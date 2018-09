2,5 kilónál nem lehet nehezebb az elsősök iskolatáskája

Szempontok az iskolaszerek választásához

Ma már arra is odafigyelnek a fejlesztők, hogy milyen színezőanyaggal töltik meg a filctollakat, vagy milyen formájú kupakot raknak rá. Így a szülőknek nem kell aggódni, ha a gyerek a szájába veszi a filctollat, mivel egyes termékeknél már ételfestékkel színezik azokat. A légréseket pedig a kupakon tudatosan helyezték el, hogy esetleges lenyelésnél ne okozzanak fulladást. Ilyen és hasonló szempontokra is figyelnek ma már az iskolaszergyártásnál, de az is könnyebbség, hogy a füzeteket borító design minősége és sokfélesége megkíméli a szülőket az iskolakezdés előtti végtelen füzetbekötéstől.