Ugye nem szeretne borvirágos orrot?

A rosacea főleg az arc középső területein értágulatokkal, gyulladt csomókkal

jelentkező bőrbetegség. A panaszok napfény hatására rosszabbodnak, így már most figyelni kell a fényvédelemre. A hosszú távú megoldásokról dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász beszélt.

A kezdeti tünetek enyhék

A rosacea megjelenésében az örökletes tényezők és a hormonális változások is fontos szerepet játszanak. A betegség férfiakon is kialakulhat, azonban nőknél gyakrabban fordulnak elő a panaszok. Ezek kezdetben igen enyhék, hiszen csak egy gyorsan múló pirulás jelentkezik, ami melegségérzettel jár. A következő fázisban a bőrpír, értágulatok mellett az orcákon, orron, állon, homlokon (esetleg a szem környékén és a nyakon is), gyulladt, gennyes csomók is megjelennek.

Természetesen a rosacea ellen

Néhány év vagy évtized után kialakulhat a betegség harmadik stádiumára jellemző, sűrű csoportokban elhelyezkedő csomók, melyek összefüggővé válhatnak. Főként férfiaknál, az arc egyes részein - jellemzően az orr vagy az áll területén – jelentkezhet a rhynophyma, vagyis a karfiolszerűen megvastagodott bőr, a „borvirágos orr”.

Mit tehet a beteg?

Feltétlenül érdemes kerülni az értágító tényezőket, mint az alkohol, az erős, fűszeres, forró ételek és italok. A napfénynek szintén provokáló szerepe van, javasolt már az első napsugarak megjelenésétől magas faktorszámú fényvédő krémmel óvni a bőrt. A szaunázás vérbőség fokozó hatása miatt szintén kerülendő.

A kozmetikumok közük nem ajánlott olajos és vazelin alapú termékeket választani, mert azok elzárják a faggyúmirigyek kivezető nyílását, így a gyulladás kialakulását fokozzák. A rosaceás bőr ápolására különösen ideálisak az olyan összetevőket tartalmazó illatanyag- és színezékmentes készítmények, melyek a hidratálnak, védik és erősítik a véredények falait, csökkentik a bőr kipirosodását, és védelmet nyújtanak a napsugarak káros hatásaival szemben.

Mit tehet az orvos?

- Fontos tudni, hogy az idejében megkezdett kezelés segíthet, hiszen ha az orr vagy az áll bőrének nagyfokú megvastagodása, egyenetlensége kialakul, akkor már csak komoly plasztikai műtéttel lehet a tüneteket enyhíteni – ismerteti dr. Vincze Ildikó, az Oxygen Medical bőrgyógyásza.

- Bár a rozácea egyelőre a gyógyíthatatlan bőrbetegségek közé tartozik, de odafigyeléssel és orvosi segítséggel a tünetek enyhíthetők. Felületi kezelésként sokszor írunk antibiotikum tartalmú krémeket, amelyeket az érintett felületre kell kenni. Súlyos esetben szájon át szedhető készítmények is szóba jöhetnek.

A már kialakult értágulatokat azonban csak lézeres vagy rádiófrekvenciás kezeléssel lehet eltüntetni, amivel nem szabad megvárni az előrehaladott állapotokat. A korán elkezdett kezelésekkel kivédhetőek az esztétikailag és egészségileg súlyos állapotok.

(Oxygen Medical)