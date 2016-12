Pikkelysömör: Tünetek, okok és kezelés

A pikkelysömör krónikus, visszatérésre hajlamos, ezüstösen hámló kiemelkedésekkel és különböző méretű plakkokkal járó betegség. A hámlást a bőr sejtjeinek kórosan gyors osztódása és cserélődése okozza. A felgyorsult sejtosztódás oka ismeretlen, de úgy gondolják, hogy valamilyen immunológiai folyamat játszik benne szerepet. Családon belül a betegség gyakran halmozódik.

A pikkelysömör az európai lakosság 2-4 százalékát érinti. Rendszerint 10 és 40 éves kor között kezdődik, bár minden életkorban előfordulhat. A pikkelysömör minden látható ok nélkül is fellángolhat, de fellobbanását súlyos napégés, a bőr irritációja, maláriaellenes gyógyszerek, lítium, béta-blokkoló (például propranolol, metoprolol) szedése, illetve csaknem bármilyen helyileg alkalmazott kenőcs vagy krém is kiválthatja.

A pikkelysömör tünetei

A pikkelysömör jellemzően a hajas fejbőrön, könyökön, térden, háton és fartájon jelentkezik. Rendszerint csak hámlást okoz, általában nem viszket. Ha a hámló foltok meggyógyultak, a bőr teljesen épnek látszik, és a hajnövekedés is változatlan. A legtöbb, enyhe pikkelysömörben szenvedő betegnek nincs panasza, bár a bőrtünetek zavarók lehetnek.

A pikkelysömör szövődményei

Rendkívül kiterjedt betegség esetén szövődményekkel is számolni kell. A pikkelysömör okozta ízületi gyulladás tünetei nagyon hasonlítanak a reumatoid artritiszhez. A betegség nagyon ritkán az egész testet elboríthatja, és hámló (exfoliatív) bőrgyulladást okozhat, amelyben az egész bőr gyulladttá válik.

A pikkelysömör fénykezelése A pikkelysömör, vagyis a psoriasis kezelésénél a cél a pikkelyek leválasztása, a gyulladásos folyamat csökkentése, a hámsejtek érési folyamatának helyreállítása a pikkelysömörös területeken.

A számos kezelési mód közül - a kiterjedt pikkelysömör esetében - igen gyakran elsőként választott valamelyik fénykezelési eljárás. A betegek többsége jól reagál a különböző UV kezelésekre (fototerápia).

