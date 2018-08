Úton az iskolába: Tanácsok a biztonságos megérkezéshez

Az óvodáskori készségfejlesztés megkönnyíti az iskolakezdést

Az iskola előtti készségfejlesztés fontosságát ma már nem vitatják. De a megváltozott elvárási rendszer és szint mellett már maga a helyszínváltás is megviseli sokszor a gyereket. Vannak ma már olyan óvodák, ahol egyben iskola is üzemel, sőt sokszor a tanítót is ismerik már az óvodai iskolafelkészítőből. Ilyenkor nemcsak a változás lesz kisebb, de a trauma is, így a picik oldottabban tudnak a tanulásra koncentrálni.