovaszkuláris betegségekben szenvedő betegek még mindig évekkel korábban halnak meg egészséges társaikhoz képest.6

Ez azt jelenti, hogy a cukorbetegeknek nemcsak a vércukorszintjükre kell figyelniük, hanem a szívükre is. Minél hamarabb felismerik és megértik a betegek ezt a kockázatot, annál korábban tehetnek lépéseket annak érdekében, hogy javítsák esélyeiket egy szívinfarktussal vagy stroke-al szemben.

Hogyan csökkentheti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát?

Tartsa kordában a testsúlyát!



Az egészséges testsúly elérése és fenntartása segíthet csökkenteni a szív-érrendszeri megbetegedések kockázatát. Éppen ezért a diétára való gondos odafigyelés kiemelt fontossággal bír.

Lehetőségeihez mérten táplálkozzon egészségesen!



Fogyasszon minél kevesebb egészségtelen, előre elkészített és feldolgozott ételt! A cukor és telített zsírok kerülése jelentős mértékben képes a 2-es típusú cukorbetegek állapotát javítani. Ajánlott olyan ételeket készíteni, melyek a szívünkre is jótékony hatással vannak - ilyenek például a hal és a babfélék, a quinoa és a brokkoli is. Érdemes továbbá a reggeli zabkásához egy marék mogyorófélét adni, akár diót vagy mandulát, vagy bármilyen más maggal vagy bogyós gyümölccsel is gazdagíthatjuk a reggelit. Fontos azonban, hogy először fokozatosan, kis lépésekkel emeljünk be új elemeket a diétás étrendünkbe.

Ne felejtsen el mozogni!



A testmozgás nem csak profi spottevékenységet jelenthet - a lift helyett a lépcsőzés, a rendszeres séta és a különböző szabadidős tevékenységek, például a kirándulás, szintén hozzájárulhatnak az egészséges testsúly eléréséhez és fenntartásához. A kezelőorvos segíthet kiválasztani, milyen típusú fizikai aktivitás a legmegfelelőbb a beteg számára, figyelembe véve, hogy mit szeret az illető sportolni, de a heti edzésterv összeállításában is közreműködhet.

Hagyja el rossz szokásait!



A dohányzás rendkívül káros hatással van a cukorbetegekre, mivel nagymértékben fokozza a szív-és érrendszeri megbetegedések kockázatát. Ma már számos módja van a cigaretta elhagyásának - érdemes kezelőorvosunk tanácsát kérni a jelenleg ajánlott módszerekről.

Míg egy pohár vörösbor vélhetően még nem ártalmas, addig a túl sok alkohol fogyasztása szintén ugrásszerűen megemelheti a vércukorszintet és akár a cukorbetegségre szedett gyógyszereket hatását is befolyásolhatja. Éppen ezért érdemes konzultálni kezelőorvosunkkal arra vonatkozóan, hogy a szedett gyógyszerek mellett milyen mennyiségű alkoholfogyasztás megengedett.

A 2-es típusú cukorbetegség kétség kívül súlyos egészségügyi állapot, amely jelentős mértékben befolyásolja az egyén egészségét, és több szervrendszert is károsíthat, de legfőképpen a szívre és az érrendszerre jelent veszélyt. Az életmódra és a diétás szokásokra odafigyelve, a diabetológussal rendszeresen egyeztetve, a 2-es típusú cukorbetegséggel élők fontos szerepet vállalhatnak saját kezelésükben és állapotuk javításában.

