3 bőrbetegség, amit súlyosbít a stressz

Amerikai kutatók egereknél bizonyították, hogy az akut stressz javít, a krónikus stressz ront a bőrbetegségek állapotán. Dr. Pellion Szilvia, bőrgyógyász szerint az embereknél is hatással van a lelkiállapot a bőrre.

Rövidtávon hasznos, hosszú távon káros

San Francisco-i kutatók egérkísérletekkel bizonyították be, hogy míg a krónikus stressz ront bizonyos bőrbetegségek állapotán, addig a hirtelen, akut stressz hatások javíthatnak ugyanezeken. Azt találták ugyanis, hogy a stresszhelyzetben a mellékvesékben termelődő glükokortikoidok (szteroid hormonok) elősegítik a gyógyulást. Ha viszont a stressz tartóssá válik, ugyanez a működési mód gyengíti a bőr védekező képességét és lassítja a gyógyulást.

A Journal of Investigative Dermatology c. lapban publikált tanulmány szerint a kutatók három bőrbetegséggel kapcsolatban végezték a kísérleteket: irritatív kontakt dermatitis/ ekcéma (amely betegséget valamely erős, külső anyaggal való érintkezés vált ki), allergiás kontakt dermatitis és atópiás dermatitis/ekcéma.

Az egereket 18 órára egy nagyon kicsi helyiségbe zárták, ami meglehetősen erős stresszhelyzetnek számít. A vizsgálatok kimutatták, hogy ezeknél az egereknél csökkent a gyulladás szintje, majd miután egy mefipristone nevű szerrel blokkolták a természetes módon keletkezett szteroidokat, a stressz pozitív hatásai elmúltak. Ugyanakkor az már korábban bizonyítást nyert, hogy a hosszú távú stressz éppen az ellenkező hatást váltja ki: mind funkciójában, mind struktúrájában ront a bőr és más szervek állapotán.

Mi az a dermatitis?

A dermatitis bőrgyulladást jelent. Felnőtteknél leggyakrabban kontakt dermatitissel találkozunk, ami kialakulhat irritatív vagy allergiás alapon. Ez esetben a panaszokat a bőrrel érintkező valamilyen külső tényező, sokszor a hétköznapok során gyakran használt tárgyak, kozmetikumok, vegyszerek váltják ki. Súlyosabb esetben a közvetlenül érintkező bőrfelületek mellett más testrészen is megjelenhetnek hasonló tünetek.

Viszketési inger, hólyagok, piros foltok

Amikor az ekcémát kiváltó élelmiszert keresik, a betegeket sajnos –alapos kivizsgálás nélkül is- gyakran tiltják el bizonyos élelmiszerek fogyasztásától, vagy egyoldalú diétát írnak elő számukra, amely hosszú időn keresztül hiánytüneteket is okozhat

Az atópiás dermatitisz elsősorban a gyermekkor bőrbetegsége, azonban a tünetek elhúzódhatnak egészen a felnőttkorig, főként az arcon, a végtagokon, a kezeken jelentkeznek a vörös, viszkető foltok, plakkok nedvedző hólyagocskák is kialakulhatnak. Az ekcémás tüneteket rohamszerű viszketési ingerek kísérik, a bőr nagyon száraz.

Az atópia hajlamot jelent, ez a bőrbetegség genetikailag hajlamos személyeknél alakul ki, ám az öröklődés mellett a külső környezeti faktorok, például az étkezés, a szélsőséges időjárási viszonyok, nem megfelelő ruházkodás, a bőr fokozott igénybe vétele is provokálhatják vagy súlyosbíthatják a tüneteket. Az érintetteknél gyakrabban fordul elő egyéb allergia, szénanátha, súlyosabb esetben asztma. A stressz, a fáradtság ront az ekcémás tüneteken. A javulás mögött is állhat például a visszanyert lelki egyensúly, illetve sokszor javít a napfény is.

Vizsgálatok és kezelés

A diagnózis első lépése a beteg részletes kikérdezése, amelyet allergia vizsgálatok követhetnek, annak meghatározására, hogy a tüneteket élelmiszer, pollen, környezeti anyag, illatszer provokálja-e. Szükség lehet fogászati, gégészeti, belgyógyászati kivizsgálásra is- hangsúlyozza Dr. Pellion Szilvia, az Oxygen Beauty Clinic bőrgyógyásza.

A tünetek általában helyi szteroid készítményekkel és belsőleg adott antihisztaminokkal jól kezelhetők. A krémeket kúraszerűen használjuk, a panaszok jelentkezésekor. Az erős hatóanyagú készítmények viszonylag rövid idő alatt szüntetik meg a gyulladást.

A tünetek enyhülésekor, úgynevezett immunmoduláló helyi készítményeket (krémeket, kenőcsöket) is alkalmaznak, melyek a hosszabb tünetmentes állapot megőrzését is elősegítik. Megfelelő körülmények mellett alkalmazott immunmoduláló szerek hosszú távon is biztonságosak, megakadályozzák a gyulladásos folyamatok kialakulását, anélkül, hogy a bőr szerkezetét károsítanák.

A terápia fontos része a száraz bőr megóvása, a rendszeres bőrápolás, hidratálás, lipid pótlás biztosítása. Az ekcéma nem minden formája gyógyítható véglegesen, de a kiváltó okok elkerülésével, a gyulladás megszüntetésével tünetmentes állapot érhető el.

