Napfény és kipirosodás? Betegség is lehet!

Az UV sugárzás káros hatásai

Sokan szeretik a napozást, a kellemes melegben történő napfürdőzést. Azonban a napsugárzásnak lehetnek kellemetlen mellékhatásai is. Fontos, hogy mindig legyünk felkészültek és elővigyázatosak már tavasszal is, mert a leégés mellett akár súlyosabb következményei is lehetnek egy kellemes strandolásnak.