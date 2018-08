Cukorbetegség a szexuális problémák mögött?

A cukorbetegség közismert következménye lehet a férfiaknál jelentkező merevedési zavar, ám dr. Demjén László, nőgyógyász a nőknél esetlegesen fellépő szexuális kihatású problémákra is felhívja a figyelmet.

Sokan betegek, kevesen tudják

Az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség is hatással lehet a szexuális életre, a nemi vágyra, az esetleges szervi problémákra. Sokat hallani a diabéteszes férfiak jelentős részénél kialakuló merevedési zavarról, amely hátterében egy bizonyos idegrendszeri működési zavar húzódik meg.

Mint a neve is mutatja, a diabéteszes neuropathia erős összefüggésben van a cukorbetegséggel, hiszen a betegség károsítja az erekciót létrehozó szöveteket, ezért alakulnak ki merevedési problémák. Sokszor éppen ennek a tünetnek a kivizsgálása vezet el a diabétesz diagnózisáig.

A diagnózis megszületése egy fontos lépés, hiszen csak így kezdődhet meg az érdemi kezelés. Az amerikai National Social Life, Health and Aging Project kutatása azonban rámutat arra, milyen sokan nincsenek tudatában az állapotuknak.

Egy közel kétezer fős vizsgálat során ugyanis kimutatták, hogy az 57-85 éves korosztályból a férfiak 47 százaléka volt cukorbeteg, de csupán 25 százalék tudott erről. A nőknél hasonlóak az arányok: 40 százalék bizonyult diabéteszesnek, de csak 20,5 százalék volt ennek tudatában. Éppen ezért az érintetteknek csak egészen kis hányada kötötte össze a meglévő, szervi vagy libidóbeli problémáit az alapbetegséggel, a diabétesszel.

A nők tünetei

A nők nagy része élete során találkozik a hüvelygyulladással, a gombás fertőzésekkel, így gyakran nem is fordul orvoshoz ilyen problémákkal. Azonban a felborult anyagcsere alapvetően meggyengíti az immunrendszert, és megbontja a hüvelyflóra egyensúlyát is. Éppen ezért jóval sűrűbben alakulhatnak ki fertőzések, amelyek viszketéssel, égő érzéssel, esetleg fájdalommal járnak, és lassan is gyógyulnak. Ugyanígy gyakran kell szembenézniük a cukorbeteg hölgyeknek a hólyaghuruttal is, ami kifejezetten kellemetlen, a mindennapokat megkeserítő betegség.

Vannak arra vonatkozó kutatások is, hogy a férfiaknál megjelenő merevedési zavarhoz hasonló probléma a nőket is érintheti. A csikló érzékenységének elvesztése nem csak az orgazmuskészséget befolyásolja, de akár a nemi vágy is csökkenhet a folyamatos csalódottság miatt – hangsúlyozza dr. Demjén László, az Oxygen Medical nőgyógyásza.

Mivel a nőgyógyászati problémák feltétlenül orvosi kezelést igényelnek, az orvosnak is segítség lehet, ha a beteg őszintén feltárja akár a szexuális problémáit is, hiszen ezek ismerete megerősítheti akár a cukorbetegség – vagy más szervi ok – gyanúját is. Ha pedig beigazolódik a gyanú, a megfelelő kezelés akár a nemi élet zavarait is helyrehozhatja.

A lényeg, hogy a nők ne szégyelljenek ezekről a témákról beszélni az orvosuknak, hiszen megoldás csakis az esetleges alapbetegségek orvoslásával, a lelki zavarok kezelésével érhető el.

(Oxygen Medical - Dr. Demjén László, nőgyógyász)