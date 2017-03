5 dolog, ami rontja a pikkelysömör tüneteit

Hazánkban megközelítőleg kétszázezer beteget érint a pikkelysömör, a bőrgyulladásos hámlását okozó bőrbetegség. A vörös, vaskos, pikkelyes foltok elsősorban a könyöknél, a térdeken, a hajas fejbőrön jelentkeznek, de a betegség a körmökön és az ízületeknél is elváltozásokat okozhat.

A metabolikus szindróma, vagyis az elhízás, a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, és a cukorbetegség együttese hajlamosíthat a pikkelysömörre. Dr. Vincze Ildikó, az Oxygen Medical bőrgyógyásza a betegségről és a kezelési lehetőségekről beszélt.

A pikkelysömör nem gyógyítható, de megfelelő kezeléssel jól kontrollálható, tünetmentes állapotban is tartható. Bizonyos körülmények esetén a tünetek fellángolhatnak, ezeket érdemes megelőzni, vagy mielőbb kezelni.

Hideg, száraz levegő

A hideg, gyakran szeles időjárás, a fűtött lakások száraz belső levegője egyaránt hozzájárul a tünetek felerősödéséhez – magyarázza dr. Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus. A helyzetet súlyosbítja a kevés napfény és a vastag ruházat, ami alatt a bőr nem képes megfelelően szellőzni.

Tipp Az érzékeny bőrt kevésbé irritáló, pamutból, vagy selyemből készült ruhaneműk viselése, a bőr rendszeres hidratálása testápoló krémekkel segíthet. A lakás száraz levegőjén párásító készülékkel javíthatunk.

Kevés napfény

A betegek kis százalékánál a meleg időjárás felerősítheti a tüneteket, de az esetek többségében a pikkelysömör állapota napfény hatására javul, tavasszal és nyáron ezért általában enyhébbek a tünetek.

A betegek kis százalékánál a meleg időjárás felerősítheti a tüneteket, de az esetek többségében a pikkelysömör állapota napfény hatására javul, tavasszal és nyáron ezért általában enyhébbek a tünetek.

Tipp A napfény mesterséges pótlására léteznek speciálisan kifejlesztett orvosi eszközök, melyek meghatározott mennyiségű UV-A, UV-B sugarat bocsátanak ki. A fototerápiának nevezett eljárás orvosi ellenőrzés mellett, személyre szabottan vehető igénybe akár önállóan, akár egyéb kezelési módok kiegészítő elemeként.

Krónikus mandulagyulladás

Az átmeneti hónapokban és a hideg hónapokban gyakrabban leszünk náthásak, vagy kapunk el különböző légúti betegségeket. Jó ha tudjuk, hogy a torok- és mandulagyulladás szintén provokálhatja a tüneteket. Ilyenkor jellemzően a törzs és a végtagok területén jelentkeznek apró cseppformájú kiütések.

Tipp Ha valakinek sokszor van mandulagyulladása, akkor az annak a jele lehet, hogy krónikus mandulagyulladás áll fenn, ami időről-időre begyullad. Ez a krónikus mandulagyulladás akkor is provokálhatja a beteg pikkelysömörét, ha nem lobban be, nem okoz tüneteket. Ilyen esetekben mindenképp érdemes fül-orr-gégésszel konzultálni, mert visszatérő panaszok esetén gyakran csak a mandula eltávolítása jelent megoldást.

Gyógyszerek

A magas vérnyomás és szívbetegségek kezelésére használt béta-blokkolók és a bipoláris zavar terápiájában alkalmazott lítium is súlyosbíthatják a pikkelysömör tüneteit.

Tipp Ilyen esetekben fontos a kezelőorvossal konzultálni, és már a gyógyszerek felírása előtt jelezni, hogy pikkelysömör esetén is szedhető gyógyszert kapjunk. Ha a tünetek később jelentkeznek, akkor szükség lehet a gyógyszerek cseréjére.

Dohányzás és alkohol

A tünetek rendszeres dohányzás – a passzív dohányzást is beleértve – és alkoholfogyasztás miatt is fellángolhatnak vagy rosszabbodhatnak, de a dohányzás és alkoholfogyasztás a gyógyszeres kezelésre is kedvezőtlenül hat. Az alkohol nem csak a tünetek fellángolása miatt kerülendő. Komoly szövődményeket okozhat, ha valaki a pikkelysömör kezelésére való gyógyszerek szedése mellett fogyaszt alkoholt.

