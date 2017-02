Striák - Miért alakulnak ki, hogyan lehet kezelni?

A striák a feszülés irányára merőleges lila vagy vörös csíkok, amelyek később gyöngyházas fehér színűvé fakulnak. A csíkok jellemzően nagy hízás és fogyás után jelentkeznek, esetleg éppen ezért terhesség következtében, vagy ha valaki túl intenzíven folytatja a testépítést.

A striákat sokan összekeverik a narancsbőrrel, főleg azért, mert ugyanazokon a testtájakon – leginkább hason, combon, csípőn, fenéken, esetleg mellen – jelennek meg. Holott míg a narancsbőr a zsírsejtek kiboltosulása a bőrfelszín felé, addig a stria gyakorlatilag nyúlási, közkeletű nevén terhességi csík.

Kialakulásáról és a kezelés lehetőségeiről Dr. Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus beszélt.

Hízás után csíkok?

A bőrnek három rétege van. Az első, külső réteg neve epidermis, azaz felhám, melyet a középső, dermis követ, mely a bőr rugalmasságáért és alakjáért felelős. Itt alakulnak ki a striák. Mikor valaki sokat hízik, hirtelen túl sok izmot épít, vagy terhes lesz, a bőr középső rétege hosszabb időre kinyúlik. Ez okozza a striákat: a bőr elveszíti rugalmasságát, s az izomrostok közötti kapcsolat megszakad.



Kialakulásuk oka tulajdonképpen az, hogy a bőr alatti kötőszövet nem tud ugyanolyan ütemben növekedni, mint a bőr felső rétege, így megreped vagy elszakad. A kötőszöveti gyengeséget a mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás is fokozhatja, azonban sajnos a genetikai meghatározottság is negatív irányban befolyásolja a folyamatot. Így ha valakinek az édesanyja is küzdött ezzel a jelenséggel, annak sokkal jobban oda kell figyelnie a megelőzésre.

Ebben a problémában ugyanis – éppúgy, mint a narancsbőrnél – főleg a nők érintettek, mivel a női kötőszövet sokkal lazább szerkezetű, hiszen csak így tud alkalmazkodni a terhességhez. (Érdekes módon azonban, a stria a férfiaknál gyakoribb, mint a narancsbőr, különösen a body-builderek körében feltűnő a gyors izomszövet növekedés miatti bőrkirepedezés.)

Jó tudni, hogy a bőr elvékonyodása és a striák kialakulása a mellékvesekéreg túlműködésére, illetve szteroidok túl sokáig történő szedésére is utalhat.

Mit tehetünk a stria megelőzéséért?

Kerüljük a gyors súlycsökkenéssel, majd visszahízással járó jojó-diétát! Ez nem csak a bőr állapota, de a szervezet alkalmazkodóképessége szempontjából is fontos.

Már a terhesség elejétől használjuk a bőr rugalmasságát fokozó készítményeket, és amennyire lehet, szorítsuk vissza a hízást.

Serdülőkorban, amikor hirtelen növés vagy súlygyarapodás is előfordulhat, szoktassuk rá a tinédzsert a bőrt rugalmasító készítmények használatára.

Jól feszesíti és hidratálja a bőrt a mogyoróolaj, a lenolaj és a kökényolaj (ezeket mindig bázisolajba vagy testápolóba keverve ajánlott használni).

Az étrendre is érdemes odafigyelni a kiemelt időszakokban, hangsúlyos a napi 2-3 liter folyadékfogyasztás (ideális esetben víz). A friss és lehetőleg nyers zöldségek és gyümölcsök a magas antioxidáns tartalmuk miatt segítenek a bőr frissességének megőrzésében, de jó hatásúak még a cinkben gazdag magvak, a tojás, a máj és a szilíciumot tartalmazó teljes kiőrlésű gabonafélék és a tengeri halak.

A hideg-meleg váltófürdő feszesíti a bőrt és fokozza a vérkeringést.

Professzionális kezelések

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a különböző készítmények nem tüntetik el teljesen a striát, inkább csak halványítják (ez egyébként idővel mindenképpen bekövetkezik), illetve a megelőzésben van nagy szerepük.

Vannak azonban olyan professzionális eljárások, amelyek alkalmasak a már kialakult csíkok hatékonyabb csökkentésére.- mondja dr. Vincze Ildikó, az Oxygen Medical bőrgyógyász-kozmetológusa.

Az aromaterápiás testtekercselésen, a mikrodermabrázión és a mezoterápián kívül a leginkább eredményes a lézeres kezelés, amely annál hatékonyabb, minél fiatalabb a stria. A friss, vékony, felszíni striák jobban reagálnak a kezelésekre, mint az öregebb és mélyebb csíkok.

Mivel azt tudomásul kell venni, hogy a striákat nem lehet tökéletesen eltüntetni, a kezeléssorozat a csík elhalványítását, vékonyítását és a stria alatti kötőszövet felszaporítását célozza. A lézerfénnyel ennek érdekében elérhető a kollagénrost képződésének elősegítése és a kapilláris értágulatok elzárása. Mindez jelentősen, 60-80 százalékban javíthat a bőr állapotán, ami mindenképpen számottevő változás.

