Miért vagyok allergiás a háziállatomra?

Az állati eredetű allergiák között a macskaszőr és a kutyaszőr okozta allergia gyakran fordul elő. Ezek kezelésében nehezítő tényező, hogy az allergiás panasz jelentkezése esetén is érzelmi okokból nagyon nehéz megválni a házi kedvencektől.

Mi okozza az állatszőr-allergia kialakulását?

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója, olyan anyagokra, amelyek az egészséges embernél semmilyen reakciót nem keltenek. A fokozott érzékenység bármilyen életkorban jelentkezhet, csecsemőknél éppúgy, mint idős embereknél. Azt sem szabad elfelejteni, hogy sokszor az érintett személy nem is feltétlenül az állat szőrére, vagy fehérjéire allergiás, hanem az állat bundáján jelen lévő, séták alkalmával rátapadó egyéb allergénekre, például a pollenekre. Az állatokkal kapcsolatos allergiához hozzátartozik, hogy a rövid szőrű, vagy szőrtelen fajták is okozhatnak allergiás panaszokat. Az allergiás tünetek megjelenéséért részben azok a fehérjék felelősek, melyek az állat nyálában, faggyújában, vizeletében találhatók, a szőr csak hordozó szerepet tölt be, de allergizáló tényezők lehetnek a leváló hámsejtek és az elhullajtott szőrszálak is.

Mik a tünetei ezeknek az allergiáknak?

Kutyaszőr-allergia fennállása esetén tartós orrváladékozás, orrdugulás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, azaz szénanátha, nem bakteriális eredetű kötőhártya-gyulladás, bőrviszketés és kiütések jelentkezhetnek. Ezek a tünetek bármilyen allergiára jellemzők, nemcsak a kutyaszőr-allergia sajátosságai. A pontos kórismeret bőrteszt segítségével állítható fel. A teszt során az egyes allergéneket tartalmazó hígított oldatokból kis mennyiséget a bőr alá fecskendeznek vagy a megkarcolt bőrre cseppentenek – rendszerint az alkarhajlító oldalán, egymás alatt végzik a próbákat. A bőr erőteljes pirossága jelzi, mely oldatra, azaz melyik anyagra túlérzékeny a páciens. Az állatszőr-allergia nem öröklődik, az allergiás hajlam viszont örökölhető.

Hogyan lehet kigyógyulni ezekből az allergiákból?

Az allergiás betegségekből mai ismereteink szerint nem lehet véglegesen meggyógyulni. Diagnosztizálásuk és kezelésük fontos, hiszen korszerű készítmények alkalmazásával tünetmentessé válhat a beteg. Az újabb antiallergiás szereknek egyre kevesebb a mellékhatásuk, tartósan szedhetők. (Korábban jellemzően álmosságot, aluszékonyságot okoztak.) Megfelelő higiénés szabályok alkalmazása is segíthet a panaszok enyhítésében. A helyileg alkalmazható mellékvesehormont tartalmazó szteroidok, például orrsprayk minimális mennyiségben szívódnak fel, így nem hatnak az egész szervezetre.

Egy másik kezelési lehetőség állati szőrre allergiás betegeknél a hiposzenzibilizáció, jelenleg ezt inkább macskaszőr allergia esetén alkalmazzák. Ez egy specifikus immunterápia, mely során az allergént legalább három évig növekvő dózisban adagolják, így a szervezet hozzászokik az allergénhez és évekig tünetmentes állapot érhető el.

A hobbiállat-eredetű allergiát okozó anyagoktól való megszabadulás módja az lenne, ha a háziállatnak új gazdát keresnénk. Ez sok esetben nem lehetséges, hiszen nehéz a házi kedvenctől megválni. Az alapos, mindennapos takarítás, portalanítás, pollenszűrős porszívó használata, nedves ruhával való rendszeres feltörlés csökkenti az allergén mennyiségét és ez által a panaszokat is.

Vannak-e esetleg további szövődményei a betegségnek?

Ha megválunk háziállatunktól, akkor sem múlnak el feltétlenül a panaszok, mivel az allergiát okozó, akár mikroszkopikus nagyságú részecskék korábban már a levegőbe kerültek, s annak közvetítésével otthonunk minden négyzetcentiméterén jelen lehetnek. Így a fűtő- és légkondicionáló berendezések éppúgy, mint a bútorok huzata, a szőnyegek, a függönyök, de a tapéta is még évekig onthatják magukból az allergéneket! Tehát ezek alapos tisztításáról is gondoskodnunk kell.

Orvos szerzőnk: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter