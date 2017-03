Ezért fontos többször is leolvasni az allergia tesztet

Fém- és fogászati allergia vizsgálata során a pontos diagnózishoz a betegnek négy alkalommal meg kell jelennie a kezelőorvosnál, hogy a szakember a bőrtüneteket, változásokat feljegyezze. Ez első hallásra megterhelőnek tűnhet, ám ha belegondolunk, hogy a vizsgálat alapján megállapított csípő-, vagy térprotézist, fogászati implantátumot egy életen át viselni fogjuk, már nem is tűnik olyan soknak a többszöri leolvasás.

Az epicutan teszt

Fém- és fogászati allergia vizsgálatot általában ortopédiai műtétek előtt, protézis vagy fogászati implantátum beültetését megelőzően végzünk – magyarázza dr. Balogh Katalin allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa. A vizsgálat elvégzése epicutan teszt segítségével történik, melynek során a gyanúba vett fémeket kamrás tapaszok segítségével ragasztják fel a beteg hátára. Az allergiát a bőrtünetekből lehet megállapítani, az arra érzékenyeknél a fémmel való érintkezés helyén bőrpír, duzzanat, ekcémás jellegű folt jelentkezik.

Miért nem elég egyszer leolvasni a tesztet?

A fémek korai és kései reakciókat is okozhatnak, ezért több alkalommal is szükséges leolvasni az eredményeket. Felrakás után 30 perc múlva a korai reakciót lehet megállapítani, dr. Balogh Katalin elmondta, hogy ez fémek esetén ritkán pozitív. 48 óra múlva jelenik meg a késői kontakt allergiás reakció, ami 72 óránál erősödik, ezért évekkel ezelőtt itt véget is ért a tesztelés. Időközben azonban kiderült, hogy 10% körüli gyakorisággal, 72 órán túl is jelennek meg pozitív reakciók, ezért kell megnézni a 8. napon is. „A saját tapasztalatom is ezt mutatja. Előfordult, hogy titániumra jelent meg pozitív reakció a nyolcadik napon” – teszi hozzá a főorvosnő.

Fényképről nem lehet diagnózist mondani

Sokan messziről érkeznek, nagyobb távolságokat is megtesznek, hogy az epicutan tesztet elvégeztessék. Ilyenkor, különösen, ha a beteg ortopédiai műtét előtt áll és fájdalmai vannak, az utazással járó fáradalmakat nehezebben viseli, szeretné áthidalni a távolságot és csökkenteni az utazások számát. Természetesen könnyebbséget jelentene, ha nem kellene minden alkalommal megjelenni a rendelőben – erősíti meg dr. Balogh Katalin – ám a beteg érdekében a főorvosnő ehhez mégis ragaszkodik. „Áthidaló megoldásként a beteg részéről felmerülhet, hogy személyes konzultáció helyett fényképet küld a vizsgálat területről. A fotó azonban nem adja vissza a valós képet, emellett sokszor például az ujjammal is megtapintom a bőrt. Az internet sok mindenre jó, de nem mindenre. Nem lehet súlyos döntéseket hozni, felelősséggel véleményt, javaslatot adni egy esetlegesen rossz minőségű fotó alapján.”

Allergia vizsgálattal elkerülheti az újabb műtétet!

A vizsgálat alapos elvégzése azért fontos, mert ha az implantátum beültetését követően derül fény az allergiára, akkor csak egy újabb műtéttel, az implantátum cseréjével lehet megszüntetni a beteg panaszait. Ha viszont már a beavatkozás előtt kiderül, hogy milyen fémekre allergiás, akkor olyan anyagot használnak, amely nem okoz majd panaszokat. A fémek közül leggyakrabban a nikkel, a króm, a kobalt és a réz okoznak tüneteket, de már az aranyról, sőt az elmúlt években a korábban hipoallergénként ismert titániumról is kimutatták, hogy implantátumokban történő felhasználása az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket válthat ki.

Dr. Balogh Katalin, allergológus és klinikai immunológus fül-orr-gégész