Kevés szülő ismeri a gyermekkori diabétesz jeleit

A cukorbetegek száma évről évre nő, ezt azonban nem feltétlenül követi a betegség korai jobb felismerése. Az Egyesült Királyság területén készült felmérés szerint a szülők mindössze 14 százaléka képes beazonosítani a betegség tüneteit.

A betegség típusai

Az 1-es típusú cukorbetegség kialakulása A cukorbetegség (diabétesz mellitusz) a szervezet anyagcseréjének örökölhető, krónikus megbetegedése. Két nagy csoportot különíthetünk el: az 1-es típust, melyre az inzulin hiánya jellemző, illetve a 2-es típust, melyben inzulin rezisztencia van, azaz csökken az inzulin iránti érzékenység. Mik játszanak szerepet az 1-es típusú cukorbetegség kialakulásában?

Az 1-es típusú, vagy korábbi nevén fiatalkori diabétesz néven ismert betegség lényege, hogy a hasnyálmirigy nem képes a szervezetbe jutó cukor lebontásához elegendő inzulint termelni – ismertette a betegség kialakulását dr. Bibok György diabetológus főorvos. A vércukorszint normalizálásához a betegnek élethosszig tartó inzulinkezelésre van szüksége, és az étkezésben is ügyelnie kell a szénhidrátfogyasztás korlátozására.

A betegség másik típusát korábban időskori cukorbetegség néven ismerhettük, mára azonban megemelkedett a betegek száma a fiatalok körében is, így a 2-es típusú diabétesz elnevezést használjuk inkább. Az emelkedés oka szorosan összefügg az életmód, a szokások megváltozásával: a mozgásszegény életmóddal és a túlzott szénhidrátfogyasztással.

Világszerte növekvő betegszám

Az életkori határok elmosódása mellett a másik aggasztó tényező, a betegek számának folyamatos emelkedése. Az Egyesült Államokban a 9 évesnél fiatalabb gyermekek körében az évenként diagnosztizált új 1-es típusú diabétesz 21 százalékkal nőtt 2001 és 2009 között, míg a 10-19 éves korosztálynál 30,5 százalékkal emelkedett az évenként újonnan felismert 2-es típusú diabéteszes betegek száma, a The Journal of the American Medical Association folyóiratban korábban megjelent adatok szerint.

A kutatási eredmények alapján Európában is drasztikusan emelkedik a cukorbeteg gyermekek száma. A Magyar Diabétesz Társaság közlése szerint Magyarországon az 1-es típusú diabéteszben szenvedő gyermekek száma megduplázódott az elmúlt két évtizedben.

Hirdetések

A kevés információ súlyos következménye

Riasztó képet fest az Egyesült Királyságban élő szülők tájékozottságáról a Diabetes UK által készített felmérés. Adataik szerint 2012-ben a szülők mindössze 9 százaléka ismerte fel az 1-es típusú diabétesz négy fő tünetét. A helyzet valamelyest javult, egy frissebb felmérésük alapján napjainkban ez az arány már 14 százalék, de még ez is messze elmarad a kívánatos aránytól. A fel nem ismert, kezeletlen betegség, különösen az 1-es típusú diabétesz esetén akár végzetes is lehet – figyelmeztet dr. Bibok György.

Az 1-es típusú cukorbetegség szövődményei Az alacsony vércukorszint leggyakoribb oka gyermekkori cukorbetegségben az intenzív testmozgás, amennyiben ezt nem előzi meg a szénhidrát-, és energiabevitel növelése, illetve az inzulin adagjának csökkentése. Az 1-es típusú cukorbetegség szövődményei

„Ha a szervezetben hosszabb ideje nincs elegendő inzulin, akkor nem tudja a működéséhez szükséges glükózt felhasználni. Ennek következtében más energiaforrásból, pl. szabad zsírsavakból próbál energiához jutni. Ez a folyamat azonban alternatív anyagcsere utak aktiválódását eredményezi, keton testek képződésével jár, amely a diabeteses ketoacidosis (DKA) nevű, életveszélyes állapot kialakulásához vezethet.”

Az életmentő négy „T”

A súlyos szövődmények megelőzésének, a diabétesz mielőbbi felismerésének érdekében a Diabetes UK 2012-ben indította el „4 Ts”, vagyis „a négy T” néven világméretű kampányát. A program sikerességét igazolja, hogy a kampány ideje alatt Ausztráliában 64 százalékkal kevesebbszer fordult elő, hogy az 1-es típusú diabéteszt olyan gyerekeknél diagnosztizálták, akik már súlyos DKA tünetekkel érkeztek kórházba. A szülők tehát a tájékoztató kampány hatására felismerték a tüneteket, idejében orvoshoz fordultak, így a szükséges gyógykezelést megkezdhették a gyerekek.

Figyeljen a tünetekre!

Az angolul négy T-vel kezdődő tünetek a következők:

Toilet, vagyis a gyermek a szokásosnál többször használja a mosdót, csecsemőknél gyakoribb pelenkaváltás szükséges, vagy a korábban szobatiszta gyermeknek újból gondot okoz a vizelet visszatartása, éjszakai ágybavizelés jelentkezik.

Thirsty, vagyis szomjúság: a gyerek a korábbinál több folyadékot fogyaszt, de mégsem tudja csillapítani a szomjúságát.

Tired, vagyis fáradtság, kimerültség.

Thinner, súlyvesztés is az 1-es típusú diabétesz gyakori tünete.

A 2-es típusú cukorbetegség nem okoz ennyire tipikus tüneteket, ezért is fordulhat elő, hogy a diagnózisra gyakran csak a szövődmények megjelenésekor kerül sor. Mielőbbi felismeréshez fontos a vércukorszintet rendszeresen ellenőriztetni, akkor is, ha nincsen egyéb panaszunk, de a rizikótényezők jelen vannak. Napjainkban egyszerű specifikus kérdőív és vércukorvizsgálat alapján könnyen kiszűrhetők a cukorbetegségre hajlamos, nagykockázatú betegek.

(Budai Endokrinközpont - Dr. Bibok György, diabetológus főorvos)