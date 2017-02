Okozhat-e rosaceát, pattanást a bőratka? Mit mond a tudomány?

Sokan kétkedve fogadják vagy el sem hiszik, van, aki undorral gondol rá, pedig valóban létező élősködő a bőratka. Egyes feltételezések szerint a szőrtüszőkben élő, faggyúval táplálkozó bőratka neve több bőrprobléma kialakulásával is összefüggésbe hozható. Ennek jártunk utána a közelmúltban megjelent tudományos vizsgálatok eredményeinek segítségével.

Mi a bőratka?

A bőratkának közel 65 típusát ismerjük, ezek közül kettőről tudjuk, hogy az embereken is él. Érdekes adat, miszerint a bőratka az emberek közel 40 százalékánál kimutatható, ám mégsem mindenkinél okoz tüneteket, pusztán egy, a többi mikroorganizmus közül, amely a bőrünkön megtalálható – magyarázza Peterman Krisztina, kozmetikus, a problémás bőrűek kezelésére specializálódott Dermatica szakembere. Kutatások szerint azonban egyéntől függően a bőratka jelenléte igen komoly tüneteket is okozhat: gyulladásban tartja a bőrt, ami a kutatások szerint szerepet játszhat a rosacea és a pattanások kialakulásában.

A bőratka szerepe a rosacea kialakulásában

A bőratka szerepe a különböző bőrpanaszok létrejöttében vitatott, a kutatások azonban azt igazolják, hogy az élősködő jóval nagyobb százalékban fordul elő olyan embereken, akik valamilyen bőrproblémával küzdenek. Az Archives of Dermatology folyóirat még 2010-ben közölt egy kutatási eredményt, melyben 48 angol és kínai nyelven megjelent cikket összegeztek, összesen tíz országból. Megállapították, hogy a bőratka jelenléte jelentősen megnövelte a rosacea kialakulásának esélyét. Az élősködő 7,6-szor gyakrabban fordult elő azok körében, akinél a bőrpírral és esetenként gyulladt pattanásokkal is járó bőrbetegség, mint az egészséges bőrűek körében.

Pattanás és bőratka

A Journal of Zhejiang University folyóiratban a pattanás és a bőratka kapcsolatáról megjelent összes korábbi tanulmányt összesítették. Az 1995. január és 2011 augusztusa között közölt, többségében kínai páciensek eredményeiről szóló vizsgálatok alapján a kutatók megállapították, hogy a problémamentes bőrű résztvevőkhöz képest a pattanás előfordulása 2,8-szor magasabb volt azok körében, akiknél kimutatták a bőratka jelenlétét is. A kutatók azonban fontosnak tartják megjegyezni, hogy a bőratkák jelenléte a pattanásos bőrön ok-okozati összefüggés nem egyértelmű. Tudjuk, hogy a bőratkák fő tápláléka a faggyú, és az is ismert, hogy a pattanásokra hajlamos bőr általában zsírosabb, több faggyút termel, mint a normál bőr, így ez még csak a bőratkák jelenlétére ad magyarázatot, de a pattanások kialakulásában betöltött szerepüket nem jelzi egyértelműen.

A bőratka gyulladást okoz, ez lehet a kulcs a rosacea és a pattanás megjelenésében

Rosaceás bőrű pácienseken végzett vizsgálatok azt is kimutatták, hogy az atkával fertőzött bőrön fokozott gyulladás jelentkezett, illetve az atkával fertőzött szőrtüszők körül több, a gyulladás leküzdéséért küzdő fehérvérsejtet is találtak. A feltételezések szerint, ha a bőratka gyulladást okoz a bőrben, akkor az nemcsak rosaceás, hanem pattanásos tüneteket is előidézhet.

Kozmetikai kezelés a bőrflóra helyreállításáért

Rosaceás és pattanásos bőrűeknél nagyon fontos a bőrflóra helyreállítását segítő kozmetikai kezelés. Ez az e célra kifejlesztett készítményekkel történik, egyéntől és a panaszok súlyosságától függően, szükség szerint patikai készítményekkel, kiegészítve kozmetikai kezelésekkel. Állapottól függően recept nélküli szerek is használhatóak a kezeléshez, de ez mindig a szakember megítélése alapján dől el.

A tünetektől függően fontos a bőr kitisztítása, a mielőbbi gyógyulás érdekében. Lényeges a bőr profi nyugtatása, a szövődmények elkerülése érdekében, a bőr regenerálása. A gyógyulás során bizonyos kozmetikumokat kerülni kell, míg másokat alkalmazni egy időre, később pedig visszatérhet a beteg a régi kozmetikumaira. Ezek sorrendjét minden esetben hozzáértő kozmetikus határozza meg. Az atkák életciklusának megfelelően ez megközelítőleg 3 hónapot vesz igénybe, ezt érdemes kivárni, mert ellenkező esetben könnyen kiújul és az egész folyamatot kezdhetjük újra. Eközben törekedni kell a megelőzésre is, melynek fontos része a sminkszerek cserélgetésének mellőzése, a kozmetikai eszközök rendszeres fertőtlenítése. A kozmetikai tanácsadás során fontosnak tartom minderre kitérni, hiszen így lehet igazán eredményes a kezelés is – hangsúlyozza a higiénia fontosságát Peterman Krisztina.



Peterman Krisztina, kozmetikus