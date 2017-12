A 2-es típusú cukorbetegség és a szív- és érrendszeri megbetegedések közötti összefüggések

Napjainkban különösen fontos felhívni a figyelmet a 2-es típusú cukorbetegség és a szív-érrendszeri megbetegedések közötti összefüggésre. Fontos, hogy a betegek tisztában legyenek a szív- és érrendszeri kockázatokkal, konzultáljanak erről kezelőorvosukkal, nemcsak maguk, de szeretteik érdekében is.

Az országok többségében a 2-es típusú cukorbetegek száma folyamatosan növekszik. 1

A szív- és érrendszeri megbetegedések miatti halálozás körülbelül 70%-kal magasabb, mint egy azonos korú, nem cukorbeteg egyén esetében.6

Hirdetések

Becslések szerint 2040-re 642 millióra nő majd a cukorbetegek száma világszerte2

A 2-es típusú cukorbetegség a diabétesz leggyakoribb formája, melynek előfordulása a fejlett országok cukorbetegeinek akár 91%-át is kiteheti2. A cukorbetegség akár 2-4-szeresére emelheti a szív- és érrendszeri megbetegedések előfordulását az átlag populációhoz képest3,4. A diabéteszben szenvedő betegeknek emelkedett rizikóval kell számolniuk a szívbetegségek terén, ennek oka többek közt a magas vércukorszint, a magas vérzsírszint és az elhízás5. A kezeletlen diabétesz károsítja az erek állapotát is, sérülékenyebbé téve azokat a magas vérnyomás okozta hatásokkal szemben.

Teszt Diabétesz kockázatbecslő kérdőív

A legtöbb 2-es típusú diabéteszes a 40 és 59 év közötti korosztályba tartozik

Ez viszonylag fiatal életkornak számít ahhoz, hogy magasabb szív-és érrendszeri rizikóra gondoljunk. Az igazság az, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedés a diabéteszesek között vezető haláloknak számít, a jó hír azonban, hogy minél hamarabb megértik a 2-es típusú cukorbetegek ezt a rizikót, annál hamarabb képesek tenni azért, hogy növeljék esélyeiket egy szívinfarktus vagy egy stroke kialakulásával szemben.

Hivatkozások:

1 Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030.

Mathers CD, Loncar D. PLoS Med, 2006, 3(11): e442.

2 International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edition. Brussels, Belgium 2015. Available at: www.diabetesatlas.org/. Last accessed January 2017.

3 Cardiovascular Disease Risk Factors – Diabetes. World Heart Federation website. http://www.World-Heart-Federation.org/Cardiovascular-Health/Cardiovascular-Disease-Risk-Factors/Diabetes/. Accessed October 17, 2016

4 Jeerakathil T, Johnson JA, Simpson SH, Majumdar SR. Short-term risk for stroke is doubled in persons with newly treated type 2 diabetes compared with persons without diabetes. Stroke 2007;38(6):1739–1743]

5 World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available at: www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes. Last accessed January 2017

6 In 2003–2006, after adjusting for population age differences, cardiovascular disease death rates were about 1.7 times higher among adults aged 18 years or older with diagnosed diabetes than among adults without diagnosed diabetes. http://choosehealth.utah.gov/documents/pdfs/factsheets/national-diabetes-report-web.pdf

A jelen anyag a Boehringer Ingelheim közreműködésével készült. További kérdéseivel kérjük, hogy forduljon kezelőorvosához.

HU/DIA/1117/00100a, lezárás dátuma: 2017.11.22.