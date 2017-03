Keresztallergiája van? - Ezzel az új teszttel kiderítheti

Ha önnek légúti allergiája van, és emellett kapar a torka, égő, bizsergető, viszkető érzése jelentkezik bizonyos ételek elfogyasztásakor, akkor célszerű kizárni a keresztallergiák lehetőségét! A hagyományos allergia tesztek azonban ilyen esetekben nem mindig kellően informatívak. Egy merőben új, korszerű allergiavizsgálat azonban segíthet meghatározni, hogy mi okozza a tüneteket.

Pollenre allergia, ételre keresztallergia?

Mintha nem jelentene elég gondot az ismert allergén által kiváltott tünetek kezelése, az allergiás betegeknek gyakran még a keresztallergia által okozott kellemetlen panaszokkal is meg kell küzdeniük. Ilyenkor a tünetek nemcsak az allergiát okozó anyagra, például pollenre jelentkeznek, hanem más pollenfélék, vagy éppen bizonyos ételek fogyasztása is kiválthatja azokat.

Dr. Réthy Lajos allergológustól, a Budai Allergiaközpont főorvosától megtudtuk, hogy keresztallergia esetén a tünetek nemcsak akkor jelentkeznek, ha a beteg érintkezik az allergénnel - az allergiáját kiváltó anyaggal - hanem más anyagokra is, ezek lehetnek pollenek vagy ételek. „A keresztallergia oka az anyagok szerkezeti hasonlóságában keresendő. Amennyiben két anyag szerkezete közti eltérés annyira kismértékű, hogy a szervezet nem tudja pontosan megkülönböztetni őket, akkor mindkét anyag ellen védekezéssel reagál. A legismertebbek a pollen-étel keresztallergiák, azonban más keresztallergia típusok is léteznek.”

Jellemző keresztallergiák

Parlagfű : görögdinnye, sárgadinnye, paradicsom, uborka.

Fekete üröm : kömény, csilibors, paprika, paradicsom, sárgarépa, petrezselyem, burgonya, koriander, kapor, articsóka, kamilla, tátika, napraforgó, krizantém, kivi, ánizs, árnyika, dinnye, uborka, mangó, szerecsendió, bors, mustármag, borsmenta, bazsalikom, majoránna, oregáno, zeller.

Nyírfa : mogyoró, dió, mandula, alma, cseresznye, sárgabarack, körte, szilva, meggy, őszibarack, burgonya, kiwi, avokadó.

Füvek : paradicsom, rozs , búza, szója, földimogyoró , bab, borsó, tamarin, szentjánoskenyér.

Földimogyoró : dió.

Diófélék : búza, rozs, mák, mogyoró, szezámmag.

Latex: gesztenye, banán, spenót, avokadó, citrusfélék, kivi.

Inkább mindet elkerüli, ha egy már okozott tüneteket

Ha valaki tudja, hogy allergiás a nyírfára és nála szájüregi tüneteket okoz például az alma is, akkor azt általában nem fogyasztja, hogy a kellemetlen tüneteket elkerülje. A tapasztalat szerint, ha egy allergiás beteg több problémás ételre gyanakszik - akár a jellemző keresztallergia táblázat ismeretében - akkor még azokra az ételekre is diétás megszorításokat alkalmazhat, amik nem is okoznak neki tüneteket. Bonyolítja a kérdést, hogy a hagyományos allergia-tesztek, főleg ételek esetében lehetnek ál pozitívak, azaz a teszt bejelezhet olyan ételekre is, amik fogyasztása ténylegesen nem vált ki tüneteket. Ilyen esetben mindig körültekintő konzultáció szükséges annak meghatározásához, hogy a gyanúba fogott ételek közül mi fogyasztható és mi nem.

244-es nanotechnológiás allergiateszt: jobb életminőség és biztonságérzet

Minden allergén több összetevőből áll, ezek pedig eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Attól függően, hogy kinél melyik allergén-komponens áll az érzékenysége hátterében, meg lehet állapítani, hogy allergiás tünetek szempontjából magas, vagy alacsony kockázatú csoportba tartozik-e.

Erre egy chip-technológián alapuló, új vizsgálati módszer nyújt lehetőséget. A jelenleg világszerte legfejlettebb vizsgálat összesen 244 allergént (122 molekuláris allergén-komponenst és emellett 122 hagyományos allergén kivonatot) tud egyszerre megvizsgálni, egy kicsinyke, mikroszkópos tárgylemeznyi felületen. Segítségével pontosan meg lehet mondani, hogy két nyírfa allergiás beteg közül kinél okoz, és milyen súlyos keresztallergiát például a földimogyoró, és kinél az alma stb. Ez lényeges könnyebbséget jelenthet az allergiás panaszoktól szenvedő páciens számára, életvitelének alakítása szempontjából.

Összefoglalva, Réthy főorvos szerint az új, 244-es nanotechnológiás allergia vizsgálat segíthet a keresztallergiák közötti eligazodásban, és a fölösleges diéták elkerülésében.

Dr. Réthy Lajos, alergológus