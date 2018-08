Ne vegye félvállról a leégést - Ezeknek növelheti a kockázatát

A napégést okozó intenzív napfényhatás fokozza bizonyos bőrbetegségek kialakulásának kockázatát. Ezek közé tartoznak a fertőzések, a bőr korai öregedése és a bőrrák. Súlyos égés vagy szövődmények gyanúja esetén keresse fel orvosát!

A bőr korai öregedése

A fokozott napfény expozíció és a napozás vagy szolárium okozta ismétlődő leégések felgyorsítják a bőr öregedési folyamatait, ezáltal Ön idősebbnek fog kinézni, koránál. A napfényártalom eredményeként az alábbi elváltozások alakulhatnak ki.

A kötőszövetek meggyengülnek, ez csökkenti a bőr erejét és rugalmasságát.

Vékonyabb, áttetszőbb lesz a bőr.

Mély ráncok alakulnak ki.

Száraz, durva lesz a bőr.

Finom piros vénatágulatok alakulnak ki az orcán, az orron és a fülön.

Szeplők jelentkeznek, elsősorban az arc és a váll területén.

Nagy barna foltok lesznek az arcon, a kézfejen, a mellkason és a háton (májfoltok).

Fehér foltok alakulnak ki a lábszárakon és a karokon.

Fertőzésveszély

A kiszakadt hólyagok gyakran elfertőződhetnek. Keresse fel orvosát, ha Önnél a fertőzés tünetei alakulnak ki (fájdalom, pirosság, duzzadás)!

Keratosis solaris (nap okozta késői bőrártalom)

A keratosis solaris lapos, hámló felszínű, érdes szélű folt a bőrön. Színe a fehértől a rózsaszínen át a barnás, sötétbarnásig terjedhet, elsősorban világos bőrszínű embereknél alakul ki az arcon, a fülön, az alkaron, a kézháton napfénykárosodás miatt. A keratosis solaris daganat előtti állapotnak minősül, ugyanis nagyon gyakran a későbbiekben bőrrákká alakul át.

Bőrrák

Az a napfényhatás, amely elég intenzív ahhoz, hogy napégést hozzon létre, károsítani tudja a sejtek DNS tartalmát. A bőrsejtek genetikai állományának károsodása időnként bőrrákhoz vezethet. A bőrrák elsősorban a leggyakrabban napfénynek kitett területeken, így például a fejbőr, az arc, az ajkak, a fülek, a nyak, a mellkas, a karok, a kezek, és nőknél a lábon alakulhat ki.

Bizonyos típusú bőrrákok kicsik és úgy tűnnek, mint egy seb, amely vérzik, ezt követően var képződik rajta, ami begyógyul, majd újra vérezni kezd.

A melanoma esetében egy már meglévő anyajegy megváltozik, vagy egy új, gyanús külsejű anyajegy alakulhat ki.

A melanoma egy másik típusa a tartós napfényexpozíciónak kitett területen jelentkezhet sötét, lapos foltként, ami idővel még sötétebbé válik, megnő. Ezt lentigo malignának nevezik.

Feltétlen keresse fel orvosát, ha új anyajegyet észlel, vagy bőrén valamilyen zavaró változást tapasztal, például megváltozik az anyajegy felszíne, vagy olyan seb van, amelyik két héten belül nem gyógyul be!

Szemkárosodás

A nap megégetheti a szemeit is. Az ultraibolya fény károsítja a retinát, a szemgolyó hátsó belső falán elhelyezkedő vékony látóideghártyát. A szemek égése károsíthatja a szemlencsét, a szem belsejében található átlátszó szerkezetet, amely alakját változtatva biztosítja, a tárgyak éles képét. Ez katarakta (szürkehályog) kialakulásához vezethet.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Keresse fel orvosát, ha a napégés:

nagy kiterjedésű, a test nagy részét beborítja és hólyagos;

mellett magas láz, kifejezett fájdalom, zavartság, hányás vagy hasmenés is jelen van;

a házi praktikák hatására sem enyhül néhány nap alatt.

Keresse fel orvosát továbbá, hogyha fertőzés tüneteit észleli, azaz többek között:

fokozódik a fájdalom és a nyomásérzékenység;

fokozódik a duzzadás;

sárga folyadék (genny) fakad ki a hólyagból;

a kiszakadt hólyagból piros csík kúszik felfele a karon vagy a lábon.

A napégés kezelése

A napégés kezelése nem gyógyítja meg a bőrt, illetve nem akadályozza meg a bőr károsodását, de csökkentheti a fájdalmat, a duzzadást és a kellemetlenséget. A napégés jellemző módon néhány napon belül önmagától is meggyógyul, de bizonyos házi praktikákat is jótékony hatásúak lehetnek. Hasznosak a vény nélkül kapható gyulladáscsökkentő gyógyszerek, a hideg vizes borogatás, illetve az aloe vera tartalmú készítmények is. Ha a házi praktikák segítségével nem sikerül a napégést helyrehozni, orvosa az alábbi gyógyszerek felírásával segíthet Önnek.

Nem szteroid gyulladásgátló készítmények. A nem szteroid gyulladásgátlók csökkentik a fájdalmat, a gyulladást és a duzzanatot, ami különösen jótékony hatású a tünetek kezdetekor. A vényköteles nem szteroid gyulladás gátlók erősebb hatásúak, mint a vény nélkül kaphatók. Minden nem szteroid gyulladás gátló irritálhatja a gyomrot és a beleket.

Corticosteroid gyógyszerek. A corticosteroid tartalmú gyógyszerek, például a prednison felgyorsítja a bőr gyógyulását, és csökkenti a fájdalmat, a duzzanatot. Ezeket nem túl gyakran írják fel, mert a gyógyszer csak 24-48 órán keresztül hat a napégést követően. A corticosteroid gyógyszerek alkalmazását nem javasolják súlyos égések esetén, mert fokozza az elfertőződés kockázatát.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus