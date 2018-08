3 szépséghiba, amit bőratka is okozhat

Legyen szó a felnőttkorban megjelenő, zavaró pattanásokról, az akár súlyossá váló betegségről, a rosaceáról vagy az önbizalom-romboló hajhullásról, érdemes utánajárni, nem bőratka okozza-e a szépséghibát. Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikusmestere, gyógykozmetikus, trichológus a kezelési lehetőségekre hívta fel a figyelmet.

Felnőttkori pattanások

A bőratka egy apró, szabad szemmel nem látható élősködő, mely a szőrtüszőkben él és faggyúval táplálkozik. Vagyis a fokozott faggyútermelődés, a zsírosodásra hajlamos bőr remek életfeltételeket teremt a számára. Tovább növeli a bőratka jelenlétének esélyét a nem megfelelő higiéniai környezet. Ha pedig ezek a körülmények együttesen vannak jelen, könnyen lehet, hogy az emiatt megjelenő bőratka okozza a zavaró, nem múló pattanásokat.

Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, gyógykozmetikus, trichológus szerint ilyen esetben az első lépés a szakember által végzett alapos állapotfelmérés. Ha kiderül, hogy valóban bőratka okozza a bajt, többhónapos kúrával meg lehet szabadulni az élősködőktől. Azért szükséges a viszonylag hosszú időtartam, mert az egyes atkák életciklusa ugyan mindössze 14-28 nap, ám mivel igen gyorsan szaporodnak, biztosított a folyamatos utánpótlásuk. Ezt a folyamatot kell leállítani a bőrflóra helyreállítását célzó kozmetikai kezeléssel és speciális hatóanyagokkal, amelyek gyakorlatilag ellehetetlenítik az életben maradásukat. Annak érdekében, hogy megelőzzük a panaszok kiújulását, egy teljes kúrát érdemes végig csinálni, ami megközelítőleg három hónapot vesz igénybe.

Rosacea

A bőratka két fajtája az emberek közel 40 százalékánál kimutatható, de mégsem mindenkinél okoz tüneteket, csupán egy a többi mikroorganizmus közül, amely a bőrünkön megtalálható. A jelenlegi kutatási eredmények szerint van azonban egy jelentős csoport, akiknél a bőratka folyamatos gyulladásban tartja a bőrt, ez pedig a pattanásokon túl kiindulópontja lehet a rosacea megjelenésének is. A rosacea főleg az arc középső területein értágulatokkal, gyulladt és gennyes csomókkal jelentkező bőrbetegség. A panaszok napfény hatására rendszerint súlyosbodnak, így a tavaszi-nyári időszakban még nagyobb gondot kell fordítani a tünetek kezelésére. Már csak azért is kell komolyan venni a betegséget, mert néhány év, évtized után kialakulhatnak a rosacea harmadik stádiumára jellemző, csoportokban elhelyezkedő csomók, melyek összefüggővé válhatnak. Egyes területeken (főként az állon, az orron) faggyúmirigy és kötőszöveti burjánzás, vagyis a rhynophymaként ismert torzító elváltozás jelenhet meg.

- A speciális érösszehúzó, gyulladáscsökkentő kezeléseken kívül rosacea esetében is megvizsgáljuk, nem bőratka okozza-e a problémát. Amennyiben kiderül, hogy igen, ebben az esetben is tartós, kúraszerű, kozmetikai és otthoni kezeléssel jelentősen tudunk javítani a bőr állapotán – hangsúlyozza Peterman Krisztina.

Hajhullás

A fokozott hajhullás kezelését érdemes szakemberre, trichológusra, vagyis hajgyógyászra bízni.

- Ha minden más ok – például szervi betegség, nem megfelelő hajápolás, helytelen fogyókúra, kezeletlen stressz - kizárható, és a haj- és fejbőrvizsgálat során is arra jutunk, hogy az atkák jelenléte eredményezi a hajhullást, meg kell kezdeni egy speciális kúrát. Ha a hajhulláson túl a korábban egészséges haj elveszti a fényét, töredezetté válik, viszketni kezd, korpás, érzékeny lesz, esetleg gyulladásos foltokat, pici pattanásokat is felfedezünk a fejbőrön, gyakran kiderül, hogy ez szintén az atkáknak tudható be. Elkeseredésre azonban nincs ok, gondos otthoni és kozmetikusi kezeléssel meg lehet szabadulni ettől a problémától is – ismerteti Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, gyógykozmetikus, trichológus.

Peterman Krisztina, gyógykozmetikus